【横浜高島屋】 スポーツの秋に楽しく体を動かそう！＜横浜高島屋×ジョイナス×RIKUJO JAPAN＞コラボイベント開催！陸上日本代表選手として活躍した柳田選手も登場！

株式会社高島屋

■ジョイナス屋上 ジョイナスの森彫刻公園（高島屋屋上隣接）

■10月25日（土） 午前11時～午後4時 ※午前10時45分より受付開始

横浜高島屋とジョイナス（株式会社相鉄ビルマネジメント、本社：横浜市西区、社長：左藤 誠）は、

「スポーツの秋」に合わせ、日本陸連のキッズ向けプログラム「キッズデカスロンチャレンジ(R)」

を開催します。

日本陸上競技連盟が「陸上で、スポーツ界、ニッポンをもっと元気にするプロジェクト」として立ち上げた「RIKUJO JAPAN」との連携企画となり、スポーツに通ずる動作をいろいろな種目にチャレンジすることで楽しみながら陸上競技を体験していただけるイベントです。

陸上日本代表の柳田大輝選手（東洋大学）も登場予定となります。

横浜高島屋×ジョイナス× RIKUJO JAPAN/日本陸上競技連盟 キッズデカスロンチャレンジ(R)イベント概要

■10月25日（土） 午前11時～午後4時 ※午前10時45分より受付開始

■ジョイナス屋上 ジョイナスの森彫刻公園（高島屋屋上隣接）

■参加費：無料

※受付していただいた方からご自由にご参加いただけます。

※混雑状況によっては、参加人数を制限する場合もございます。

■対象者：どなたでもご参加いただけます。

※未就学児の場合、お一人で体験できることが参加条件となります。

※混雑時は、小学生以下のお子様を優先する場合があります。

■【スケジュール（予定）】

午前10時45分 受付開始

11時 キッズデカスロンチャレンジ開始

11時5分 6メートルラダーダッシュ

午後0時30分 休憩

1時30分 トリプルジャンプ・バウンディング

2時30分 メディシンボールスロー

4時 キッズデカスロンチャレンジ終了

■【実施メニュー】

（1）6メートルラダーダッシュ 6ｍのラダー走路を往復するタイムを、本格的な計測機器で測ること

ができます。

（2）トリプルジャンプ 立ち幅跳びを3回行い、距離を計測します。

（3）バウンディング 規定回数を大股で走り、その距離を計測します。

（4）メディシンボールスロー メディシンボールを両手で投げ、的を狙います。

■【注意事項】下記、必ずご確認のうえご参加ください。

※ご参加にあたっては受付にて同意書へのサインをお願いいたします。

※小学生以下のお子様は、保護者または18歳以上の同伴者のお付き添いが必要となります。

※実施メニューについては当日予告なく変更となる場合がございます。

※混雑状況により予告なく、受付開始時間が前後する場合がございます。

※体調や身体コンディションに不安がある場合は参加をご遠慮ください。

※運動ができる靴や服装でご参加ください。（サンダルや長靴、長いスカートなど運動に適さない服装での参加はできません）。

※ロッカー等、お着替えが可能なスペースのご用意はございません。

※雨天の場合は、会場をタカシマヤローズホールに変更する場合がございます。変更の場合は前日午後5時頃に横浜高島屋ホームページ・横浜高島屋公式Xにてお知らせいたします。

※当日のイベント風景を撮影し当社広告ほか広報媒体に掲載する場合がございます。ご了承いただいた方のみご参加いただけます。

≪キッズデカスロンチャレンジとは？≫

日本陸上競技連盟が「陸上で、スポーツ界、ニッポンをもっと元気にするプロジェクト」として立ち上げた「RIKUJO JAPAN」。日本陸連のキッズ向けプログラム「キング・オブ・アスレティックス」と呼ばれる、陸上10種競技（デカスロン）にちなんだ、多種目の基本運動（走・跳・投）に楽しくチャレンジする、日本陸連のキッズ向けプログラム（通称：デカチャレ）です。

主催大会の会場外に設置するイベントブースで誰でも参加できるようにしたり、サブイベントとしてスタジアム内で陸上教室のように実施したりしています。

お問い合わせ：横浜高島屋 045-311-5111（代表）