【10月18日・19日 熊本出店！】SHOGUN BURGERが「JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP in くまもと」に出展決定！

この度、日本各地から選りすぐりのグルメバーガーが集結し、白熱した料理バトルで日本一のハンバーガーを決定するイベント「JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP（通称：バガチャン）」。

これまで横浜赤レンガ倉庫などで開催された過去4回のイベントでは、延べ17万人以上を動員した人気のフードフェスが、ついに熊本へ上陸します。

今回は「くまもと県民の日」を記念し、全国から実力派バーガーショップ7店舗が集結。

その中で、SHOGUN BURGERの出店が決定しました。

SHOGUN BURGER 販売メニュー

黒毛和牛ダブルチーズバーガー \2,500

黒毛和牛100％のパティに濃厚なチェダーチーズを合わせた、肉の旨味とチーズのコクが絶妙に絡み合う一品。

溢れ出る肉汁を、シャキシャキのレタスとフレッシュなトマトが爽やかにまとめます。

かぶりついた瞬間に感じるバランスの良さが魅力のクラシックバーガーです。

また、ダブルチーズバーガーには、特別にチェダーチーズとカリフォルニアチーズの2種類を使用。

より濃厚でリッチな味わいをお楽しみいただけます。

・黒毛和牛ダブルチーズバーガー \2,500（カリフォルニアチーズ使用）

・黒毛和牛チーズバーガー \1,600

熊本でしか味わえない特別なバーガーを、ぜひこの機会にご堪能ください。

イベント概要

イベント名： JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP in くまもと

開催日： 2025年10月18日（土）～10月19日（日）

開催時間： 10:00～21:00（最終日は17:00まで）

会場： 菊陽杉並木公園 さんさん「ふれあい広場」

主催： 熊本県民テレビ

お問い合わせ先： 熊本県民テレビ 事業局事業部（TEL：096-363-6175）

公式サイト：http://kumamoto-kenminday.jp/

『くまもと県民の日』とは

熊本県民テレビ（KKT）は、これまで夕方の情報番組「テレビタミン」から生まれた

「テレビタ感謝祭」や、熊本市中心街を“夢のまち”に変える「夢まちランド」など、

2日間で10万人以上を動員する大型イベントを開催してきました。

今回の「くまもと県民の日」では、最も国際化が進む菊陽町を舞台に、

非日常空間と日台融合コンテンツを盛り込んだ新しいイベントを開催。

KKTが“くまもと県民の日”と宣言し、テレビ番組から生まれた様々な企画を展開します。

これまで熊本に住む方々と、新しく移住した「新・くまもと県民」をつなぎ、

地域のにぎわいと一体感を創出する新しい形の地域イベントです。

『カリフォルニアチーズ』とは

カリフォルニアミルク協会は、カリフォルニア州食料農業省に属する機関です。 「リアル・カリフォルニア・ミルク」認証マークのついた製品は、カリフォルニア産の新鮮な生乳から作られた、おいしくて栄養豊かな乳製品です。

協会は、カリフォルニア州（ゴールデンステート）にある農場や酪農家の家族を支援し、よりクリーンで持続可能な未来を実現するために活動しています。

協会の使命は、農家、牛、そして土地の物語を伝えること。これらすべてが「本物のカリフォルニアミルク」を特別なものにしていることを、多くの人に知ってもらうことを目指しています。

公式サイト：https://www.realcaliforniamilk.jp/(https://www.realcaliforniamilk.jp/)

■SHOGUN BURGERについて

2017年、富山県富山市・総曲輪に1号店をオープン。焼肉のプロが手がけるこだわりの和牛バーガーは、立ち上げからわずか5年で世界最大のフードスポーツの祭典「World Food Championships」にて世界6位に輝きました。さらに、2024年には上海、今年8月にバンコクに出展し、日本のみならず世界へと広がるハンバーガースタンドへと成長しています。

富山の老舗焼肉店の技術を生かし、厳選した和牛を使用したパティは、噛むほどに旨味が広がる肉々しさが特徴です。部位ごとの独特な食感、あふれ出す肉汁、一口目の衝撃から食後の余韻に至るまで、すべてにこだわり抜いた一品。



さらに、焼肉店のアクセントとなるソースにも焼肉店ならではのノウハウを凝縮。 「最上級のジャンクフード」 として、これまでにない新時代の和牛バーガーを生み出しました。

■店舗詳細

・直営店舗

富山店、新宿総本店、町田店、金沢クロスゲート店、渋谷店、TRUCK宮古島店、麻布台ヒルズ店、TOKYU KABUKICHO TOWER店、恩納村店、祇園四条店、ひがし茶屋街店の11店舗。

・フランチャイズ加盟店舗

秋葉原店、横浜赤レンガ倉庫店、流山おおたかのもり店、心斎橋店、池袋西口店、高崎店、浅草店、SUSUKINO店、上海店、バンコク店、杭州店、重慶店の12店舗。

店舗詳細はコチラ(https://shogun-burger.com/store)

■株式会社ガネーシャ

本社:富山県富山市問屋町1-9-7 トトン2階

代表者:代表取締役 本田 大輝

ガネーシャ公式HP:https://ganesha-inc.net/

事業内容:飲食店の経営/フランチャイズチェーンの加盟店募集・運営/店舗プロデュース/精肉事業