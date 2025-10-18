「ヤングアニマルWeb」人気作品『イジめてごっこ。』48時間限定で全話無料キャンペーン実施！！
株式会社白泉社
(C)︎南文夏／白泉社
「ヤングアニマルWeb」で『イジめてごっこ。』（南文夏/白泉社）が48時間限定で一気読みできる全話無料キャンペーン実施！
10/19(日)までの期間となっておりますので是非この機会にどうぞ！！
『イジめてごっこ。 1』（南文夏/ 白泉社）書影
イジめてごっこ。 1
※会員限定で無料になる話も含まれます。
【『イジめてごっこ。』（南文夏/白泉社）あらすじ】
大学生のゆかと社会人の真広は付き合って半年のカップル。 ピュアに関係を育む2人だったが、実はゆかは真広にいじめられたくて仕方がない、重度のM願望の持ち主だった! 誰にも自分の性癖を言えず隠していたゆかだったが、ある日、真広にMであることがバレてしまって…!? いじめられたい彼女と優しすぎる彼氏の、甘くてキュートなSMラブコメ!
【ヤングアニマルWeb】『イジめてごっこ。』はこちらから↓
https://younganimal.com/episodes/8680ed3f8aa7c/
【コミックス情報】１～7巻好評発売中！！
■著者名： 南文夏
■ISBNコード：9784592163879
■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス
■定価：770円（本体700円＋税10%）
■発売日：2023.7.28
