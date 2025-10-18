「マダムブリュレ」生みの親・マダム信子（73）流の終活に密着、19歳年下夫との5億円超の新居計画とは｜『カメ止め』俳優・しゅはまはるみ（51）婚活挑戦｜『ダマってられない女たち season2』#7

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2025年10月17日（金）よる10時より、今を生きる女性の“幸せ“をMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒーが本音で語り尽くす番組『ダマってられない女たち season2』（全14回）の#7を放送し、番組放送後より無料見逃し配信を開始いたしました。

『ダマってられない女たち』とは、映像を通してさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観などと照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合うバラエティ番組です。番組MCは数多くのドラマ出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐に渡り活動の幅を広げる俳優の剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題の芸人のヒコロヒーが務め、様々な環境で力強く生きる女性たちへの密着から“女性の幸せ”を見つめます。#7には、タレントの大沢あかねと元TBSアナウンサーの山本里菜が登場。MC陣3名とともに、“女性の生きざま”を見届けました。

オープニングトークでは、10年来の付き合いだというMEGUMIと大沢あかねの意外な関係が明らかに。大沢が「昔、新大久保のカラオケで夜な夜なMEGUMIさんの恋愛相談をずっと聞いてた」と暴露すると、MEGUMIは「1ミリも覚えてない」と返し、スタジオは笑いに包まれました。またSNS写真が度々話題になる大沢が「キメキメじゃなくて自然体で撮ってもらう」とこだわりを語ると、ヒコロヒーが「これのどこが自然体や！」と痛烈にツッコミを入れ、再度スタジオに笑いが起こりました。

■「マダムブリュレ」生みの親・マダム信子（73）流終活に密着、壮絶半生と19歳年下夫との5億円新居計画とは

大沢あかね、野心家のロールモデルに「MEGUMIさんみたいになりたい」

かつて「マダムブリュレ」を年間50億円売り上げ、テレビに年間90本以上出演していたマダム信子（73）の現在と彼女の“終活”に密着。昨年長年住んだ豪邸を売却したと語り、現在は家賃100万円の神戸のマンションで暮らす彼女ですが、その裏で、高級住宅地・芦屋に「片手（5億）以上」と語るド派手な新居を建設中であることが判明しました。ヒョウ柄＆ピンクのエントランス、螺旋階段や玉座が構える玄関、壁紙からベッドまで全てヒョウ柄の寝室など、マダム信子の個性が詰まった新居の構想に、ゲストの大沢も「城じゃん」と驚愕しました。

番組では、韓国人の両親のもとで育ち、「クサい」といじめられた過去や、18歳でのお見合い結婚と離婚、そして大阪・北新地でNo.1ホステスに上り詰めるまでの半生を振り返りました。その後、19歳年下の夫・幸治さんと出会い、大阪で開業した焼肉店は狂牛病騒動で1億円の借金を抱えることに。「人生終わりやと思った」と語るほどの壮絶な逆境の中で、「幸治くんはどっか行ってくれたらええのにって何度思ったことか…」と、当時の夫を想うが故の苦悩を告白しました。しかし、幸治さんは「この人についていけば食べれないことは無い」と彼女の“人間力”と“サバイバル力”を信じ、支え続けたといいます。

そんな絶望の淵から、起死回生で開発したスイーツ「マダムブリュレ」が店舗に大行列ができるほどの空前の大ヒットとなり、借金を完済。現在は31年間連れ添った夫へ「私の物はみんな幸治君のもの」と語り、家も仕事も最高の形で未来に託すことが彼女流の“終活”だと語りました。また、夫の幸治さんも「正直40代後半からは、子孫を残したいという気持ちはあった」と本音を明かしつつ、「あの人の最後を見届けたい」とマダム信子への深い愛情を語りました。

2人の絆に、MEGUMIは「生き様で惚れられるってかっこいい」と感嘆の声を漏らし、“野心”についてトークを展開。ゲストの大沢は「めちゃくちゃ野心家」「MEGUMIさんみたいになりたい。MEGUMIさんがロールモデルで」と、マダム信子の生き様にMEGUMIを重ね、憧れを口にしました。そのほか大沢は「築40年のマンションに住んでいる」と意外な私生活を明かし、夫である劇団ひとりについては「びっくりするくらいクレイジー」というと、3Dプリンターで朝から「IKKOさんのフィギュアを作ってる」など、その奇行を暴露し、スタジオを沸かせました。

■『カメラを止めるな！』俳優・しゅはまはるみ（51）トラウマ乗り越え婚活挑戦「幸せになれそうな気がする」

剛力彩芽「一目惚れすると長い」片思いの8年間

映画『カメラを止めるな！』でブレイクした俳優・しゅはまはるみ（51）が、本気の婚活に挑む姿に密着。「このまま最期まで一人なのかな」「孤独死かな」と将来への不安を吐露した彼女は、過去の壮絶な恋愛遍歴を告白しました。29歳で結婚した元夫からはモラハラを受け、「謝罪文を100ページ書けと言われた」と明かし、そのストレスからうつ病になった過去を告白。さらに離婚後の恋人は「アル中の妄想癖」だったといい、壮絶な経験から「理想は別居婚」と他人との共同生活に大きなトラウマを抱えていました。

成婚率80%のカリスマ婚活アドバイザー・植草美幸氏の「味方がいてくれて良かったというようになってもらいたい」という言葉に涙をこぼすしゅはまは、「いろんな人に会った方がいい」というアドバイスのもと、年収1億円超えの中村倫也似のエリート経営者とのお見合いに挑みます。お見合いでは、趣味のキャンプや漫画の話で意気投合するも、アドバイザーの「素のままでいっちゃダメよ」という助言を忘れ、「アルバイトもしてる」とつい素の自分をさらけ出してしまいます。それでも、見事デートの約束を取り付け、さらに別の婚活パーティーでも40代男性とマッチング。「頼っていいんだ、甘えていいんだっていう風に気持ちが変わった」「これから幸せになれそうな気がする」と婚活を通して自信を取り戻し、前向きに変化していく姿にスタジオも「結婚しそう！」と大興奮。番組の最後には、2人の男性とのデートに進展があったことも報告されました。

スタジオでは、過去の恋愛経験からの恋愛傾向を問われると、ゲストの山本は「スパって忘れるタイプ」と語る一方、剛力は「一目惚れすると長い」「小学校1年で一目惚れして中学校2年ぐらいまでずっと好きでした」と一途な恋愛観を明かし、「失恋とかしたら大変？」という問いには「忘れられない時はあります」と明かしました。

本放送は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。ぜひ、ご覧ください。

■ABEMA 『ダマってられない女たち season2』 放送概要

#7放送日時：2025年10月17日（金）よる10時～

放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/9gTCPmWLoE8ydH

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-2016

出演：MEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー、大沢あかね、山本里菜

※配信日程、内容、配信形態は予告なく変更になる可能性がございますのでご了承ください。

