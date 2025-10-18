【NHKカルチャー】DEEN・池森秀一さんが語る、音楽と蕎麦の人生。二部構成イベント開催！

株式会社エヌエイチケイ文化センターDEENボーカル 池森 秀一さん

デビュー30周年を迎えた音楽ユニットDEENのボーカリスト・池森秀一さんによる特別イベントが開催されます。

音楽と蕎麦--まったく異なる二つの情熱を持ち、それぞれの世界で深く関わり続ける池森さん。そんな彼の“今”に迫る、二部構成のトークイベントです。

【第1部】

「歌い続けるということ」～音楽人生30年の軌跡～ （※満席御礼）

30年にわたってJ-POPシーンの第一線で歌い続けてきた池森さんが、自身の音楽人生を振り返りながら、これまでの歩みや転機、そして未来への想いを語ります。

音楽ファンの大きな関心を集め、チケットは発売早々に完売。

【第2部】

「蕎麦と生きる、という楽しみ」- “好き”を極める池森流ライフスタイル - （※残席わずか）

音楽とは別のもう一つの情熱--それが「蕎麦」です。

池森さんは、これまでに全国各地の蕎麦を訪ね歩き、その魅力をテレビや書籍を通じて発信し続けてきました。

そんな蕎麦との日々について、池森さんが自然体で語ります。

どんなきっかけで蕎麦に魅了されたのか、旅の中での出会いや気づき、そして“好き”を日常に取り入れることの楽しさや豊かさ--

音楽とはまた違った池森さんの一面に触れられる時間です。

第２部も残席はごくわずかとなっております。お早めのご予約をおすすめいたします。

講師：DEENボーカル 池森 秀一

開催形式：教室

開催日時：2025年11月2日(日) 【第2部】14:00～15:30

受講料：教室受講 会員・一般（入会不要） 6,710円（税込）

主催：NHK文化センター青山教室

詳細URL：【第2部】https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1319159.html