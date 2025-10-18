【新コラボ】女性脱毛サロンストラッシュのデジタル広告に大人気イケメンクリエイターふかわ。さんを起用！

株式会社クリア

株式会社クリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：勝沼 潤）は、脱毛サロンストラッシュのデジタル広告に、見た目と内面のギャップが注目されているイケメンインフルエンサーふかわ。さんを起用いたしました。脱毛サロンストラッシュの来店特典や脱毛の魅力を、YouTubeやTikTokを中心としたSNSで発信いたします。

│女性脱毛サロンストラッシュ デジタル広告の概要

YouTubeやInstagram、TikTokを中心に活動し、親しみやすいキャラクターとナチュラルな世界観で幅広い世代に支持を集めているふかわ。さんが、脱毛サロンストラッシュのデジタル広告に出演されました。当サロンの脱毛の魅力や来店特典、限定キャンペーンを紹介しています。

【期間限定】顔・VIO含む全身脱毛が月会費2,980円*¹

【特典内容】

当配信をご覧いただいたお客様は顔・VIO含む全身脱毛を月会費2,980円*¹（税込）でご利用いただくことが可能です。

また、カウンセリングにご来店いただいた方全員にマイクロスコープを使用した「無料肌診断」と「両腕脱毛」をプレゼントしています。

*¹ 1ヶ月あたり、全身4分の1部位（エレクトロポレーションあり脱毛可能）

マイクロスコープとは

光学倍率ズームが1000倍まで拡大でき、肉眼が見えない肌状態を確認できる機械を使用。

担当するカウンセラーが、自己処理による乾燥・水分量・毛穴・シミ・しわ・ニキビなどの肌トラブルを早期発見し、改善へのプロセスをサポートいたします。

ストラッシュの全身脱毛 ご予約はこちら :https://stlassh.com/reservations/?utm_source=fa_pr_utm&utm_medium=organic&utm_campaign=pr&uqid=6dI3a72df6619I5C&bid=fc0W065c9c577126

│ふかわ。さん プロフィール

活動名 ：ふかわ。

特技・趣味：人間観察、飲酒、YouTube鑑賞

20代～30代女性から人気の大食い系YouTuber。

最近は持ち前のスタイルの良さを活かしlook bookの動画等も伸びておりファッションや美容等他ジャンルでの活躍も期待されています。

◇ふかわ。さん からのコメント

肌の露出が少なくなる今のうちにツルすべ肌になっちゃおう

│「STLASSH（ストラッシュ）」の脱毛が選ばれる理由

脱毛前にカウンセリングを行い、お客様の肌悩みに合わせたお手入れ方法をアドバイスいたします。

ご理想のツルスベ肌を手に入れていただくためのプランをご提案させていただきます。

【 1 】独自開発した脱毛機「STRIKE（ストライク）」

IPL（熱破壊式）×SHR（蓄熱式）のハイブリッド脱毛機を使用しています。肌を冷却しながら脱毛できるため痛みを感じにくいことが特徴です。また、毛包にアプローチするので、毛周期に関係なく通うことが可能であり、うぶ毛や日焼け肌でも施術できます。10秒間で約1,000本のムダ毛に光を当てることができるため、全身の脱毛が最短60分で完了します。

【 2 】脱毛と同時に美肌ケア「エレクトロポレーション(https://stlassh.com/method/electroporation/)」を可能に

肌の弾力に不可欠なコラーゲンを脱毛ジェルに配合。

エレクトロポレーションを通じて、自宅のスキンケアでは難しい肌の真皮層へ美容成分を届けることが可能です。

◇エレクトロポレーションの効果◇

肌のトーンアップ・小じわ改善・シミ、そばかす予防・エイジングケア*²・毛穴の引き締め

*² 年齢に応じた肌のお手入れ

【 3 】毛周期に関係なく通えるので効果の実感が早い

美容脱毛はダウンタイムが少ないので、最短2週間の間隔で施術を受けることができます。

成長期の毛を逃さず効率的に脱毛することができるので、大幅な脱毛期間の短縮が可能です。

｜脱毛に通うことに不安を感じているお客様へ

ストラッシュは、2024年に一般社団法人日本認定脱毛安全協会が定める厳しい基準を満たし、「安全事業者認定」を取得しました。認定の付与条件：直近3期連続で黒字経営*³ であること、直近3期に取引先への支払滞納がないこと

ストラッシュは確かな経営基盤を持ち、このような厳格な基準をクリアしています。これからも、お客様に安心してご利用いただける脱毛サロンを目指し、さらなるサービス向上に努めてまいります。

*³ ストラッシュ最終利益より算出 21年2月～24年1月、一般社団法人日本認定脱毛安全協会より「安全事業者認定」を取得(取得日25年1月)

│【女性脱毛サロンGoogle口コミ件数No1*⁴】脱毛サロン「STLASSH（ストラッシュ）」

弊社は、2015年の創業以来、東京・大阪・名古屋など主要都市を中心に、全国62店舗を展開する女性専用の脱⽑サロンです。これまでに314万回*⁵以上の脱⽑実績を積み上げ、総会員数33万人を突破いたしました。日焼け肌にも施術可能でうぶ⽑にも効果がある「ISGトリプルアタック脱⽑」という独自の脱⽑方式により、痛みが少なく*⁶、最短6ヶ月での脱⽑が完了するスピード脱⽑を実現しました。 針を使用しないコラーゲン導入法として注目を集めている美容施術エレクトロポレーションを脱⽑と同時に行うことができる業界初*⁷の「エレクトロポレーション脱⽑」も、多くのお客様よりご好評をいただいています。また、こだわりの自社開発スキンケア商品「HADATERASU」を取り揃えており、スタッフがお客様に自信を持ってご提案できるサロンです。

*⁴ 調査年月：2024年9月27日、調査対象：女性脱毛サロン大手7社 調査方法：女性脱毛サロン大手7社（ラココ、ミュゼプラチナム、エステティックTBC、Dione、ジェイエステティック 、リンリン ）につき、公式HPに記載された各店舗のGoogleレビューの口コミ総取得数を比較

*⁵ 2025年1月時点

*⁶ 個人差がございます。

*⁷ エレクトロポレーションと脱毛を同時に行う施術としては、脱毛サロン業界初。（当社調べ／2025年9月時点）

脱毛サロンSTLASSH（ストラッシュ） :https://stlassh.com/?utm_source=fa_pr_utm&utm_medium=organic&utm_campaign=pr&uqid=6dI3a72df6619I5C&bid=bf7a7Ebf12d98669

【会社概要】

株式会社クリア

本社： 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー34F

代表： 代表取締役社長 勝沼 潤

設立： 2015年

TEL ： 03-6625-7935

公式HP ： https://stlassh.com/

店舗一覧： https://salons.stlassh.com/

Instagram： https://www.instagram.com/stlassh/

Facebook ： https://www.facebook.com/stlassh/

Twitter ： https://twitter.com/stlassh

TikTok ： https://www.tiktok.com/@stlassh00