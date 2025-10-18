『堕天使拷問刑』『抹殺ゴスゴッズ』の著者、飛鳥部勝則最新作『フィフス2　密室愛』を(株)書泉が「芳林堂書店と、10冊　第2シーズン」第8弾として同人誌で出版します！予約は10月18日（土）からスタート!!

株式会社アニメイトホールディングス

「中世への旅」シリーズの大ヒットから始まった復刊企画「書泉と、10冊」「芳林堂書店と、10冊」。この企画は、過去に出版された書籍で既に在庫がなく手に入りにくい名作を、株式会社書泉と出版社のみなさま、著者のみなさまに協力いただき重版・復刊してお届けして参りました。

今回は書泉・芳林堂書店が出版する同人誌、飛鳥部勝則さんの最新作『フィフス2 密室愛』を文学フリマ東京41にて先行発売。その後、書泉・芳林堂書店にて一般販売いたします。

「フィフス」は2010年に『このミステリーがすごい！』大賞STORIES（宝島社）に発表された飛鳥部勝則さんの短編小説です。続編が意識された構成で、著者自身もインタビューなどで構想を明言していらっしゃいましたが、発表のタイミングが無く長い時が経っておりました。

ですが2024年12月に書き下ろし短編を加えた文庫版同人誌『フィフス』として、書泉・芳林堂書店から販売を開始して以降、各所より大きな反響をいただき、現在までの販売数は弊社のみで1,800冊を超えています。

2025年８月には15年ぶりの新作長編『抹殺ゴスゴッズ』（早川書房）をリリースし、完全復活を遂げた飛鳥部勝則さんと、書泉・芳林堂書店が再びタッグを組み、装画・挿絵には前作に引き続きイラストレーター鈴木康士さんのお力をお借りして、シリーズ最高傑作をお届けいたします。

本日10月18日の飛鳥部勝則さんのお誕生日に、満を持して新作情報をリリースいたします。

タイトルは『フィフス2 密室愛』です。

発売に際し、ミステリ作家 早坂吝さんより、推薦のお言葉をいただきました。「飛鳥部先生の書く女性に憧れている。飛鳥部ミステリは女性の謎を解き明かす物語なのかもしれない。」

前回たいへんご好評をいただきました、表紙イラストを使用したB6版のイラストアクリルボード付有償特典版を今回も作成し、書籍と同時予約販売いたします。

書泉オンライン・芳林堂書店高田馬場店・書泉グランデ・書泉ブックタワーにて、2025年10月18日（土）より予約受付を開始。店頭発売日は2025年11月24日（月）となります。

また店頭発売日に先駆けて、2025年11月23日（日）に東京ビックサイトで開催される「文学フリマ東京41」にて、出店名「芳林堂書店高田馬場店」ブースにおいて先行販売を実施します。

＜この企画を起案した、芳林堂書店高田馬場店 店長 山本さん＞

2025年1月。高田馬場FIビルの地下レストランにて「鈴木康士さんの描く侍源さんを見るまでは終われない」と飛鳥部先生と同じ願望を持っていることを確認し合い、その場で続編を作ることが決まりました。『抹殺ゴスゴッズ』に代表される読み応え抜群の長編小説や未だ書籍になっていない数々の傑作短編群ともどこか違う、「フィフス」シリーズでしか引き出せない飛鳥部勝則先生の魅力を表現したいと全力を注ぎました。お二人の天才が作る世界をご堪能ください。

＜著者 飛鳥部 勝則さん コメント＞

皆様のご支援のおかげで、この度『フィフス2』を上梓できることになりました。心より感謝申し上げます。既発表の2短編に中編を加え、あとがき含めて新たに150枚ほど書きましたが、新作の「密室愛」は“これがフィフスだ”という直球の人形バトルになっております。おかしなことにそれに密室殺人が絡む、この主人公目線のストーリー、蘭冷自身の事件を読まれたあかつきには、どこからか次のような胡乱な声が聞こえてくることでしょう。――あなたはマヤヤが好きですか。

