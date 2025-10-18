フジテレビ「ライオンのごきげんよう」おやつボーイズ・フミヤがミュージカルで怪演！

斉藤文幸

30年ぶりにタレント活動を再開した、フジテレビ「ライオンのごきげんよう」おやつボーイズ「フミヤ」こと斉藤文幸が、和尚・円仁役で圧巻の存在感。

2025年10月17日(金)よりコフレリオ新宿シアターで上演中の、劇団三ツ星キッチン オリジナルJミュージカル『VAKUMATSU ～Ah, Mujo～』。

本作で俳優・斉藤文幸が演じるのは、深い精神性と人間味を併せ持つ和尚「円仁（えんにん）」役。

タレント復帰後の第2作として挑んだ本作で、その演技が“怪演”と称され、観客や関係者の間で大きな話題を呼んでいる。





斉藤文幸は1980年代後半より数々のCMに出演し、フジテレビ「ライオンのごきげんよう」に出演したユニット「おやつボーイズ」の“フミヤ”としてお茶の間を賑わせた。その後、長い年月を経て舞台に復帰し、前作『チャーミングエンジェル4』で華やかなカムバックを果たした。今作『VAKUMATSU ～Ah, Mujo～』では、静けさの中に宿る情熱と存在感で観客を圧倒。「まさに怪演」「円仁に魂を感じた」「進化したフミヤの芝居に震えた」といった称賛の声が相次いでいる。劇団三ツ星キッチン オリジナルJミュージカル『VAKUMATSU ～Ah, Mujo～』は2025年10月17日(金)～26日(日)、コフレリオ新宿シアターにて上演中。斉藤文幸が演じる“和尚・円仁”が放つ深い余韻を、ぜひ劇場で体感してほしい。

【おやつボーイズとは】

「おやつボーイズ」は、フジテレビの長寿番組「ライオンのごきげんよう」で、番組内のおやつ紹介コーナーを担当していた若手男性アシスタントのユニットです。番組の明るく爽やかな雰囲気を支える存在として、視聴者に親しまれていました。

斉藤文幸は1994年から1996年にかけて「おやつボーイズ・フミヤ」として出演し、その笑顔と親しみやすいキャラクターで注目を集めました。

【公演情報】

三ツ星キッチン Original J-Musical

『VAKUMATSU ～Ah, Mujo～』

脚本・演出 上條恒

音楽 KAZZ

■公演日程：2025年10月17日（金）～26日（日）

■会場：コフレリオ新宿シアター（東京都新宿区歌舞伎町2-15-3 新宿KSビル1F）

■チケット情報：

全席指定・税込／未就学児入場不可

・一般前売 8,000円

・プラチナシート 8,500円（2列目以内・特典なし）

・プレミアムシート 10,000円（最前列保障・パンフレット＆特典クリアファイル付き）

・当日 8,500円

※予約は 斉藤文幸チケットサイトより

https://lit.link/fumiyukisaito

【斉藤文幸プロフィール・関連リンク】

1988年より数多くのCMに出演し、CMタレントとして活躍。

その後フジテレビ「ライオンのごきげんよう」の「おやつボーイズ・フミヤ」として異色キャラで人気を集め、幅広い世代に強い印象を残す。

2018年からはパワーハウスジム東京ジャパンのパーソナルトレーナーとしても活動を開始し、鍛え上げた肉体と人柄で多くの支持を得ている。

そして2025年、三ツ星キッチン『チャーミングエンジェル4～ファイナルカウントダウン～』にて30年ぶりにタレント復帰を果たし、大好評を博す。

本作『VAKUMATSU ～Ah, Mujo～』では、その唯一無二の存在感で幕末の舞台に新たな息吹を吹き込む。

Instagram：https://www.instagram.com/fumiyukisaito

劇団三ツ星キッチン：https://mitsuboshikitchen.com/

パワーハウスジム東京ジャパン：https://powerhousegym.jp/

【お問い合わせ先】

MKDF株式会社

お問い合わせフォーム：https://mitsuboshikitchen.com/contact/

馬留佐と円仁円仁(斉藤文幸)斉藤文幸おやつボーイズ『VAKUMATSU ～Ah, Mujo～』チラシ表1『VAKUMATSU ～Ah, Mujo～』チラシ表2『VAKUMATSU ～Ah, Mujo～』チラシ裏