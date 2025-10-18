「ヤングアニマルWeb」人気作品『イジめてごっこ。』48時間限定で全話無料キャンペーン実施！！

株式会社白泉社(C)︎南文夏／白泉社

「ヤングアニマルWeb」で『イジめてごっこ。』（南文夏/白泉社）が48時間限定で一気読みできる全話無料キャンペーン実施！

※会員限定で無料になる話も含まれます。

10/19(日)までの期間となっておりますので是非この機会にどうぞ！！



【『イジめてごっこ。』（南文夏/白泉社）あらすじ】

大学生のゆかと社会人の真広は付き合って半年のカップル。 ピュアに関係を育む2人だったが、実はゆかは真広にいじめられたくて仕方がない、重度のM願望の持ち主だった! 誰にも自分の性癖を言えず隠していたゆかだったが、ある日、真広にMであることがバレてしまって…!? いじめられたい彼女と優しすぎる彼氏の、甘くてキュートなSMラブコメ!

【ヤングアニマルWeb】『イジめてごっこ。』はこちらから↓

https://younganimal.com/episodes/8680ed3f8aa7c/

【コミックス情報】１～7巻好評発売中！！

『イジめてごっこ。 1』（南文夏/ 白泉社）書影イジめてごっこ。 1

■著者名： 南文夏

■ISBNコード：9784592163879

■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス

■定価：770円（本体700円＋税10%）

■発売日：2023.7.28

大学生のゆかと社会人の真広は付き合って半年のカップル。ピュアに関係を育む２人だったが、実はゆかは真広にいじめられたくて仕方がない、重度のM願望の持ち主だった！誰にも自分の性癖を言えず隠していたゆかだったが、ある日、真広にMであることがバレてしまって…!?いじめられたい彼女と優しすぎる彼氏の、甘くてキュートなSMラブコメ！