＜装画 鈴木 康士さん コメント＞

みんな大好き飛鳥部勝則先生によるフランケンシュタインの物語。

表題作「密室愛」は劇場版クラスの破壊力！傑作！すっかり翻弄されました感謝します涙！

カバーイラストは特定の人に刺さるらしい侍源さんがモチーフ。今回は本文の扉絵も描かせて頂きました。

有償特典のアクリルプレート付きもあるそうですどうか何卒。

追伸：私は特に関係ないですが飛鳥部先生の近刊『抹殺ゴスゴッズ』（早川書房刊）も大変おすすめです最高です。ゴス界のバイブルとしてぜひご一緒に！

【商品情報】

『フィフス2 密室愛』（著者：飛鳥部勝則 装画：鈴木康士）

発売：(株)書泉

販売価格：税込1,500円(本体価格1,364円)

判型：文庫Ａ6判

『フィフス2 密室愛』 有償特典同梱版

（書籍『フィフス2 密室愛』に加えて鈴木康士描き下ろし装画B6版イラストアクリルプレート付）

販売価格：税込3,700円（本体価格3,364円）

あらすじ：

推理と怪奇を併せ持つ血みどろライトなエンタメ小説。木人の殲滅を使命とする女子高生蘭冷とその奴隷、大学生鈴森一気の前に立ちふさがる新たな強敵、ノーフェイスとの戦いを描くシリーズ最新作。

■ 予約開始日：2025年10月18日（土）

書泉オンライン：https://shosen.tokyo/apps/note/?e-landing-page=fifth_2(https://shosen.tokyo/apps/note/?e-landing-page=fifth_2)

通常版：https://shosen.tokyo/?pid=188961103(https://shosen.tokyo/?pid=188961103)

有償特典版：https://shosen.tokyo/?pid=188961101(https://shosen.tokyo/?pid=188961101)

芳林堂書店高田馬場店/書泉グランデ/書泉ブックタワー

■ 予約〆切日：2025年11月23日（日）■ 商品お届け予定日：2025年11月25日（火）以降の出荷となります■ 店頭発売日：2025年11月24日（月）

【会社概要】

株式会社書泉

「書泉」「芳林堂書店」の2つの屋号の書店を展開。「鉄道」「アイドル」「プロレス」をはじめ「数学」「占い」など様々なジャンルの本・雑貨を深く扱っています。著書にまつわるイベントも多数実施。

書泉URL：https://www.shosen.co.jp/

＜参考＞「書泉と、10冊」企画概要と、これまでの販売実績数

昨今、さまざまなネットサービスで過去に出版され、探しても見つからない数々の本が法外な値段で取引されています。「欲しい人が払える分の値段を払う」ということは一見、今の世の中の「当たり前」に見えますが、私たちは「そうではない」と考えます。

ファンの方が熱望するあの名作、私たちも是非お勧めしたいあの名著を「適切な価格」でお届けすることに私たちは挑戦していきます。

そして、それは私たち“本屋”だけでは実現できません。

著者の方々、出版社のみなさま、ファンのみなさま、などご縁のある方と協力しながら、少しずつでもこの挑戦をカタチにしていけると信じています。

この企画を「書泉と、10冊」「芳林堂書店と、10冊」という名前にしました。

「書泉と、ご縁ある方で世に送り出す10冊」という願いを込めての企画タイトルです。

この企画で改めておススメしたい本を2023年8月よりお届けしています。

2024年8月までの、第1シーズンでは25の作品を再度世の中に送りだし、総計で2万冊以上を販売することができました。

「書泉と、10冊」 第1シーズン（2023年8月～2024年8月）

「芳林堂書店と、10冊」 第1シーズン（2023年９月～2024年8月）

この後も、この取り組みを一過性ものにせず「書泉と言えば、10冊だよね」「芳林堂書店といえば、10冊だよね」と言っていただけるようなレギュラー企画に育てていきたいと想いを新たに、2024年11月より始めた第2シーズンも、「書泉と、10冊」は無事に10冊を復刊してシーズンを終える事ができました。

「書泉と、10冊」 第2シーズン（2024年11月～2025年10月）

「芳林堂書店と、10冊」 第2シーズン

第2シーズンも現在19タイトルを展開し、合計で16,000冊を超えてお客さまの元にお届けできています。

これからも引き続き、企画に賛同いただける出版社・著者のみなさまからのお声かけもお待ちしております。

