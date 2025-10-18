5種の花が香るクラフトジン【TATEYAMA GIN EXPERIMENT FLOWER -花束-】10/18発売

TATEYAMA BREWING 株式会社TATEYAMA GIN EXPERIMENT FLOWER -花束-

TATEYAMA BREWING株式会社（本社：千葉県館山市）は、キンモクセイ・バラ・ジャスミン・ラベンダー・レモンの花を使用した新たなクラフトジンを開発しました。多様な花の香りを楽しんでいただけるほか、同製品を用いた琥珀糖の販売も開始いたします。

キンモクセイ・バラ・ジャスミン・ラベンダー・レモンの花

使用している5種類の花は、甘い香りやエキゾチックな香りなどをバランスよく調整しており、パッションフルーツをつなぎに使用し、花の青っぽいミドルノートに煎茶とシナモンを合わせ、スムーズにフローラルな香りを楽しめるように調整しています。

氷が融けて度数が変化するに伴い浮かび上がってくる香りの変化をお楽しみください。

2種類のサイズ

展開するサイズは100mlと500mlの2種類で、価格は100mlが1,280円（税込）、500mlが4,950円（税込）となっております。また、上記のクラフトジンを使用した琥珀糖も販売いたします。価格は1,200円（税込）です。

キャンペーン

クラフトジンを使用した琥珀糖

発売を記念してキャンペーンを実施します。

お求めやすくなるように、定価より以下の期間で値引きを行います

キャンペーン期間は10月18日（土）12:00 ～ 11月1日（土）11:59までとなります。

■販売サイト

https://tateyama-brewing.stores.jp/

会社概要

会社名：TATEYAMA BREWING株式会社

本社：千葉県館山市北条字六軒町1758

HP：https://tateyama-brewing.studio.site/

Instagram：https://www.instagram.com/tateyama_craftgin/

お問い合わせ：tail@officeota.main.jp