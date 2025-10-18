「蜘蛛ですが、なにか? 迷宮の支配者」にてアニメ「無職転生 ～異世界行ったら本気だす～」とのコラボが決定！

ＣＴＷ株式会社

CTW株式会社は、G123で好評配信中のブラウザゲーム「蜘蛛ですが、なにか? 迷宮の支配者」にてアニメ「無職転生 ～異世界行ったら本気だす～」とのコラボ開催を発表します。

TVアニメ「無職転生 ～異世界行ったら本気だす～」とのコラボイベントが、『蜘蛛ですが、なにか？ 迷宮の支配者』にて期間限定で開催されます。

今回のコラボでは、「ルーデウス」や「ロキシー」、「シルフィエット」をはじめとする人気キャラクターたちが登場します。コラボキャラクターは、プレイヤーの冒険に同行させることができ、迷宮攻略を一緒に楽しめます。

また、「無職転生」の世界観をイメージした限定アイテムも多数登場し、「私」に装備させることが可能です。コラボ期間中は特別なログインボーナスや限定イベントなど、豪華な企画を多数ご用意しています。

詳細は、「蜘蛛ですが、なにか? 迷宮の支配者」公式SNSで順次公開します。コラボ開始をどうぞお楽しみに！

イベント開催期間：2025年11月1日(土)～2025年11月14日(金)

ゲームプレイはこちら：https://s.g123.jp/nqzg6cm7

公式X：https://x.com/kumoko_laby_ja

公式Discord：https://discord.com/invite/5spUnekZQB

■アニメ『無職転生 ～異世界行ったら本気だす～』とは

原作は、「異世界転生ラノベ」の代表的な作品として位置づけられる、理不尽な孫の手の著による『無職転生 ～異世界行ったら本気だす～』。

働きもせず他人と関わりもせず、ゲームやネットに明け暮れる34歳引きこもりのニートが、ある日交通事故に遭い死亡…したと思った次の瞬間、剣と魔法の異世界に生まれたばかりの赤ん坊として転生！

少年ルーデウスとして生まれ変わった男が、前世の記憶と後悔を糧に、出会いや試練に直面しながら「今度こそ本気で生きていく」姿と壮大な冒険が描かれる大河ファンタジー！

2021年に第1期、2023年7月より第2期が放送され、いよいよ2026年に第3期の放送が決定！

アニメ公式サイト：https://mushokutensei.jp/

■ゲーム基本情報

ゲームタイトル：蜘蛛ですが、なにか?(https://g123.jp/game/kumo?lang=ja) 迷宮の支配者

ジャンル：ダンジョン攻略RPG

価格：無料(ゲーム内アイテム課金制)

■『蜘蛛ですが、なにか?』とは

女子高校生だったはずの主人公「私」は、

突然ファンタジー世界の蜘蛛の魔物に転生してしまう。

しかも、生まれ落ちたのは凶悪な魔物の跋扈するダンジョン。

人間としての知恵と、尋常でないポジティブさだけを武器に、

超格上の敵モンスター達を蜘蛛の巣や罠で倒して生き残っていく……。

種族底辺・メンタル最強女子の迷宮サバイバル開幕！

公式サイト：https://kumo-anime.com/

■G123(https://g123.jp/?lang=ja)(ジーイチニサン)とは？

スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上で、ダウンロード不要・会員登録不要で厳選された高クオリティゲームをお楽しみいただけるゲームサービスです。

公式サイト：https://g123.jp/?lang=ja

■CTW株式会社について

NASDAQに上場し、ゲームプラットフォーム「G123(https://g123.jp/?lang=ja)（ジーイチニサン）」を運営する総合インターネットプラットフォームサービス企業です。

社名 ： CTW株式会社

所在地 ： 〒106-0032

東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー

代表者 ： 佐々木 龍一

設立 ： 2013年8月

資本金 ： 1億円

事業内容： プラットフォーム事業

URL ： https://ctw.inc/(https://ctw.inc/)

(C)理不尽な孫の手/MFブックス/「無職転生II」製作委員会

(C)馬場翁・輝竜司／KADOKAWA／蜘蛛ですが、なにか？製作委員会

(C)CTW, INC. All rights reserved.

※その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。