【チャンピオンRED2025年12月号】累計330万部突破!! 最狂バイオレンスアクション「DEAD Tube ～デッドチューブ～」の表紙が目印！

株式会社秋田書店（所在地：東京都文京区、代表取締役社長：山口徳二）は、発行している『チャンピオンRED』（編集長：小口太郎）10月18日（土）発売の2025年12月号にて、最狂バイオレンスアクション「DEAD Tube ～デッドチューブ～」が表紙、そして付録となることをお知らせいたします。

チャンピオンRED12月号の表紙を飾るのは、最新単行本27巻が発売される「DEAD Tube ～デッドチューブ～」!!

緑色の衣装に返り血を浴びた舞、その様は、まさに血まみれのクリスマス!?

特別付録は「[DEAD Tube ～デッドチューブ～]世の中に毒を吐きまくれ!! “罵詈雑言” 特製ステッカー」!!デスクやPCなど好きなところに貼ってストレスを発散!!

[DEAD Tube ～デッドチューブ～]世の中に毒を吐きまくれ!! “罵詈雑言” 特製ステッカー

巻頭カラーでも「DEAD Tube ～デッドチューブ～」が大暴れ!!「Dバイト」編クライマックス突入!!

推しのアイドルを守るため親衛隊四天王たちが命を懸け戦い、その人たちのために舞と輝沙羅が唱う!!

センターカラーには、祝・100話特大感謝の「神呪のネクタール」!!

"呪装"したカイがヴィクトリアの部下の助太刀に入る!! 光悠を皇帝に即位させるために必要な"龍の玉爾"の手がかりが見つかると思ったら!?

さらにさらに、100話を記念する大特集カラー記事「[神呪のネクタール]特選"呪乳"シーン」を掲載。果たして吉野先生、佐藤先生、それそれが選ぶ思い出深い“呪乳シーン”とは!?

加えてもう1本、鮮血のメディカル・ホラー「フランケン・ふらん Frantic」がセンターカラーを彩ります。

遺伝子改変型愛玩動物・QOEから派生した赤ちゃん型生物べビQのその後が明らかに!!

赤ちゃんカフェから次は赤ちゃんアミューズメント施設ができて!?

艶やかに、妖しく人の業と真心を描くチャンピオンRED!!

【商品概要】

媒体：『チャンピオンRED』2025年12月号

表紙：「DEAD Tube ～デッドチューブ～」

付録：[DEAD Tube ～デッドチューブ～]世の中に毒を吐きまくれ!! “罵詈雑言” 特製ステッカー

巻頭カラー：「DEAD Tube ～デッドチューブ～」

センターカラー：「神呪のネクタール」「フランケン・ふらん Frantic」

発売：2025年10月18日（土）

特別定価：860円（10%税込）

発行：株式会社秋田書店

チャンピオンRED公式 :https://www.akitashoten.co.jp/red

