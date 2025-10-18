神戸ファッション美術館は、11月22日(土)から、特別展「やすらぎの近代絵画－ユニマットコレクション　ミレーからワイエスまで－」を開催します

神戸ファッション美術館

オフィスコーヒーやインテリア、リゾートなどの事業を幅広く展開するユニマットグループの創業者・高橋洋二氏が、長年にわたり築き上げた西洋美術の一大コレクションから、選りすぐりの精華を紹介します。心豊かな生活を提案する同社が「やすらぎの美」をテーマに収集した、ジャン＝フランソワ・ミレー（1814-1875）らのバルビゾン派からピエール＝オーギュスト・ルノワール（1841-1919）らの印象派、藤田嗣治（1886-1968）らのエコール・ド・パリ、そしてアメリカの国民的画家アンドリュー・ワイエス（1917-2009）を含めた近代絵画約90点を一堂に展観します。のどかな田園や水辺の風景、微笑ましい子どもの姿など、やすらぎをもたらす魅惑的な作品群をご堪能ください。

マリー＝フランソワ・フィルマン＝ジラール《散歩》（部分）制作年不詳／ユニマットグループ蔵

■展示構成

第１章 田園を描く

印象派の先駆となったミレーやテオドール・ルソーらバルビゾン派の作品のほか、クールベやユトリロらの風景画を展示します。

ジャン＝フランソワ・ミレー《洗濯物を干す女》1854-1856年／ユニマットグループ蔵第２章 裸婦像の魅惑

裸婦像や女性像によって人気を博したジャン＝ジャック・エンネルをはじめ、印象派の巨匠ルノワール、日本人として初めて国際的名声を得た藤田嗣治(レオナール・フジタ)らの魅力を紹介します。

レオン・フィリペ《花と娘》1876年／ユニマットグループ蔵ジャン＝フランソワ・ミレー《眠れるニンフとサテュロス》1846-1847年／ユニマットグループ蔵第３章 さまざまな人物表現

ルノワールやドガといった印象派の巨匠たち、さらに20世紀初頭のモディリアーニやキース・ヴァン・ドンゲンら、エコール・ド・パリの画家たちによる抒情豊かな人物表現に迫ります。

ラウル・デュフィ《ルーディネスコ夫人の肖像》1934年／ユニマットグループ蔵カミーユ・ヴァン・カンプ《真珠の首飾り》制作年不詳／ユニマットグループ蔵ピエール＝オーギュスト・ルノワール《花束》1877年／ユニマットグループ蔵ジャン＝フランソワ・ミレー《犬を抱いた少女》1844-1845年／ユニマットグループ蔵第４章 ワイエスの世界

身の回りの自然や生活を描き「詩情に満ちた写実」とも呼ばれる、見る者の記憶をも呼び起こすワイエスの世界に誘います。

アンドリュー・ワイエス《ミルドッグ》1958年／ユニマットグループ蔵 (C)2025 Wyeth Foundation for American Art / ARS, New York / JASPAR, Tokyo C5183

【ご注意ください】

《ミルドッグ》の画像については、一般社団法人日本美術著作権協会(JASPAR)を通じて著作権使用許諾を得て掲載しています。メディア各社様において使用される場合、別途手続きを取っていただく必要があります。予めご理解の程お願い申し上げます。

■開催概要

１）タイトル 特別展「やすらぎの近代絵画

－ユニマットコレクション ミレーからワイエスまで－」

２）会 場 神戸ファッション美術館（神戸市東灘区向洋町中2-9-1）

電話 078-858-0050 ファックス 078-858-0058

３）会 期 2025年11月22日(土)～2026年1月18日(日)

４）開館時間 10時～18時（入館は17時30分まで）

５）休 館 日 月曜日、11月25日(火)、1月13日(火)、年末年始(12月29日～1月3日)

※ただし11月24日(月・祝)、1月12日(月・祝)は開館

６）観 覧 料 一般：1,000(800)円、大学生・神戸市外在住の65歳以上：500(400)円

高校生・神戸市内在住の65歳以上：無料

※( )内は有料入館者30人以上の団体料金

７）主 催 神戸ファッション美術館、神戸新聞社

８）後 援 サンテレビジョン、ラジオ関西

９）協 力 ユニマットグループ

10）装飾協力 大阪樟蔭女子大学

◎お問い合わせ

神戸ファッション美術館

（指定管理者：神戸新聞地域創造・神戸新聞事業社共同事業体）

担当：今中

TEL：078-858-0050

URL：https://www.fashionmuseum.jp

E-mail：press＠fashionmuseum.jp