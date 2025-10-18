【15省庁登壇！】VOLVE主催「霞が関キャリアフォーラム 2025年 秋」の開催

VOLVE株式会社

VOLVE株式会社（代表取締役CEO：吉井 弘和、本社：東京都千代田区、以下当社）は、来る10月29日・11月5日・11月6日に、15省庁が登壇する霞が関に特化した中途採用イベント「霞が関キャリアフォーラム 2025年 秋」をオンライン開催いたします。

過去4回実施してきた霞が関キャリアフォーラムですが、参加者の皆様からご好評をいただいており、今回も各省庁による説明や質疑応答を通じて、霞が関での働き方やキャリアの可能性をより深く知っていただける機会をご提供します。

＞詳細・お申込み（定員制・申込期限：2025年10月28日(火)正午）：https://lp.volve.co.jp/2025/10/forum/to

◆ VOLVEの越境キャリア支援サービスについて https://volve.co.jp/(https://volve.co.jp/)

当社は2022年11月より、”自らがrevolveし、周りをinvolveし、社会をevolveさせる越境人材のキャリア・プラットフォームを構築する”をビジョンに掲げ、民から官・官から民の転職に特化した越境キャリア支援サービスを提供しております。

◆ 霞が関キャリアフォーラムについて https://lp.volve.co.jp/2025/10/forum/to(https://lp.volve.co.jp/2025/10/forum/to)

中央省庁による中途採用の動きが活性化している一方、民間企業で働く人にとっては「応募したいが実態が分からない」「働き方やキャリア形成の違いは何か」といった不安や疑問があると思います。

当社はこんな不安・疑問を解消しキャリアの可能性を広げていただくことを目的に、複数の省庁を一同に集めた「霞が関キャリアフォーラム」を開催しております。

5回目の開催となる今回は、過去最多となる15省庁が登壇予定です。各省庁の採用担当者や実際に中途採用で入省された方が登壇し、自身の実体験に基づいた働き方・キャリアパス等について具体的にお話いたします。

また、よりリアルにかつ身近に霞が関で働くことをイメージしていただけるよう、Zoomのブレイクアウトルームで各省庁の採用担当者や中途採用者と直接対話できる場を設けます。

なお、開催はオンライン限定で匿名での参加も可能ですので転職活動していることを知られたくない、という方でも安心して参加可能です。

◆ 霞が関キャリアフォーラムの概要

タイトル：霞が関キャリアフォーラム 2025年 秋

主催：VOLVE株式会社

日時：2025年10月29日(水),11月5日(水),11月6日(木) 19:00-20:30

（希望日のみの参加・途中入退室可）

登壇省庁：

-10月29日(水) 外務省・環境省・内閣府・農林水産省・防衛省

-11月5日(水) 金融庁・公正取引委員会・国土交通省・総務省・デジタル庁

-11月6日(木) 経済産業省・厚生労働省・こども家庭庁・人事院・文部科学省

開催方法：オンライン開催

参加費：無料

対象者：

-中央省庁への転職を考えている方

-強い転職意向は無いが、まずは情報収集をしたい方

※イベントの内容は予告なく変更になる場合があります

＞ 詳細・お申込みは下記特設サイトよりご確認ください。

定員制・事前申込制（申込期限：2025年10月28日(火)正午）

https://lp.volve.co.jp/2025/10/forum/to

◆ おわりに

私たちVOLVEは官と民をまたがる越境キャリアチェンジを、転職という「点」ではなく、「越境キャリア・ジャーニーへの伴走」という形で支援します。

転職により人の流動性を上げ、リボルビング・ドアの実践者を増やし、よりしなやかで強い日本社会への変革に貢献したいと思っています。



会社概要

社名：VOLVE株式会社

所在地：東京都千代田区霞が関1-4-1日土地ビル2階

代表：代表取締役CEO 吉井弘和

創業：2022年9月

事業内容：キャリア支援事業、人材紹介事業

URL：https://volve.co.jp/



