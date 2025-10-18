ABC-MART GRAND STAGE /ABC-MART マルイファミリー溝口店 2025年10月18日（土）よりオープン
株式会社エービーシー・マート（本社：東京都港区、代表取締役社長：野口実）は、神奈川県川崎市のマルイファミリー溝口 8Fにて「ABC-MART GRAND STAGE/ABC-MART マルイファミリー溝口店」を2025年10月18日（土）よりオープンします。
■ABC-MART GRAND STAGE/ABC-MART マルイファミリー溝口店 特徴
通常のABC-MARTとは、商品のセグメント、MDなどを変え、トレンドアイテムを厳選の上取り扱い、ファッションアパレルなどの展開をする「ABC-MART GRAND STAGE」と子どもから大人までライフスタイルや用途に合わせて、足元を提案する「ABC‐MART」が、マルイファミリー溝口に10月18日（土）にオープンします。
オープンを記念して、「ABC-MART GRAND STAGE/ABC-MART マルイファミリー溝口店」にて10月18日（土）よりお買い物をおトクに楽しめるキャンペーンを開催します。
【オープン記念キャンペーン】
１.アプリポイント3倍付与
通常、1,000円（税込）以上のお支払いで 100円ごとに1ポイント付与のところ、1,000円（税込）以上のお支払いで 100円ごとに3ポイント付与します。
２.まとめ買い割引
2点合計
10,000円（税込）以上お買い上げで1,000円OFF
20,000円（税込）以上お買い上げで2,000円OFF
※一部対象外商品あり
※ABC-MARTアプリポイント、アプリクーポン以外の併用禁不可
※1点税込3,000円以上の商品に限ります。
開催期間：10/18（土）～10/27（月）
■ABC-MART GRAND STAGE/ABC-MART マルイファミリー溝口店 注目商品
【NIKE】
商品名：AIR FORCE 1 MID ’07 WB
カラー：200FLAX/WHAT
サイズ：24.0cm~29.0cm（0.5cm刻み）
価格 ：21,230円（税込）
【adidas】
商品名：SAMBA OG W
カラー：FTWR/SILV/GREY
サイズ：22.5cm~28.0cm（0.5cm刻み）
価格 ：15,950円（税込）
【New Balance】
商品名：U9060GRY（D）
カラー：GRAY（GRY）
サイズ：23.0cm~28.0cm（0.5cm刻み）
価格 ：24,200円（税込）
【PUMA】
商品名 : SPEEDCAT OG
カラー：09BK/MAUVE MIS
サイズ：22.5cm~25.0cm（0.5cm刻み）
価格 ：15,400円（税込）
【Timberland】
商品名：3-EYELET CLASSIC RUGSOLE
カラー：BURGUNDY
サイズ：US7~US10
価格 ：25,300円（税込）
【HAWKINS】
商品名：LIAM MOC
カラー：FG/DK.BROWN
サイズ：US7~US10H
価格 ：10,890円（税込）
■ABC-MART GRAND STAGE/ABC-MART マルイファミリー溝口店 店舗情報
店舗名 ：ABC-MART GRAND STAGE マルイファミリー溝口店
ABC-MART マルイファミリー溝口店
所在地 ：〒213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口1‐4‐1 8F
電話番号：044-850-2430
営業時間：10：30~20：00
ABC-MART GRAND STAGE サイトURL： https://gs.abc-mart.net/
ABC-MART サイトURL： http://www.abc-mart.net/
■ABCマートとは
靴と衣料の輸入販売商社「株式会社国際貿易商事」から1985年にスタート。
『世界共通の品質を世界共通の価格で』を創業以来の経営方針として、靴を中心とした商品を直接お客様の手元へお届けするために、靴小売店「ABC-MART」の出店を進め、ABCマートグループとして、現在国内には1081店舗、国外には韓国に316店舗、台湾63店舗、米国8店舗、ベトナム5店舗を展開しています。
会社名：株式会社エービーシー・マート
代表者：野口実
所在地：東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー48階
設立 ：1985年6月6日
事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売
＜お客様からの問い合わせ先＞
電話：0120-936-610
対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）