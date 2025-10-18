海外人気クリエイター”CDawgVA” × VTuber”Ironmouse” 10/30～、「ハニトーカフェ秋葉原店」でコラボカフェを開催！

株式会社ドワンゴ

株式会社GeeXPlus（ギークスプラス／株式会社ドワンゴの子会社KADOKAWAグループ傘下）は、同社の専属クリエイターで日本文化やアニメカルチャーを発信する人気YouTuber「CDawgVA（シードッグヴィエー）」と、Twitchフォロワー数世界トップクラスの人気VTuber「Ironmouse（アイアンマウス）」によるコラボレーションカフェを、2025年10月30日（木）から2025年11月30日（日）までの期間中、「ハニトーカフェ秋葉原店」（東京・秋葉原）にて開催することをお知らせします。

Ironmouseは、難病「分類不能型免疫不全症」を患い、隔離室から寝たきりの状態で活動しているアメリカの人気VTuberです。CDawgVAは彼女と親しい間柄で、彼女自身や同じ病気に苦しむ人たちを救いたいという想いから、チャリティ配信企画「CYCLETHON」など、さまざまな支援活動を一緒に続けています。

コラボカフェは、Ironmouseの長年の夢の一つで、会場となる「パセラリゾーツ」の協力によりついに実現します。多数のコラボカフェを開催してきた同店で、海外インフルエンサーとのコラボは今回が初となります。本コラボカフェでは、二人がそれぞれのキャラクターを活かして考案したフードメニューのほか、限定グッズを販売します。また、来店者には描き下ろしイラストチェキ風ラミカードを、フードを注文した来場者には特性コースターを特典としてもれなくプレゼントします。この他にも、CDawgVAとIronmouseによる会場からの生配信イベントも予定しています。（詳細は後日発表）

＜CDawgVAコメント＞

これまで数多くのコラボカフェを訪れ、そのアートワークや料理の創造性にいつも感銘を受けてきました。だからこそ、ついに自らコラボカフェを開催できることを光栄に思います！アイアンマウスもずっとコラボカフェを主催するのが夢だったので、それを実現できることにもとてもワクワクしています！

世界中の視聴者の皆さんにコラボカフェ文化を紹介する為のライブ配信も行う予定でいます！

＜Ironmouseコメント＞

今まで、実際にコラボカフェに行ったことはありませんが、CDawgVAは素晴らしい友人であり、IRL配信を通して何度かコラボカフェに連れて行ってくれて、とても楽しめました。今回、私たち自身のカフェを持つことができて、本当に嬉しく光栄です！夢が叶いました。早く訪れたいですし、皆さんに気に入っていただけると嬉しいです！

＜コラボフードメニュー＞

CDawgVAがファンから似ているといわれている「猿」や、アイアンマウスのキャラクターである「魔王」をテーマとし、二人が考案したフードメニューを楽しむことができます。CDawgVAの出身地であるイギリスと日本の料理のコラボレーションもイメージしています。

＜コラボグッズ＞

カフェ内では、コラボカフェのために特別にデザインされた限定グッズを販売します。（売り切れ次第終了）

＜来店特典＞

お会計時にお一人様に付き1枚、描き下ろしイラストチェキ風ラミカードをプレゼントします。（ランダム・全2種）

＜フード注文特典＞

フードを注文時に、1品につき1枚、描き下ろしイラストコースターをプレゼントします。（ランダム・全6種）

┃「CDawgVA×Ironmouse コラボカフェ」概要

■開催期間：2025年10月30日（木）～11月30日（日）

■営業時間：11:00～21:00

■開催場所：ハニトーカフェ 秋葉原店（東京都千代田区外神田1丁目1-10 パセラリゾーツAKIBAマルチエンターテインメント1F）

■公式サイト：https://www.pasela.co.jp/shop/akiba_multi/honeytoastcafe/

■来店方法：事前予約推奨（※当日席も若干数あり）

■予約URL：https://www.tablecheck.com/shops/multientame-akiba-pickup/reserve?menu_items=68ef19677ab5e3b1e76ec719

┃クリエイタープロフィール

＜CDawgVA＞

CDawgVA（シードッグヴィエー）は声優としても知られる、株式会社GeeXPlus所属のユーチューバー兼Twitchストリーマーです。YouTubeの登録者数は320万人以上。Podcastチャンネル「Trash Taste」メンバーの一人でもあります。ライブ配信のトップブランドTwitchが開催する、生配信業界の功績をたたえる世界最大のアワードにて3年連続受賞・入賞しています。

■YouTube：https://www.youtube.com/@CDawgVA/

■X（旧Twitter）：https://twitter.com/CDawgVA

■Twitch：https://www.twitch.tv/cdawg

■詳細情報：https://geexplus.co.jp/creators/cdawgva/

＜Ironmouse＞

Ironmouse（アイアンマウス）はVTuber兼Twitchストリーマー。YouTubeチャンネルの登録者数も141万人、Twitchのフォロワー数は237万人を超え、サバソン中に約900時間以上の配信を行い、Twitchのサブスクライブ数世界一位を達成した。分類不能型免疫不全症（CVID）を患っており、自身が免疫不全財団（The Immune Deficiency Foundation、IDF）に救われた経験から、寄付を目的としたチャリティ配信も積極的に行っている。

■YouTube：https://www.youtube.com/@IronMouseParty

■X（旧Twitter）：https://x.com/IronMouse

■Twitch：https://www.twitch.tv/ironmouse

┃株式会社GeeXPlusについて

株式会社ドワンゴの子会社であり、海外クリエイターのマネジメント事務所兼インフルエンサーマーケティング支援会社です。東京を拠点に、海外に向けたコンテンツ制作を実施。マンガ、アニメ、ゲームをはじめ、旅や食など各ジャンルを得意とする多数のクリエイターが所属。日本から海外へ発信する懸け橋となることを目指し、企業の英語圏へのプロモーションにおける、企画から動画撮影、配信等も行っています。

2025年7月より、アニメ・コンテンツ製作を手掛ける事業「GeeXProductions」を始動し、同社製作のアニメ作品も順次公開。

※お問い合わせは、公式HPの問い合わせフォームよりご連絡ください。

■公式HP：https://www.geexplus.co.jp/

■X（旧Twitter）：https://x.com/GeeXPlus_staff