頓知気さきなPHOTO STYLE BOOK『また明日！』【電子版限定5ページ増】10月25日（土）発売決定！　電子版限定の珠玉カットを紹介

株式会社光文社撮影：松岡一哲 (C)️KOBUNSHA

9月25日に発売された、頓知気さきなPHOTO STYLE BOOK『また明日！』の電子版が、未公開カット5ページの特典付きで10月25日に発売されることが決定しました。

83ページに及ぶ撮り下ろしグラビア編は、１泊2日の熱海ひとり旅を、頓知気が撮って欲しかったというフォトグラファー・松岡一哲氏が撮影。築100年の別荘やレトロな温泉街など、昭和にタイムスリップしたような情景のなかで撮影が行われました。また、熱海港からフェリーで30分ほどの初島では、紺碧の海や大自然を堪能する素顔の彼女も収録。温泉での水着姿では“天性の美少女感”を、ホテルの一室でのランジェリーカットでは"25歳の大人の表情"を披露。対照的な彼女の魅力が詰まったグラビアとなっています。

全26ページにわたる読み物編では、素顔に迫るロングインタビューに加え、"色"にこだわる彼女が、さまざまな色の組み合わせをテーマに綴ったポエム企画や、100問100答なども収録。彼女の思考や感性をより深く知ることができる内容となっています。

「スマホでいつでも読み返せる電子版は、紙の本と違ったよさがあります。本誌に掲載できなかった電子版限定のカットもナチュラルな表情の私が写っていますので、ぜひチェックしてみてください」(頓知気さきな)

頓知気さきなPHOTO STYLE BOOK『また明日！』【電子版限定5ページ増】は、Amazon、auブックパス、BookLive!、DMMブックス、honto、楽天Kobo、Reader Store……などの国内の各種主要電子書店で発売されます。

【Amazonはこちらから】

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FTJV7CWS

●電子版フォトスタイルブック概要

書名:頓知気さきなPHOTO STYLE BOOK『また明日！』【電子版限定5ページ増】

bis編集部編

光文社刊

発売日／2025年10月25日（土）

定価／2,700円（税別）

内容／120ページ＋電子版限定5ページ

◎フォトスタイルブック公式Xはこちらになります

頓知気さきな フォトスタイルブック【公式】＠tonchiki_book