黒いガラスで作ったパイントグラスがMakuakeにてクラウドファンディングを開始！

黒いキャンプギアを追求するアウトドアブランドBlackishGearは応援購入サービスMakuakeにて「BLACK MISTA（ブラックミスタ）」のクラウドファンディングを2025年10月18日(土)11:00よりスタートいたします。

販売価格（税込）：2,805円～（最大20％OFF早期割引価格）

黒を纏ったパイントグラスが誕生。

Makuakeプロジェクトページ :https://www.makuake.com/project/black-mista/

世にある多くのパイントグラスは、透明なガラスにプリントを施しただけのもの。

BlackishGearは「黒へのこだわり」を妥協せず、ガラスのひとつひとつに粉体塗装を施すことで黒いパイントグラスを実現しました。

キャンプで飲む一杯を特別に変える、黒いパイントグラスがここにあります。

こだわりが生んだ黒いパイントグラス

BlackishGearはブランドの核である「黒」へのこだわりを貫き、ガラスそのものを黒に染め上げるという方法を選択。

その結果、どの角度から見ても、光に透かしても、真の黒が存在感を放つ「黒いパイントグラス」を実現しました。

さらに、ミリタリーテイストを取り入れた無骨なデザインに、BlackishGearのロゴを刻印。

ただのグラスではなく、キャンプギアとしての存在感を放ちます。

通常のパイントグラスとは一線を画す、BlackishGearならではの「黒の美学」を体現したグラス。

あなたの一杯が、今夜から「特別な時間」に変わります。

2つの黒が彩るキャンプの夜

BLACK MISTAグラスは「Smoky Black」と「Deeply Black」それぞれ異なる表情の黒をご用意しました。

・Smoky Black（スモーキーブラック）

煙のように薄く、淡く透ける軽やかで気品ある黒。

焚き火やランタンの光に揺らめき、幻想的な雰囲気を生み出します。

お酒の色と雰囲気を楽しみたい方に。

・Deeply Black（ディープリーブラック）

深淵のように沈み込む漆黒。

圧倒的な存在感が、大人の無骨さを際立たせます。

とにかく黒が好きな方に。

2つの黒グラスが魅せる、お酒の新しい表情

・ビール

・ハイボール

・レモンサワー

・黒ビール

いつもの一杯も特別に

いつものお酒も、黒のグラスに注ぐだけで特別な一杯に。

自宅で過ごす時間を、より豊かで上質なひとときへと演出します。



あなたはどちらの黒を手にしますか？

BLACK MISTA3つの特徴

・厚みのある黒ガラス

手の熱を伝えにくい厚みのあるガラスを採用。

なるべく冷えたままお酒を飲めるよう工夫がなされています。

・広い飲み口となめらかな口当たり

広い飲み口は香りを解き放ち、ビールやハイボールを格別の味わいに変えます。

・490mlの大容量

ビールのロング缶やハイボールをたっぷり楽しめるサイズ感。

キャンプでも、自宅でも活躍します。

■商品スペック

内容品：パイントグラス本体

サイズ：直径9cm×高さ15cm

容量：490ml

重量：370g

素材：ガラス

リターンについて

・BLACK MISTA 2個セット 販売予定価格 6,600円

20％OFF/5,280円 10名限定

15％OFF/5,610円 50名限定

10％OFF/5,940円 100名限定

・BLACK MISTA 単品販売 販売予定価格 3,300円

15％OFF/2,805円 50名限定

10％OFF/2,970円 100名限定

スケジュールについて

BlackishGearは新しい「黒」を創っていく

BlackishGearはどんな色にも染まらない「黒」になる。をコンセプトに黒いキャンプギアを追求し、商品の開発・販売をするアウトドアブランドです。

私たちのミッションは「黒」の魅力を世界に届けること。

それが私たちの夢です。

現在、ラインナップはまだ限られており、商品は日本のオンラインショップでのみ販売されています。

しかし、このMakuakeプロジェクトを通じて、新しい「黒」を創り、世界中にその魅力を届ける未来を楽しみに思っています。

代表の「黒」への想いから生まれたBlackishGear

BlackishGearは、代表の「黒」への強い想いから生まれたアウトドアブランドです。

昔から「黒」が好きで、身につけるものも黒を選びがち。

その中で、「黒」のキャンプギアの選択肢が限られていることに気付き創業しました。

黒にこだわるからこそできることがある

黒にこだわるからこそ、私達にしかできない機能性を追求しています。

他の製品にはない黒に合う機能を持った製品を多くのブラックギアユーザーと共に生み出します。

そして金属からロゴ、細部に至るまで黒へのこだわりを一切妥協せず、製品デザインを行っています。

BlackishGearの夢は「黒」の格好良さ、魅力を世界に届けること

BlackishGearの夢は、「黒」の格好良さと魅力を世界に届けることです。

写真や動画の格好良さにもこだわり、言語の壁を超えてその魅力を伝えています。

将来的には、「黒」の格好良さと魅力を世界に届けることを目指し、BlackishGearは成長し続けます。

株式会社BlackishGear 代表取締役 長尾湧太