海外クラファンで2.2億円超えの大ヒット！大容量かつ高い安全性を実現した次世代AI NAS「Zettlab（ゼットラボ）」がMakuakeにて日本初上陸

Zettlab Innovation Technology Co., Ltd.（本社：中国・深圳市、代表取締役：Noah Guo）は、ローカルAI処理によってデータを安全かつ高速・大容量で管理できる次世代パーソナルクラウド「Zettlab AI NAS」を、応援購入サイト「Makuake」にて2025年11月19日（水）より先行販売を開始いたします。

近年、家庭やビジネスにおけるデータ量は急速に増加しており、写真・動画・業務ファイルの保存だけでなく、AIを活用した検索や分類機能の需要も高まっています。しかし一般的なクラウドサービスは「毎月の支払い」や「容量不足」、「通信速度の遅さ」や「セキュリティ面の懸念」が課題となっていました。

こうした課題を解決するために誕生したのが「Zettlab AI NAS」です。

【製品の特徴】

■プライバシー重視のオフライン処理

すべてのデータをデバイス内で処理し、クラウドを介さない完全オフライン動作を実現。複数のRAIDモードに対応し、バックアップ機能でデータを二重に守る設計です。

■マルチデバイス対応

macOS、Windows、iOS、Androidに対応し、データ同期・管理を簡単に実行可能。



■クラウドストレージとの連携

Google DriveなどのクラウドサービスをNAS上で「フォルダ」として扱うことができ、

データ移行やバックアップがスムーズに行えます。



【ZettAIの特徴】

1. 高速検索性能

数千万件のデータをわずか数秒で検索。高性能CPUとメモリ構成に加え、ZettOSによるAI処理の最適化で、スムーズかつストレスのない高速検索を実現します。

2. 話すように検索できるスマート検索機能

テキスト・画像・音声・動画など複数データを横断検索。自然な言葉で検索でき、動画では該当シーンを自動ハイライト。

3. 動画や文章を一括検索。AIが横断的に回答

動画・音声・文書を横断して質問に回答し、参照元も提示。

4. ローカルAIによる高いセキュリティ

クラウドに送信せずNAS内で処理を完結。

※ローカルAI：クラウドに依存せず、端末内部でAI演算を行う技術。



5. 直感的で洗練されたUI

ミニマルで洗練されたUIデザイン。直感的な操作性で、初期設定やストレージ構成もスムーズに行えます。本体の小型ディスプレイには、IPアドレスやシステム情報をわかりやすく表示します。



■モデル展開

D8 Ultra：ハイエンドモデル、最大8ベイ、10GbE対応、AIチップ搭載

D6 Ultra：ハイエンドモデル、最大6ベイ、10GbE対応、AIチップ搭載

D6：コストパフォーマンス重視、最大6ベイ

D4：個人利用や中小規模オフィス向け、最大4ベイ

D2：初心者や個人利用向け、最大2ベイ（日本向けモデル）

■Makuake詳細

プロジェクト開始：2025年11月19日（水）

プロジェクト終了：2026年1月28日（火）

LP：https://jp.zettlab.com/pages/line

■会社概要

企業名：Zettlab Innovation Technology Co., Ltd.

代表者：Noah Guo

設立年月：2023年11月

本社所在地：Shenzhen, China

事業内容：AIストレージおよびネットワークソリューションの開発・販売

■日本市場への位置付け

Zettlab AI NASは、日本初上陸のプロダクトとして、個人ユーザーからクリエイター、中小規模オフィスまで幅広い層をターゲットに展開します。「安心・高速・大容量」なAI NASの普及を目指します。

＜報道関係者お問い合わせ先＞

Zettlab広報事務局

担当：米田

MAIL：japan.sales@zettlab.com