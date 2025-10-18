「日本最西端の駅『たびら平戸口駅』開業90周年記念事業」

松浦鉄道株式会社

松浦鉄道株式会社は、日本最西端の駅「たびら平戸口駅」開業90周年記念事業として、特別デザインの【開業90周年記念入場券】を無料で配布します。

こちらは配布対象の乗車券を提示されたお客様へ先着順でお渡しします。

鉄道博物館リニューアルオープンに合わせて配布開始しますので、是非この機会に、日本最西端の駅『たびら平戸口駅』へお越し下さい。

デザインは当日受け取った際のお楽しみ！特別デザインの硬券入場券と高級感溢れる台紙がセットになった記念入場券です。



【配布期間】

2025年10月31日～2026年3月31日

※在庫無くなり次第配布終了

※10月31日のみ10時～配布開始します。



【配布場所】

たびら平戸口駅内にある窓口



【配布時間】

9時～18時 ※休憩時間中は配布しておりませんので、ご了承下さい。

休憩時間11:50～12:30／15:00～15:20



【配布枚数】

先着1,000枚

お1人様1枚まで

※当日再訪問、翌日以降の再訪問でも、同じ方への再配布は致しません。



【配布対象となる乗車券】

松浦鉄道1日乗車券(モバイル版、シルバー会員用、こども用含む)

佐世保・有田・伊万里・たびら平戸口駅で販売している「たびら平戸口駅往復割引きっぷ」

※下記の乗車券類は配布対象外です。

・交通系ICカード、現金、対象乗車券以外の乗車券・JR九州販売の「旅名人の九州満喫きっぷ」

尚、小学生未満の運賃がかからないお子様は配布対象外



【配布時の注意事項】

・お渡しする際は、済み印やマークを配布対象の乗車券につけますのでご了承下さい。

・モバイル版1日乗車券を使用される場合は、不正行為防止のため、アプリを立ち上げる画面から

駅員に提示して乗車券を表示させて下さい。

・お渡しする際にどちらからお越しなのか「都道府県名」をお伺いさせていただきます。

今後の参考にさせていただきますので、ご協力をお願いいたします。

・転売や第三者への譲渡は法律により禁止されていますので、転売や譲渡目的での受け取りは

ご遠慮下さい。

発見した際は、当事業を中止せざるを得なくなりますので、皆様のご理解とご協力を

お願いいたします。

・自然災害や車両故障トラブル等に伴う運行状況が原因で、たびら平戸口駅にお越しできない場合、

配布は致しかねますので、何卒ご了承下さい。

・配布対象乗車券は、乗車していただく前提で発売しております。

記念入場券受け取り後の即払戻し等は、受取目的だけの購入と判断し、記念入場券を回収させて

いただきます。

乗車券の払い戻しは、回収後に致しますので、予めご了承下さい。

【その他の記念事業】

『開業９０周年記念限定版』デザインのデジタル鉄印販売！

NFT(ノンファンジブル・トークン)化された「鉄印」をスマートフォンで簡単に購入できる

WEBアプリ「鉄印帳デジタル」における「デジタル鉄印」に『たびら平戸口駅90周年記念限定版

デザイン』を新たに追加して、期間限定で販売しております。

たびら平戸口駅内にある「鉄道博物館」をリニューアルします。

壁紙等を一新し、乱雑に展示されていた展示品を皆様に見やすくレイアウトし直し、新たな

展示品を追加して、とても見応えのある鉄道博物館へと生まれ変わります。

詳しい配布条件等の内容は「松浦鉄道公式ホームページ内 当記念事業特設サイト」(https://matutetu.com/pages/881/)をご確認下さい。