Oris、時計愛好家コミュニティとの限定品「ORIS x RedBar ダイバーズ リミテッドエディション II」を発表

オリスジャパン株式会社01 733 7795 4018-Set RedBar Limited Edition II

10年を超える友情の結晶。独立系スイス時計ブランド「オリス」と、世界的なウォッチコレクターコミュニティ「レッドバー」は、2007年にアダム・クラニオーツ氏とジェフリー・ジャック氏によってレッドバーが設立された当初から深い絆で結ばれてきました。

2025年、レッドバーのグローバルミートアップが本拠地であるニューヨークに帰ってくるこの特別な機会に、深紅のフュメダイヤルを備えた限定ダイバーズモデル「Oris x RedBar Divers Limited Edition II」を発表いたします。

「レッドバーとオリスは、親しみやすさと包括性という共通の価値観から生まれた長年の友情を築いてきました。この包括的精神が、世界各地のレッドバー・ミートアップで時計愛好家のコミュニティを育んできたのです。

2018年に発表した最初のオリス×レッドバー リミテッドエディションは、彼ら初のグローバルミートアップを記念するものでした。今回、ダイバーズシリーズ初のレッドバー限定モデルを捧げられることを誇りに思います。」

- オリス共同CEO ロルフ・スチューダー

「オリスとレッドバーの関係は、時計コレクションへの情熱と、そこから生まれるコミュニティへの敬愛に基づいています。 2018年の最初のコラボレーションは深い友情の証であり、世界各地のレッドバーチャプターを初めて一堂に集めた歴史的なイベントとなりました。今回の新しいコラボレーションはオリス、レッドバー、そして世界中の時計愛好家たちとの絆を改めて称えるものです。」

- レッドバーグループ CEO キャスリーン・マクギヴニー

この記念すべき特別な時計は、ケース径39mmのダイバーズをベースに、ワンタッチで交換可能なブラックラバーストラップとメタルブレスレットが付属します。世界限定250本で、オリス公式サイト（Oris.ch）およびオリス銀座ブティックにて販売いたします。

スペック詳細

ブラックセラミック製ベゼルトップリングとドーム型サファイアガラスが特徴のダイバーズ。ブラックラバーストラップとメタルブレスレットはクイックチェンジ機能により簡単に変更可能。時計愛好家に人気のノンデイト仕様。裏ブタにはオリスとレッドバーのロゴに加えて限定番号を証明する特別な刻印入り

ORIS x RedBar Divers Limited Edition II

Ref. No. 01 733 7795 4018-Set



ケース

マルチピースステンレススチールケース、ミニッツスケール付き逆回転防止セラミックベゼル

トップガラスサファイア、両面ドーム型、両面無反射コーティング加工

サイズ 39 mm

ラグ幅 19 mm

厚み12.10 mm



ケースバック

ステンレススチール製、ねじ込み式、スペシャル エングレービング

リューズ

ステンレススチール製、ねじ込み式



防水

20 気圧 (200m)

ムーブメント

Oris 733

直径：25.60 mm

センター時分秒針、ストップセコンド

巻き：自動巻き

パワーリザーブ：41時間

振動 ：4 Hz (28’800 A/h)

石数 ：26石

ダイアル

グラデーションレッド

畜光：スーパールミノバ(R)付き時分秒針及びインデックス

アプライドインデックス

ストラップ/ブレスレット

ブラックラバーストラップ（クイックチェンジ機能搭載）とメタルブレスレット（クイックチェンジ機能搭載）



発売日：2025年10月

販売価格：440,000円 (税込)

限定数：世界限定250本

販売店：オリス銀座ブティック・Oris公式オンラインショップ(Oris.ch)