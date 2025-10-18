第34回U-15ジュニアセレクトカップハンドボール大会 組み合わせ抽選結果のお知らせ
公益財団法人日本ハンドボール協会
全国各地のブロック予選を勝ち抜いた各県の中学生選抜チームが集う「第34回U-15ジュニアセレクトカップハンドボール大会」が、12月26日（木）から29日（日）にかけて長野県で開催されます。各地の代表が一堂に会し、未来の日本代表を目指す若き選手たちが熱戦を繰り広げます。大会期間中は、U-15世代の最高峰のプレーにご注目ください。
抽選結果は以下のページよりご覧いただけます。
https://www.handball.or.jp/system/prog/content.php?sd=g&c=1&sc=1&article_idno=1225(https://www.handball.or.jp/system/prog/content.php?sd=g&c=1&sc=1&article_idno=1225)
本大会の男女それぞれの組み合わせ抽選会を実施し、対戦ブロックが決定しました。
男女ともに24チームが出場し、3チームずつ8ブロックに分かれて予選リーグを行います。各ブロックの1位チームが決勝トーナメント（準々決勝～決勝）へ進出します。
大会概要
大会名：第34回U-15ジュニアセレクトカップハンドボール大会
開催期間：2025年12月26日（木）～12月29日（日）
開催地：長野県千曲市、上田市ほか
会場：上田市自然運動公園総合体育館、佐久市総合体育館、千曲市立戸倉上山田中学校本体育館、東御市中央公園第一体育館
大会ページ：https://www.handball.or.jp/system/prog/game_event_outline.php?sd=g&sm=g&ed=a&ec=&eid=382&sc=outline(https://www.handball.or.jp/system/prog/game_event_outline.php?sd=g&sm=g&ed=a&ec=&eid=382&sc=outline)