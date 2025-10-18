10月18日「世界メノポーズデー」更年期について意識調査を実施！　30歳以上の女性約7割が「不安を感じながらも、対策せず」　日常の習慣を通じて手軽にケアする方法に高い関心

株式会社MEJ

株式会社MEJ（代表取締役社長：大槻秀光、本社：東京都港区）は、 10月18日の「世界メノポーズデー」に合わせて、30歳以上の女性を対象とした「更年期対策に関する意識調査」を実施しました。

調査から、約7割（69.5%）の女性が不安を感じる一方で、約3割（25.6%）が更年期ケアについて「実施していない」と回答しており、多くの人が「更年期」ケアができてない状況がわかりました。

また、日常の習慣の見直しによる、無理しないケアに高い関心があることがわかりました。

【調査結果サマリー】

■更年期に対して「不安を感じている」人が69.5%と約7割を占める。

■具体的な不調の悩みとして、「肩こりや関節痛」（69.2%）、「肌や髪の乾燥」（57.3%）、「気分変動」（50.0%）が上位3位。

■更年期対策やホルモンケアについて「意識している」（「すごく意識している」と「意識している」の合計）人は40.0%。

■実際に更年期対策やホルモンケアを「実施している」人は３割以下（25.6%に）留まり、意識と行動に大きなギャップがある。

■毎日のコーヒーを置き換えて更年期対策ができる商品があれば「利用したい」と答えた人は9割（91.7%）と、日常の習慣を通じて手軽に対策したいという高いニーズが判明。

【調査概要】

女性の更年期対策に関する意識調査調査

対象者：30歳以上の女性

有効回答数（N数）：328名

調査期間：2025年10月2日～10月9日

調査方法インターネット調査

実施機関：株式会社MEJ

■更年期への「不安」は7割に迫る

更年期に対して「不安を感じていますか？」という質問に対し、69.5%が「はい」と回答しました。約7割の女性が更年期に対し、何らかの不安を抱えている実態が明らかになりました。

具体的な不調の悩みとして、「肩こりや関節痛」（69.2%）、「肌や髪の乾燥」（57.3%）、「気分変動」（50.0%）が上位3位。

■意識と行動のギャップ：意識は4割、実施は2割台

更年期対策やホルモンケアに対する「意識」は、「すごく意識している」（22.6%）と「意識している」（17.4%）を合わせて40.0%でしたが、「どちらともいえない」も25.9%と高い水準でした。

一方、実際に更年期対策やホルモンケアを「実施している」人は25.6%に留まり、意識を持っている層と実際の行動に移している層との間に大きなギャップがあることが示されました（未実施は74.4%）。

■日常的な習慣での対策に高い関心

毎日のコーヒーを置き換えて更年期対策ができる商品があれば、利用したいと思いますか？」という質問に対して、「はい」と回答した人は91.7%に上りました。これは、更年期に対して不安を感じながらも具体的な対策を講じられていない層が多く存在する中で、「日常の習慣を無理なく変える」という手軽な方法へのニーズが極めて高いことを示しています。

本調査の結果から、更年期に対して約7割が強い不安を抱えていながら、実際に具体的な対策やケアを「実施している」のは4分の1程度に過ぎないという、「不安」と「行動」の大きな乖離が浮き彫りになりました。

この背景には、更年期特有の多様な不調（運動器、美容、精神面など）への対処法の複雑さや、多忙な日常の中で新しい習慣を取り入れることへのハードルがあると考えられます。

しかし、毎日のコーヒーを代替品に置き換えるという提案に対し91.7%が「利用したい」と回答した事実は、手間をかけずに、既存の日常習慣の中で手軽に更年期対策を継続したいという、切実なニーズの裏返しであると言えます。

更年期のセルフケアを促進するためには、専門的な知識の啓発に加え、日常生活に簡単に取り入れられ、継続しやすい「ライフスタイルに寄り添った商品・サービス」の開発と提供が重要であると考えられます。

「C COFFEE EQUOL & ISOFLAVONES」商品情報

いつものコーヒーで、大人女性を優しくケア。40代から始める

「C COFFEE EQUOL & ISOFLAVONES」

「C COFFEE EQUOL & ISOFLAVONES」にはシリーズ共通成分のチャコールに加え、大人女性をいたわる成分としてエクオールとイソフラボンを配合。さらに体に負担となるカフェインを可能な限り減らしたコーヒーです。

・「C COFFEE EQUOL & ISOFLAVONES」が生まれた理由

40代から50代にかけて、多くの女性は体が変化し、家事や仕事にも影響を与えます。

9割近くの女性が経験するというこの年齢による「変化」を、医薬品やサプリメントではなくもっと自然にケアするものを作りたい。特別なことをしなくても本来の自分でいられるサポートをしたい。といった思いから、このコーヒーは生まれました。

・ゆらぎ世代の女性をサポートする3つのこだわり

１. 心地よく飲めるカフェインレス

ゆらぎがちな大人女性にとって、コーヒーをゆっくり楽しむ時間は大切なものです。しかしカフェインは体に負担になることから、コーヒーを我慢している方が多いのも事実です。そのため「C COFFEE EQUOL & ISOFLAVONES」は、風味と味わいに優れたアラビカ種100％のコーヒーから、カフェインを97％除去しました。カフェインの影響を気にすることなく、いままで通りのコーヒータイムをお楽しみいただけます。

２. 大人女性をいたわる成分「エクオール&イソフラボン」配合

女性に欠かせないゲニステインを含み吸収されやすい「アグリコン型イソフラボン」と、大豆イソフラボンから産生されるエクオール、2つの女性サポート成分をWで配合しています。

３. ゆらぎがちな大人女性にうれしい6つのサポート成分

美容や健康の悩みが気になる世代のために、GABAや難消化性デキストリン、フィッシュコラーゲン、5種の国産炭、必須アミノ酸であるBCAA、L-カルニチン酒石酸塩の6つのサポート成分を配合。毎日のコーヒーで元気とキレイを応援します。

商品名：C COFFEE EQUOL & ISOFLAVONES（シーコーヒー エクオール&イソフラボン）

内容量：100g（約30日分）

販売場所：公式WEBサイト、楽天・Amazon等

定価：4,910円（税込・送料別途）

公式ブランドサイト： https://ccoffee.jp/