±©À¸·ë¸¹¤Î10Ç¯´Ö¤òµÏ¿¤·¤¿¡¢Îý½¬Ãå¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¼Ì¿¿½¸¡Ø±©À¸·ë¸¹ 2015-2025¡Ù¡Ê»£±Æ¡§ÅÄÃæÀëÌÀ¡Ë¤¬10·î21Æü¤ËÈ¯Çä¡ª
ÂÉ¼ÒÈ¯¹Ô¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥È»ï¡Ø¥¢¥¤¥¹¥¸¥å¥¨¥ë¥º¡Ù¤Ï2015Ç¯¤ÎÁÏ´©°ÊÍè20¹æ¤ò´©¹Ô¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥·ー¥º¥ó¤´¤È¤Ë½ÐÈÇ¤·¤Æ¤¤¿¡Ø±©À¸·ë¸¹SEASON PHOTOBOOK¡Ù¤â10´¬¤ò¿ô¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÀáÌÜ¤Ë½ÐÈÇ¤¹¤ë¡Ø±©À¸·ë¸¹ 2015-2025¡Ù¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥¤¥¹¥¸¥å¥¨¥ë¥º¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤ëÅÄÃæÀëÌÀ¤¬Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²¹¤á¤Æ¤¤¿´ë²è¤Ç¤¢¤ê¡¢²áµî10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë±©À¸·ë¸¹¤µ¤ó¤Î¿ôÂ¿¤Î¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÆÃ¤Ë¡ÈÎý½¬Ãå¡É¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
±©À¸·ë¸¹¤µ¤ó¤ÎÎý½¬¤Ï¡¢ËÜÈÖ¤µ¤Ê¤¬¤é¡¢»þ¤È¤·¤Æ¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ë¤è¤¦¤Ê¿¿·õ¾¡Éé¤Î¾ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤È¤ÎÆ®¤¤¡¢¸Â³¦¤È¤ÎÆ®¤¤¡¢Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¤È¤ÎÆ®¤¤¡Ä¡Ä¡£
°ìÊý¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Æ®¤¤¤Î»ÑÀª¤ä¸·¤·¤¤É½¾ð¤Î¹ç´Ö¤Ë¡¢»þÀÞ¸«¤»¤ë¥Û¥Ã¤È¤·¤¿»Ñ¤ä¾Ð´é¤âÎý½¬¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤â¤Î¡£»î¹ç¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡¢ÁÇ¤ÎÉ½¾ð¤ä¼«Á³¤Ê¾Ð´é¤ò³À´Ö¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë½Ö´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Àー¤òÇÁ¤¯ÅÄÃæ¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½ÅÄÃæ¤Ï¡¢±©À¸¤µ¤ó¤ÎÎý½¬»þ¤Î»£±Æ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢Îý½¬Ãæ¤Î»£±Æ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø±©À¸·ë¸¹ 2015-2025¡Ù¨¡¨¡10Ç¯Ê¬¤Î¡È¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î±©À¸·ë¸¹¡É¤¬°ìºý¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¼î¶Ì¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
¢£±©À¸·ë¸¹2015-2025
È½·¿¡§A4È½¡Ê210¡ß297mm¡Ë
¥Úー¥¸¿ô¡§¥ªー¥ë¥«¥éー144¥Úー¥¸
Äê²Á¡§4,400±ß
»£±Æ¡§ÅÄÃæÀëÌÀ
´ë²è¡¦À©ºî¡§Ice Jewels
È¯¹Ô¡¦È¯Çä¡§ÂÉ¼Ò¡ÊÈÎÇäÉô¡§TEL 03-3434-4531¡Ë
Ice Jewels¥µ¥¤¥È :
https://www.kazi.co.jp/icejewels/
