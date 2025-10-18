ぐんまちゃんが登場！【ぐんまちゃんPOP-UP＠渋谷スクランブル交差点】は10月22日(水)から10月26日(日)の5日間限定開催！新商品や限定商品にも注目！
群馬県は【ぐんまちゃんPОP-UP＠渋谷スクランブル交差点】を、 渋谷・三千里跡地イベントスペースにて、10月22日(水)から10月26日(日)までの5日間限定で開催します。期間中、ぐんまちゃんがストア内に*登場します。(*ぐんまちゃんの登場時間は不定期となりますが、なるべく多くの来場者様とお会いできるように準備を進めています。）
今回のPOP-UPではぐんまちゃんグッズの新商品・限定商品を販売します。数量限定・本POP-UP限定のグッズもありますので、この機会をお見逃しなく。
さらに、ストア内で簡単な質問に答えると、ぐんまちゃんアクリルキーホルダーをゲットできるキャンペーンも開催します。
【ぐんまちゃんPОP-UP＠渋谷スクランブル交差点】は、事前予約制での入場です。下記実施概要下部の申込フォームにアクセスいただき、事前の申込をいただけますと幸いです。
■開催概要
- 開催期間 2025年10月22日(水)から10月26日(日)の5日間
- 営業時間 11:00～19:00
- 開催場所 渋谷スクランブル交差点「三千里跡地」イベントスペース（東京都渋谷区神南１丁目２３-８）
- 実施内容 グッズ販売、ぐんまちゃんグリーティング（ぐんまちゃんがストア内に登場します！）、大型モニターでの映像放映
- 入場料金 無料
- 入場規制 30分間に30人入場可能、という上限設定での入場制限となります。申込フォームのカレンダーにおいても、この上限人数に達している枠は「申込がいっぱい」の状態となります。
- 入場方法 時間ごとに入場人数・滞在時間を設定した上での、事前予約申込制での入場となります。
- 入場申込 ぐんまちゃんオフィシャルサイトお知らせ欄に掲載している「 【ぐんまちゃんPОP-UP＠渋谷スクランブル交差点】 について」のページにから、事前申込フォームページへアクセスし、申込をしてください。
＜申込WEBフォームはこちらから＞(https://e-ve.event-form.jp/pages/6152/oJkTHeUJ6c)
■簡単な質問に答えて、ぐんまちゃんアクリルキーホルダーをゲットしよう！
POP-UPストア内にキャンペーンのパネルを設置します。こちらのパネルをご覧いただき、掲載されているQRコードにアクセス。簡単な質問にお答えいただき、回答完了画面を店員へご提示ください。ぐんまちゃんアクリルキーホルダーをプレゼントいたします。※POP-UP開催期間中、お一人様につきアクリルキーホルダー1個までとなります。
■新商品・限定商品ラインナップ
＜新商品＞
・ぐんまちゃんと、なかまたちのキャラクターステッカー（POP-UP特別価格で販売）
・ぐんまちゃんアパレル各種 ※POP-UP限定Ｔシャツ（半袖・長袖）は本POP-UP限定発売！
∟スタジャン、パーカー、ベースボールシャツ、POP-UP限定Ｔシャツ、DJぐんまちゃんＴシャツ
■三千里跡地イベントススペースについて
本施設は、渋谷という新しいカルチャーが生まれ、進化を続ける街で培った72年という長い歴史を受け継ぎ、未来のカルチャーが創造される伝統と革新が交差する、次世代の渋谷を象徴する拠点を目指します。渋谷スクランブル交差点に位置するレンタルスペースとしては、初めての場所となります。レンタルスペースとしての活用を始め、カルチャーを創造する場として様々な体験やコンテンツの発信も行なっていく予定です。
（引用：三千里跡地 WEBサイト内「お知らせ」ページより（https://3000ri-atochi.com/news/8rMq2Wzc(https://3000ri-atochi.com/news/8rMq2Wzc)））
住所 東京都渋谷区神南１丁目２３ー８
アクセス JR渋谷駅ハチ公口より30秒
＜三千里跡地イベントスペースのWEBサイトはこちらから＞(https://3000ri-atochi.com/)
三千里跡地イベントスペース１F
■ぐんまちゃんについて
名前：ぐんまちゃん
(GUNMACHAN)
誕生日：2月22日
年齢：人間だと７歳くらい
好きなこと：
・楽しいこと、人を笑顔にすること
・温泉でリフレッシュ
・ぐんまの食べ物
特技：みんなを癒す不思議な力
仕事：群馬県宣伝部長
■ぐんまちゃん公式SNS・WEBサイト
Instagram：https://www.instagram.com/gunma_gunmachan/
X(ぐんまちゃん)：https://x.com/gunma_gunmachan(https://x.com/gunma_gunmachan)
X(ぐんまちゃん公式情報)：https://x.com/gunmachan_info(https://x.com/gunmachan_info)
TikTok：https://www.tiktok.com/@gunmachan_official
ぐんまちゃんオフィシャルサイト： https://gunmachan-official.jp/
■本件に関するお問い合わせ
群馬県庁 エンターテインメント・コンテンツ課
ぐんまちゃん推進室プロモーション係
TEL：027-226-2315
メール：gunmachan@pref.gunma.lg.jp