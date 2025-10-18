『キミとアイドルプリキュア♪』最後の楽曲集、ボーカルベストが2026年1月28日に発売決定！
『キミとアイドルプリキュア♪』最後の楽曲集。1年間の思い出がギュッと詰まった2枚組アルバム。
初回仕様特典として「キャンバスブロマイド（スーパーアート6色印刷）」を封入。
CD情報
『キミとアイドルプリキュア♪』 ボーカルベスト
■発売日：2026年1月28日（水）
■品番/価格：MJSA-01424～5/\4,400（税抜価格\4,000）
■発売元：株式会社マーベラス
■販売元：株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ
■収録曲：
【Disc１】
・キミとアイドルプリキュア♪ Light Up！
歌：石井あみ・熊田茜音・吉武千颯
作詞：六ツ見純代 作曲・編曲：広川恵一(MONACA)
・We are！You ＆ IDOL PRECURE♪
歌：キュアアイドル(CV：松岡美里)＆キュアウインク(CV：高橋ミナミ)＆キュアキュンキュン(CV：
高森奈津美)＆キュアズキューン(CV：南條愛乃)＆キュアキッス(CV：花井美春)
作詞：こだまさおり 作曲・編曲：馬瀬みさき
・エブリデイ♪UTA-OH！！
歌：咲良うた(CV：松岡美里)
作詞：六ツ見純代 作曲・編曲：EFFY
・Wink！Link！
歌：蒼風なな(CV：高橋ミナミ)
作詞：六ツ見純代 作曲・編曲：EFFY
・GR∞VE L∞P
歌：紫雨こころ(CV：高森奈津美)
作詞：六ツ見純代 作曲・編曲：EFFY
・キミからのEcho
歌：響カイト(CV：佐久間大介)
作詞：こだまさおり 作曲・編曲：馬瀬みさき
・なかよしJ(ハート)YFUL
歌：プリルン(CV：南條愛乃) ＆メロロン(CV：花井美春)
作詞：六ツ見純代 作曲・編曲：EFFY
・Shiny Shiny IDOL
歌：Machico・吉武千颯
作詞：大森祥子 作曲：杉山勝彦・佐々木”コジロー”貴之 編曲：馬瀬みさき
・笑顔のユニゾン♪
歌：キュアアイドル(CV：松岡美里)
作詞：こだまさおり 作曲・編曲：馬瀬みさき
・まばたきの五線譜
歌：キュアウインク(CV：高橋ミナミ)
作詞：こだまさおり 作曲・編曲：馬瀬みさき
・ココロレボリューション
歌：キュアキュンキュン(CV：高森奈津美)
作詞：こだまさおり 作曲・編曲：馬瀬みさき
・いざ！アイドル
歌：石井あみ・熊田茜音・吉武千颯
作詞：只野菜摘 作曲・編曲：ハマダコウキ
・Trio Dreams
歌：キュアアイドル(CV：松岡美里)&キュアウインク(CV：高橋ミナミ)&キュアキュンキュン(CV：
高森奈津美)
作詞：大森祥子 作曲・編曲：馬瀬みさき
・Awakening Harmony
歌：キュアズキューン(CV：南條愛乃)＆キュアキッス(CV：花井美春)
作詞：こだまさおり 作曲・編曲：馬瀬みさき
・笑顔のユニゾン♪ Only you ver. ～プリキュア！アイドルスマイリング・エコー！～
歌：キュアアイドル(CV：松岡美里)
作詞：こだまさおり 作曲・編曲：馬瀬みさき
・GARDEN
歌：キュアアイドル(CV：松岡美里)＆キュアウインク(CV：高橋ミナミ)＆キュアキュンキュン(CV：
高森奈津美)＆キュアズキューン(CV：南條愛乃)＆キュアキッス(CV：花井美春)
作詞：青木久美子 作曲・編曲：馬瀬みさき
・ライブはきねんび
歌：石井あみ・熊田茜音・吉武千颯
作詞：只野菜摘 作曲：広川恵一(MONACA) 編曲：馬瀬みさき
・キミとシンガリボン
歌：キュアアイドル(CV：松岡美里)＆キュアウインク(CV：高橋ミナミ)＆キュアキュンキュン(CV：
高森奈津美)＆キュアズキューン(CV：南條愛乃)＆キュアキッス(CV：花井美春)
作詞：こだまさおり 作曲・編曲：馬瀬みさき
・キミとルララ
歌：キュアアイドル(CV：松岡美里)＆キュアウインク(CV：高橋ミナミ)＆キュアキュンキュン(CV：
高森奈津美)＆キュアズキューン(CV：南條愛乃)＆キュアキッス(CV：花井美春)
作詞：大森祥子 作曲・編曲：馬瀬みさき
・Trio Dreams ReMix for PRECURE SINGERS
歌：石井あみ・熊田茜音・吉武千颯
作詞：大森祥子 作曲・編曲：馬瀬みさき
・キミとルララ ReMix for PRECURE SINGERS
歌：石井あみ・熊田茜音・吉武千颯
作詞：大森祥子 作曲・編曲：馬瀬みさき
【Disc２】
・キミとアイドルプリキュア♪ Light Up！(オリジナル・カラオケ)
・We are！You ＆ IDOL PRECURE♪ (オリジナル・カラオケ)
・エブリデイ♪UTA-OH！！ (オリジナル・カラオケ)
・Wink！Link！ (オリジナル・カラオケ)
・GR∞VE L∞P (オリジナル・カラオケ)
・キミからのEcho (オリジナル・カラオケ)
・なかよしJ(ハート)YFUL (オリジナル・カラオケ)
・Shiny Shiny IDOL (オリジナル・カラオケ)
・笑顔のユニゾン♪ (オリジナル・カラオケ)
・まばたきの五線譜 (オリジナル・カラオケ)
・ココロレボリューション (オリジナル・カラオケ)
・いざ！アイドル (オリジナル・カラオケ)
・ Trio Dreams (オリジナル・カラオケ)
・Awakening Harmony (オリジナル・カラオケ)
・笑顔のユニゾン♪ Only you ver. ～プリキュア！アイドルスマイリング・エコー！～ (オリジナル・
カラオケ)
・GARDEN (オリジナル・カラオケ)
・ライブはきねんび (オリジナル・カラオケ)
・キミとシンガリボン (オリジナル・カラオケ)
・キミとルララ (オリジナル・カラオケ)
■初回仕様特典：
キャンバスブロマイド（スーパーアート6色印刷）
※商品仕様・収録内容は予告なく変更になる可能性がございます。
店舗別特典つきご予約受付中！
▽ご予約はこちら
https://lnk.to/YouandIdol_vocalbest
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・楽天ブックス：アクリルキーホルダー（選択制）全５種
・セブンネットショッピング：缶バッジ（選択制）全５種
・ネオウイング：2L判ブロマイド（集合）
・アニメイト： ミニフォト5種セット
・ゲーマーズ全店（オンラインショップ含む）：L判ブロマイド 5種セット
数に限りがございます。ご予約はお早めに！
- 最新情報はこちらをチェック！
■番組公式X：@TVanime_precure
■番組公式Instagram：@precure_curesta
■プリキュア音楽＆映像商品公式X：@precure_marv
(C)ABC-A・東映アニメーション