SETAGAYA UNITED、ライフスタイルブランド「ノウウェル」がライフスタイル・パートナーシップ契約を締結

合同会社SETAGAYA UNITED

SETAGAYA UNITEDは、このたび、「ただいま、わたしの時間。」をブランドステートメントに掲げるライフスタイルブランド「ノウウェル(https://nouwell.jp/)」とライフスタイル・パートナーシップ契約を締結いたしました。

本提携により、SETAGAYA UNITEDが培ってきた地域コミュニティのネットワークと、ノウウェルの心身の豊かな時間を取り戻すための製品・サービスを融合させ、現代社会に求められる新しいリカバリー体験を創造してまいります。

■ ノウウェルについて

寝る前の時間で心身を慈しむ…

現代社会では、日中の活動だけでなく、情報の洪水やストレスによって心と身体は常に負荷を受けています。ノウウェルは、そうした負荷から解放され、自分自身と丁寧に向き合うための時間を提案します。

寝る前にナイトケアドリンクを飲むだけのシンプルケア。それだけで、日中の頑張りで凝り固まった心と身体に休息のスイッチを入れ、深いリラックスをもたらします。自然派で仕上げた体への優しさと質の高さを両立したリカバリーを実感できる手軽さから、アスリートから日々の疲れを感じる方まで、多くの方にご愛飲いただいています。

■ SNIPS株式会社 代表取締役 近藤拓哉コメント

この度、世田谷を舞台とするローカル・イノベーション・フットボールクラブ「SETAGAYA UNITED」とライフスタイルパートナーシップを締結させていただくことになりました。

地頭薗さんとはタイでプレーする時からの付き合いですが、SETAGAYA UNITEDの設立前も、設立時も、そして今も掲げているものが一貫しており、今回のパートナーシップは「フットボールの拡張」の一つだと考えています。

ノウウェルは睡眠ブランドでも、ドリンクブランドでもありません。「わたしの時間」を取り戻すことを目指すライフスタイルブランドです。そしてわたしの時間は、自分の心と、体を大切にすることから始まります。

選手の皆さん一人ひとりの心が整うことで、チームが変わり、SETAGAYA UNITEDに関わってくださっている方に伝播し、地域が変わり、やがて社会が変わっていく。そんな生きやすい豊かな循環を、世田谷という地域から一緒に創り上げていけることを心から楽しみにしております。

■ SETAGAYA UNITED代表 地頭薗雅弥コメント

この度、海外でプレーしていた時代から親交のある近藤さんが展開するノウウェルとパートナーシップを締結できたことを、とても嬉しく思っています。

自分の声を聞く。自分の心と身体を大切にするということは、真面目で勤勉に働く現代人、日本人にとってとても重要な要素なのではないかと感じています。

日々本気でサッカーと仕事に取り組んでいる社会人のサッカープレイヤーと、心と身体を整えていき日々の生活のパフォーマンスを上げていこうというノウウェルの大切にしている部分が一致し、共感していただき今回のパートナーシップ締結となりました。

ノウウェルとSETAGAYA UNITEDで、心と身体のパフォーマンスを上げていくことで人生を充実させていくライフスタイルを提案することができたら嬉しいです。

会社概要

【ノウウェル（SNIPS株式会社） 】

会社名：SNIPS株式会社

所在地：東京都渋谷区道玄坂1-10-8 渋谷道玄坂東急ビル2F-C

代表者：近藤 拓哉

事業内容：ライフスタイルブランド「ノウウェル」の企画・販売

URL：https://nouwell.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/nouwell_official?igsh=MXd4amo2ejZiaGtoOQ==

【合同会社 SETAGAYA UNITED】

会社名：SETAGAYA UNITED

代表者： 地頭薗雅弥

・URL：https://setagayautd.com

・X：https://twitter.com/setagayaunited

・Instagram：https://www.instagram.com/setagayaunited/