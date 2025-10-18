京のはじまりは、豆腐の朝ごはんから。京都駅前「キツネ日和」で、“湯どうふの朝ごはん”がスタート
京都で豆腐料理といえば、少し郊外まで足を延ばして味わう“特別な料理”という印象があるかもしれません。
■ 京のはじまりは、とうふの朝ごはんから。
だしの香りに包まれる京の朝ごはん。
京都で豆腐料理といえば、少し郊外まで足を延ばして味わう“特別な料理”という印象があるかもしれません。
キツネ日和では、京都駅前で、できたての豆腐とおあげを使った湯どうふ定食を朝の時間に気軽に楽しめます。
■ メニュー
湯どうふ定食（2,500円）
京風出汁と魚介のダブルスープで仕立てた湯どうふ。
揚げたてのおあげ、だし巻き、炊きたてご飯付き。
ヴィーガン定食（2,200円）
動物性食材を使わず、昆布出汁の湯どうふと湯葉で構成。
ビーガンやベジタリアンのお客様にも対応。
※サイドメニューとして「熟成和牛皿」「トロ湯葉」も用意。
■ 提供開始日
2025年10月25日（土）より、土日祝限定で提供開始（繁忙期は平日も営業予定）。
■ 店舗情報
店名：キツネ日和
所在地：〒601-8003 京都市南区東九条西山王町1-6（JR京都駅 八条口すぐ）
営業時間：8:00～13:00（L.O 12:00）
定休日：平日（※繁忙期を除く）
Instagram：https://www.instagram.com/kyoto_tofu
■ 運営会社
会社名：株式会社 渋ティバル
代表者：野々村 伸一
所在地：〒601-8003 京都市南区東九条西山王町1-6
コーポレートページ：https://izakaya428.com/
■ 本件に関するお問い合わせ
担当：株式会社渋ティバル 広報担当
メール：press@izakaya428.com
電話：075-574-7102（キツネ日和代表）