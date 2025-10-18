ABC-MART GRAND STAGE /ABC-MART マルイファミリー溝口店 2025年10月18日（土）よりオープン

　株式会社エービーシー・マート（本社：東京都港区、代表取締役社長：野口実）は、神奈川県川崎市のマルイファミリー溝口 8Fにて「ABC-MART GRAND STAGE/ABC-MART マルイファミリー溝口店」を2025年10月18日（土）よりオープンします。






■ABC-MART GRAND STAGE/ABC-MART マルイファミリー溝口店 特徴

　通常のABC-MARTとは、商品のセグメント、MDなどを変え、トレンドアイテムを厳選の上取り扱い、ファッションアパレルなどの展開をする「ABC-MART GRAND STAGE」と子どもから大人までライフスタイルや用途に合わせて、足元を提案する「ABC‐MART」が、マルイファミリー溝口に10月18日（土）にオープンします。



　オープンを記念して、「ABC-MART GRAND STAGE/ABC-MART マルイファミリー溝口店」にて10月18日（土）よりお買い物をおトクに楽しめるキャンペーンを開催します。



【オープン記念キャンペーン】


１.アプリポイント3倍付与


通常、1,000円（税込）以上のお支払いで 100円ごとに1ポイント付与のところ、1,000円（税込）以上のお支払いで 100円ごとに3ポイント付与します。



２.まとめ買い割引


2点合計


10,000円（税込）以上お買い上げで1,000円OFF


20,000円（税込）以上お買い上げで2,000円OFF



※一部対象外商品あり


※ABC-MARTアプリポイント、アプリクーポン以外の併用禁不可


※1点税込3,000円以上の商品に限ります。



開催期間：10/18（土）～10/27（月）




■ABC-MART GRAND STAGE/ABC-MART マルイファミリー溝口店 注目商品

【NIKE】



商品名：AIR FORCE 1 MID ’07 WB


カラー：200FLAX/WHAT


サイズ：24.0cm~29.0cm（0.5cm刻み）


価格　：21,230円（税込）






【adidas】



商品名：SAMBA OG W


カラー：FTWR/SILV/GREY


サイズ：22.5cm~28.0cm（0.5cm刻み）


価格　：15,950円（税込）






【New Balance】



商品名：U9060GRY（D）


カラー：GRAY（GRY）


サイズ：23.0cm~28.0cm（0.5cm刻み）


価格　：24,200円（税込）






【PUMA】



商品名 : SPEEDCAT OG


カラー：09BK/MAUVE MIS


サイズ：22.5cm~25.0cm（0.5cm刻み）


価格　：15,400円（税込）






【Timberland】



商品名：3-EYELET CLASSIC RUGSOLE


カラー：BURGUNDY


サイズ：US7~US10


価格　：25,300円（税込）






【HAWKINS】



商品名：LIAM MOC


カラー：FG/DK.BROWN


サイズ：US7~US10H


価格　：10,890円（税込）






■ABC-MART GRAND STAGE/ABC-MART マルイファミリー溝口店 店舗情報

店舗名　：ABC-MART GRAND STAGE マルイファミリー溝口店


　　　　　ABC-MART マルイファミリー溝口店


所在地　：〒213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口1‐4‐1 8F


電話番号：044-850-2430


営業時間：10：30~20：00


ABC-MART GRAND STAGE サイトURL： https://gs.abc-mart.net/


ABC-MART サイトURL： http://www.abc-mart.net/



■ABCマートとは

靴と衣料の輸入販売商社「株式会社国際貿易商事」から1985年にスタート。


『世界共通の品質を世界共通の価格で』を創業以来の経営方針として、靴を中心とした商品を直接お客様の手元へお届けするために、靴小売店「ABC-MART」の出店を進め、ABCマートグループとして、現在国内には1081店舗、国外には韓国に316店舗、台湾63店舗、米国8店舗、ベトナム5店舗を展開しています。






会社名：株式会社エービーシー・マート


代表者：野口実


所在地：東京都港区麻布台一丁目3番1号　麻布台ヒルズ森JPタワー48階


設立 ：1985年6月6日


事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売



＜お客様からの問い合わせ先＞


電話：0120-936-610


対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）