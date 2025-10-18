3D商材の価格改定に関するお知らせ

株式会社クロスワン

株式会社クロスワン（本社：東京都豊島区、代表取締役：品川明）が運営する「3Dホームスタジオ」では、2025年11月1日より一部3D商品（3Dフィギュアおよび3Dクリスタル）の販売価格を改定させていただきます。

今回の価格改定は、原材料費および製作コストの上昇に伴うものであり、

引き続き高品質な製品を安定してご提供するための対応となります。

なお、豊島区ふるさと納税返礼品（お仕立て券）につきましては、2025年12月末日まで現行価格を維持いたします。

【新価格（税込）】 ■ 3Dフィギュア（石膏 or プラスチック製）

Sサイズ（約50mm）・・・11,000円

Mサイズ（約70mm）・・・22,000円

Lサイズ（約100mm）・・・33,000円

※納期：約10日間

■ 3Dクリスタル（50×50×80mm）

Sサイズ（高さ80mmタイプ）・・・27,500円

※納期：約10日間

すべての製品は、豊島区千早の本社工場にて製作しております。

今後も、地域に根ざしたものづくりと高い品質を追求し、お客様にご満足いただける製品をお届けしてまいります。

▼3Dホームスタジオ公式サイト

https://et.9631.co.jp