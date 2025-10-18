グランジ遠山がTHEE MICHELLE GUN ELEPHANTを語る！ 『東野山里のインプット』＃52 10月19日（日）23:00放送

吉本興業株式会社

東野幸治と山里亮太（南海キャンディーズ）が出演するBSよしもとの番組『東野山里のインプット』（新エピソードは、毎月第3第4日曜23:00スタート ※5週ある場合は第4第5日曜）の「#52」を、10月19日（日）に放送します。

伝説のバンドをグランジ遠山が解説！

『東野山里のインプット』は、多数のレギュラー番組を持ち、BSよしもと宣伝局長も務める東野と、朝の情報番組『DayDay.』のMCを担当する売れっ子の山里が、若手から人気コンテンツや知られざる面白エンタメ作品をプレゼンしてもらい「インプット」する番組です。

今回は、山里の同期・遠山大輔（グランジ）がプレゼンターとして登場し、伝説のバンド・THEE MICHELLE GUN ELEPHANT（以下、ミッシェル）を語ります。

年齢的にも48歳の山里、46歳の遠山は直撃世代。山里が、リアルタイムで聴いていたものの「（知っているのは）メジャーな曲ばかり」と明かした際、遠山が「たとえばどういう曲？」と質問を投げかける一幕がありました。そのやりとりに引っかかったのは東野。「遠山くん……。山ちゃんにアップかますみたいに、『たとえば？』とか言うのやめてくれへんかな？」と注意して笑いを誘います。

「すごく怖かったです」と面白おかしく被害者めいた振る舞いを演じる山里に、遠山は「（もちろんそんなつもりはなく）参考までに聞きたかった！」と弁明しました。

東野も山里も惚れ込むチバユウスケさんの一言

ミッシェルは、1996年にメジャーデビューし、2003年に解散。8枚のオリジナルアルバムをリリースしました。インターネットも今ほど普及していない時代、彼らの音楽が海外のアーティストまで届き、ザ・クラッシュのボーカルであるジョー・ストラマーさんも絶賛していたそうです。さらに、2024年にデビューしたフィンランド出身のロックバンド・US（アス）は、登場のSEとしてミッシェルの楽曲を使用しており、現在も愛されているとのこと。

そんななか、遠山が、ボーカルのチバユウスケさんが移動中、ある建物を指差し、マネージャーに質問をして……というファンへの想いとロックな哲学が凝縮されたエピソードを披露。彼の心揺さぶる一言に、東野も山里も「カッコいい……」と胸を打たれます。さらに、ミッシェルに後から加入したギタリスト・アベフトシさんの話題となると、遠山は「アベフトシが入ったことによって、とんでもない爆発力と加速力を得た」と解説。あるエピソードを語ります。

このほかにも、ミッシェルの楽曲『アウト・ブルーズ』の視聴、あるライブでのチバさんのカッコ良すぎる一言目の話、ミッシェルの楽曲が主題歌だった映画『青い春』の話など、ときに脱線しつつもトークを展開。大盛り上がりの末に、ラストには衝撃展開が!?

『東野山里のインプット』は、毎週日曜23:00より放送中（再放送含む）です。BSよしもとアーカイブページにて、放送日から2週間見逃し配信、YouTube「BSよしもと公式チャンネル」でも公開します。

【番組情報】東野山里のインプット

イラスト：しずちゃん（南海キャンディーズ）

放送チャンネル：BSよしもと(BS265ch)

放送日時：10月19日(日)23:00-23:30

出演者：東野幸治、山里亮太（南海キャンディーズ）

＃52 プレゼンター：遠山大輔（グランジ）

視聴放送：【ＴＶ】 BS265ch（無料放送）

【スマホ・PC】https://video.bsy.co.jp/(https://video.bsy.co.jp/) （無料配信）

番組HP：https://bsy.co.jp/programs/by0000018963(https://bsy.co.jp/programs/by0000018963)