ABC-MART GRAND STAGE /ABC-MART マルイファミリー溝口店 2025年10月18日（土）よりオープン

株式会社エービーシー・マート

株式会社エービーシー・マート（本社：東京都港区、代表取締役社長：野口実）は、神奈川県川崎市のマルイファミリー溝口 8Fにて「ABC-MART GRAND STAGE/ABC-MART マルイファミリー溝口店」を2025年10月18日（土）よりオープンします。

■ABC-MART GRAND STAGE/ABC-MART マルイファミリー溝口店 特徴

通常のABC-MARTとは、商品のセグメント、MDなどを変え、トレンドアイテムを厳選の上取り扱い、ファッションアパレルなどの展開をする「ABC-MART GRAND STAGE」と子どもから大人までライフスタイルや用途に合わせて、足元を提案する「ABC‐MART」が、マルイファミリー溝口に10月18日（土）にオープンします。

オープンを記念して、「ABC-MART GRAND STAGE/ABC-MART マルイファミリー溝口店」にて10月18日（土）よりお買い物をおトクに楽しめるキャンペーンを開催します。

【オープン記念キャンペーン】

１.アプリポイント3倍付与

通常、1,000円（税込）以上のお支払いで 100円ごとに1ポイント付与のところ、1,000円（税込）以上のお支払いで 100円ごとに3ポイント付与します。

２.まとめ買い割引

2点合計

10,000円（税込）以上お買い上げで1,000円OFF

20,000円（税込）以上お買い上げで2,000円OFF

※一部対象外商品あり

※ABC-MARTアプリポイント、アプリクーポン以外の併用禁不可

※1点税込3,000円以上の商品に限ります。

開催期間：10/18（土）～10/27（月）

■ABC-MART GRAND STAGE/ABC-MART マルイファミリー溝口店 注目商品

【NIKE】

商品名：AIR FORCE 1 MID ’07 WB

カラー：200FLAX/WHAT

サイズ：24.0cm~29.0cm（0.5cm刻み）

価格 ：21,230円（税込）

【adidas】

商品名：SAMBA OG W

カラー：FTWR/SILV/GREY

サイズ：22.5cm~28.0cm（0.5cm刻み）

価格 ：15,950円（税込）

【New Balance】

商品名：U9060GRY（D）

カラー：GRAY（GRY）

サイズ：23.0cm~28.0cm（0.5cm刻み）

価格 ：24,200円（税込）

【PUMA】

商品名 : SPEEDCAT OG

カラー：09BK/MAUVE MIS

サイズ：22.5cm~25.0cm（0.5cm刻み）

価格 ：15,400円（税込）

【Timberland】

商品名：3-EYELET CLASSIC RUGSOLE

カラー：BURGUNDY

サイズ：US7~US10

価格 ：25,300円（税込）

【HAWKINS】

商品名：LIAM MOC

カラー：FG/DK.BROWN

サイズ：US7~US10H

価格 ：10,890円（税込）

■ABC-MART GRAND STAGE/ABC-MART マルイファミリー溝口店 店舗情報

店舗名 ：ABC-MART GRAND STAGE マルイファミリー溝口店

ABC-MART マルイファミリー溝口店

所在地 ：〒213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口1‐4‐1 8F

電話番号：044-850-2430

営業時間：10：30~20：00

ABC-MART GRAND STAGE サイトURL： https://gs.abc-mart.net/

ABC-MART サイトURL： http://www.abc-mart.net/

■ABCマートとは

靴と衣料の輸入販売商社「株式会社国際貿易商事」から1985年にスタート。

『世界共通の品質を世界共通の価格で』を創業以来の経営方針として、靴を中心とした商品を直接お客様の手元へお届けするために、靴小売店「ABC-MART」の出店を進め、ABCマートグループとして、現在国内には1081店舗、国外には韓国に316店舗、台湾63店舗、米国8店舗、ベトナム5店舗を展開しています。

会社名：株式会社エービーシー・マート

代表者：野口実

所在地：東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー48階

設立 ：1985年6月6日

事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売

＜お客様からの問い合わせ先＞

電話：0120-936-610

対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）