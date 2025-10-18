「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショー『ガールオアレディシーズン2』最終回　10月19日（日）よる9時から無料放送　アン ミカ・若槻千夏・藤森慎吾・平祐奈“見どころ”スペシャルインタビュー公開

株式会社AbemaTV（C）AbemaTV, Inc.

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリー『ガールオアレディ シーズン2』#9（最終回）を、10月19日（日）夜9時より放送いたします。

本番組は、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリーです。世代の異なる女性たちが、結婚への「憧れ」と「現実」に正面から向き合い、それぞれの人生観や価値観が交差する恋の行方を追いかけます。年齢もバックグラウンドも異なる8人の女性たちが、悩みや葛藤を乗り越えながら自分らしい幸せを探す姿にご注目ください。

また、「婚活ドキュメンタリー」を見守るMCには、前シーズンでもMCを務めたモデルでタレントのアン ミカ、タレントの若槻千夏に加え、お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾、俳優の平祐奈が務めます。

10月19日（日）夜9時放送の#9（最終回）では、出演者たちが2週間にわたって挑んだ婚活の旅がついに完結。最終ステージとなる男性メンバーとの“同棲生活”を経て、結婚に真剣に向き合うための“最後の選択”の瞬間を迎えます。果たしてこの旅で、いくつのカップルが誕生するのか――。結婚への「憧れ」と「現実」に正面から向き合い、答えを出した12人それぞれの選択に、ぜひご注目ください。

本番組では、最終回の放送を記念して、前日の18日（土）より24時間限定で、これまでの全エピソードを無料配信いたします。最終回を迎える前に、ぜひもう一度お楽しみください。

また、注目の最終回を目前に、スタジオMCのアン ミカさん、若槻千夏さん、藤森慎吾さん、平祐奈さんの4人に、最終回収録後の感想を伺いました。

■アン ミカ

カップル成立した方たちだけでなく、全員が素晴らしかったです。記憶に残るメンバーでした。ありがとうございます。

私は恋愛結婚をしていて、婚活の経験がなかったので、今回この番組を通して「恋愛と結婚は同じではないんだな」と改めて感じました。皆さんそれぞれがご自身の過去や傷を乗り越えるために挑んでいて、どういう選択をされるのかは、私たちにも全く予想がつきませんでした。

でも、みんな本気で“結婚をするために参加している”というのが伝わってきて、まさに「これが婚活リアリティだ」と思いました。

皆さんが真剣に考え、自分の選択に責任を持って生きていく姿に胸を打たれました。

選ばれなかった方にもそれぞれのドラマがあり、この経験を経てきっと強くなって、素敵な結婚をされるんだろうなと思います。本当に皆さんに心から「ありがとう」と伝えたいです。

感情をここまで揺さぶられた第2回は本当に驚きでした。もう、これ以上はおしゃべりな私も言葉が出ません（笑）。

ありがとうございました。To be continued.

■若槻千夏

本当に驚きました。アン ミカさんの立ち上がる声に一番びっくりしたんです（笑）。でも、普段のアン ミカさんってそんなに驚いたり、立ち上がったりするタイプではないんですよ。一緒にVTRを拝見していても、あんなに喜んだり、泣いたりされる姿を見たのは初めてでした。アン ミカさんが大号泣されていて……多分、あそこまで泣かれていなければ、皆さんもっと泣いていたと思うんですけど、あまりにも号泣されていて、逆に少し引いてしまうくらいで（笑）。

でも、そんなふうに感情を表に出されているアン ミカさんを見るのは本当に初めてで、それだけで「最終回なんだな」ということが伝わってくるようでした。とても良かったです。

私自身、恋愛ものが大好きなんですけど、今回は“結婚に向き合う姿”がテーマで、皆さんが人生を懸けて真剣に挑んでいるのが伝わってきました。たった2週間という限られた時間の中で、それぞれが全力で向き合っていて、本当に素晴らしい経験をされているんだろうなと感じました。本当に、素敵な方々が集まったなと思います。

■藤森慎吾

本当に面白かったです。毎週、僕は家族と一緒にもう1回見ていました。妻にネタバレしないよう気をつけながら、新鮮なリアクションを心がけて（笑）。この番組は、二度見るくらいがちょうどいいですね。スタジオで一度見て、家でもう一度見返すと、「あ、ここでこんな感情の揺れがあったんだ」とか「この表情が素敵だな」とか、新しい発見があるんです。

それを踏まえて最終回を見ても、まったく予想がつきませんでした。面白すぎました。本当に衝撃の結末です。

喜びと怒り、いろんな感情が入り混じった最終回でした。

■平裕奈

本当にこの最終回をずっと楽しみにしていました。実際に拝見したら、想像していたものとまったく違っていて、「え、そっち!?」という展開がたくさんあって驚きました。嬉しさもありましたが、最終回を迎える寂しさもありました。でも、スタジオで藤森さん、アン ミカさん、若槻さんとご一緒にいろんなことをお話しできた時間は、本当に楽しかったです。

それから、番組を通して「結婚」への考え方も少し変わりました。私はもともと“付き合う＝結婚できそうな相手”という考え方だったんですが、既婚の方から「恋愛と結婚は別だよ」と言われてもあまりピンと来なかったんです。でも、この番組を見て、女性たちが“好きな人”と“結婚する人”の間で揺れる姿を見て、すごく納得できました。

「そういう考え方もあるんだな」と、自分の考えを受け入れられるようになりました。

番組に参加された皆さんが“結婚目的”というだけでなく、友情や人としての絆でもつながっていて、それが本当に素敵でした。一視聴者としても、本当に素敵な番組だと思います。楽しませてもらい、そして学ばせてもらいました。最終回は、絶対にご覧いただきたい内容です。

■ABEMA新番組『ガールオアレディ シーズン2』 概要

#9放送日時：10月19日（日）夜9時～

放送チャンネル：ABEMA SPECIAL

#9放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/9JByMNVCUa3XkB

番組ページ：https://abema.tv/video/title/90-1849?s=90-1849_s2

スタジオMC：

アン ミカ

若槻千夏

藤森慎吾

平祐奈

主題歌：iri 「CUBE」

挿入歌：

Awesome City Club「スロウ・サマー」

I Don't Like Mondays.「With you」