IPOC株式会社、AI支援によるExcel業務移行サービスを開始

IPOC株式会社

2025年10月17日

IPOC株式会社（本社：東京都千代田区二番町9番3号、代表取締役社長：鈴木孝一）は、AIがノーコードツール「ETLanTIS」への業務移行を支援する新サービスを開始いたしました。

本サービスでは、ブラックボックス化したExcel事務の構造を自動で解析し、その結果をもとにAIがETLanTISへの移行を支援することで、安全かつ効率的なシステム化を実現します。

背景

多くの企業において、Excelを中心とした業務は担当者依存が進み、関数式や処理順序が複雑に絡み合った「ブラックボックス業務」となっています。

これらを新システムへ移行する際には、業務内容の解析や再構築に多大な工数とリスクを伴うことが課題でした。

IPOC株式会社はこれまで、Excel業務をそのまま移行できるノーコードツール「ETLanTIS」を提供してきましたが、今回の新サービスにより、解析から移行までを一気通貫で支援する仕組みを整えました。

サービス概要

本サービスは、以下の二段階の仕組みにより、従来のExcel業務を安全・確実にシステム化します。

第一段階：Excel構造の自動解析

独自技術により、Excel内の関数式・依存関係・処理順序を自動的に解析し、業務ロジックを可視化します。

第二段階：ETLanTISへのAI支援移行

解析結果をもとに、AIがノーコードツール「ETLanTIS」上での再構築を支援。

これにより、移行効率を大幅に向上させるとともに、人的照合作業の負担を軽減します。

さらに、ETLanTISへの移行後は、AIによる運用支援機能を活用することで、特定人材への依存を解消し、持続的な業務改善を可能にします。

入出力には従来のExcelをそのまま利用できるため、既存業務フローを変更する必要もありません。

適用事例

本サービスの適用事例は下記リンクからご確認いただけます。

https://www.ipoc.co.jp/new-adopter-company/

今後の展望

IPOC株式会社は、AIとノーコード技術の融合により、現場のExcel資産を生かした「自律的な業務変革」の実現を目指します。

今後も、AIによる業務自動化とデジタル移行の両立を推進し、企業の生産性向上とリスク低減に貢献してまいります。

お問合せ窓口

IPOC株式会社

サービス事業本部 篠澤圭介

info_jp@ipoc.co.jp

https://www.ipoc.co.jp/