園の先生に親しまれてきた人気絵本が、未来屋書店限定で初の書籍化！【福音館書店×未来屋書店 初の共同出版企画】『赤ちゃんに贈るえほん３冊セット』10/18発売

株式会社未来屋書店（千葉県千葉市、代表取締役社長：平川雅隆）は、株式会社福音館書店（東京都文京区、代表取締役社長：佐藤潤一）との初の共同出版企画として、オリジナル絵本セット『赤ちゃんに贈るえほん３冊セット』を2025年10月18日（土）より、未来屋書店全店舗および公式オンラインストア（https://store.miraiyashoten.co.jp/）にて限定発売いたします。

本商品は、福音館書店発行の月刊絵本「こどものとも0.1.2.」のバックナンバーの中から、幼稚園・保育園といった“読み聞かせの現場”で特に人気の高かった３作品を厳選し、書籍化したものです。豪華な特製ケース入りで、出産祝いはもちろん、クリスマスシーズンの贈り物としても最適です。一般書店向けには初の書籍化となります。

さらに、発売を記念し、福音館書店刊行の全書籍を対象に2025年10月18日（土）から12月31日（水）まで期間限定ポイントプレゼントキャンペーン実施します。

クリスマスギフトや、心あたたまる読み聞かせのひとときにぴったりの絵本たちを、この機会にぜひお選びください。

■【発売記念キャンペーン概要】

期間：2025年10月18日（土）～12月31日（水）

１.『園の先生いちおし！赤ちゃんに贈る絵本３冊セット』ご購入で300 mibonポイントプレゼント

２. 福音館書店刊行の全書籍ご購入で１点につき50 mibonポイントプレゼント

mibonポイントは未来屋書店が提供するポイントサービスです。 商品購入時300円ごとに１ポイントが付与され、１ポイントは１円分として利用できます。ポイントは、未来屋書店の公式アプリを通じてクーポンに変換でき、50ポイントごとに交換可能です。

※雑誌、カレンダーはポイント付与対象外

※ポイント付与には、未来屋書店公式アプリをご提示いただく必要があります

※特典ポイントは通常のポイント付与とは別に、ご購入月の翌月に付与される予定です

■【企画背景】

福音館書店は1952年創業の児童書専門出版社で、『ぐりとぐら』『だるまちゃんとてんぐちゃん』など、世代を超えて愛され続ける絵本を多数出版しています。同社が毎月発行している月刊絵本は、長年にわたり園の現場の先生方から高い評価を受けてきました。未来屋書店は、「こうした良質な絵本を、家庭でも楽しんでほしい」という想いから、福音館書店との初の共同出版企画を実現しました。

月刊絵本作品のバックナンバーの中から人気の３作品を書籍化し、未来屋書店全店舗および公式オンラインストアにて限定発売します。

■商品概要

商品名：『園の先生もいちおし！赤ちゃんに贈るえほん３冊セット』

ISBN：978-4-8340-4597-0価格：2,970円（税込）

発売日：2025年10月18日（土）

【商品内容】

・月刊絵本「こどものとも0.1.2.」より、人気作品３冊を厳選し書籍化

・一般書店向けには初の書籍化

・特製ケース入り

※数量限定商品のため、なくなり次第終了となります

■【両社コメント】

未来屋書店 商品企画部児童書バイヤー 喜田薫

「未来屋書店は、長年にわたり地域の皆さまに本との素敵な出会いをお届けしてまいりました。このたび、福音館書店様との初めての共同出版企画として、園の現場で親しまれてきた作品の中から特に人気の３作品を厳選し、読み聞かせにぴったりの絵本セットを作りました。この絵本セットが、ご家庭で親子が絵本にふれあい、心豊かな時間を過ごすきっかけとなることを願っています。

未来屋書店はこれからも、本を通じて地域の文化と学びを育み、子どもたちの明るい未来を応援してまいります。」

福音館書店 販売部部長 柴田憲志

「月刊絵本「こどものとも0.1.2.」は、今年で創刊30周年を迎えることとなりました。創刊以来、「赤ちゃんにことばと絵で語りかける絵本を届けたい」という変わらぬ思いを大切に、数多くの作品をお届けし、幼稚園・保育園の先生方をはじめ、多くの方々にご支持をいただいてまいりました。絵本を広げ、ゆったりと読み聞かせる時間は、親子の心をつなぐかけがえのないものです。このたび、未来屋書店様との初の共同出版企画により、月刊絵本刊行時から人気の高かった３作品を書籍化し、お届けできることを大変嬉しく思います。ぜひ、お子さまとともに、絵本の世界を楽しむ豊かなひとときをお過ごしください。」

■【福音館書店について】

1952年創業。「ぐりとぐら」シリーズ、「だるまちゃん」シリーズなど、ロングセラー絵本を多数出版、日本を代表する児童書出版社。

幼稚園・保育園での信頼も厚く、子どもたちの感性と想像力を育む良質な絵本づくりを続けている。

■会社概要

【社名】 株式会社未来屋書店

【本社】 千葉県千葉市美浜区中瀬 1-5-1 イオンタワー9F

【電話番号】 043-298-1021（代表）

【設立】 1985 年 12 月 24 日

【資本金】 １億円（イオン株式会社 100％出資）

【代表取締役社長】 平川 雅隆（ひらかわ まさたか）

【事業内容】 書籍・雑誌の販売／文具・雑貨の販売／コワーキングスペースの運営

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社未来屋書店

千葉県千葉市美浜区中瀬 1-5-1 イオンタワー9F

E-mail : info@miraiyashoten.co.jp

公式ホームページ : https://www.miraiyashoten.co.jp