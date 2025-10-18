＜2025年版＞この秋の旅行先を24施設の宿から選べる「紅葉MAP2025」公開│女将塾で愉しむ「温泉×紅葉」の秋の絶景旅へ

株式会社女将塾

紅葉が色づき始める季節。全国で24の温泉旅館・ホテルを運営する株式会社女将塾（本社：東京都千代田区、代表：三宅大功）は、各地域の紅葉スポットと宿泊情報をまとめた特設サイト「紅葉MAP2025」を公開しました。

全国5エリアのおすすめ紅葉スポットや、各宿の秋限定プランを紹介。気になる紅葉名所を見つけたら、そのまま宿泊予約まで進められるから、「行きたい」がそのまま「秋の旅」に。

サイトページ一部です紅葉mapはこちら ＞ :https://okamijuku.my.canva.site/2025-autumn

■ 紅葉MAP2025とは？

女将塾が運営する全国24施設を対象に「紅葉MAP2025」を公開しました。

日本地図をベースに、東北・関東・中部・近畿・中国の5エリアを網羅。

遠くへ旅したい方も、近場で探している方もきっと秋旅が見つかります。

お宿近くの紅葉スポットから、公式サイトやInstagramもまとまっているからコンパクト。

白骨温泉 笹屋木曽駒高原 森のホテル安比高原 森のホテル紅葉マップはこちら ＞ :https://okamijuku.my.canva.site/kouyoumap

■ 紅葉おすすめ宿と見どころ

【東北エリア】角館の武家屋敷

角館の武家屋敷通り角館の武家屋敷通り

秋田県仙北市・角館は、「みちのくの小京都」と呼ばれる歴史情緒あふれる町。

黒塀に囲まれた武家屋敷通りが黄金や朱に染まり、例年10月下旬から11月中旬にかけて多くの観光客でにぎわいます。

紅葉と伝統建築が織りなす景観は、秋田を代表する絶景のひとつとして知られています。

＜アクセスしやすい施設＞

花心亭しらはま：車で40分ほどかたくりの花：車で40分ほどお宿Onn大曲の花火：車で40分ほど

【関東エリア】中禅寺湖

中禅寺湖の紅葉男体山と中禅寺湖の紅葉

中禅寺湖は、標高約1,269mに位置し、湖面に映る紅葉と周囲の山々の彩りが有名な秋の絶景スポットです。例年10月中旬から11月上旬が見頃で、遊覧船からの移ろう景色や、湖畔散策の風情も堪能できます。

＜アクセスしやすい施設＞

足尾の宿かじか：車で約50分ほどおやど湯の季：車で約1時間半ほど

【中部エリア】上高地

涸沢カール 紅葉

上高地の紅葉は、カラマツの黄金色が大きな魅力です。例年10月中旬から下旬にかけて見頃を迎え、「日本一の紅葉」と称される涸沢カールや、上高地の象徴河童橋が見所です。

透き通った梓川の青い水、焼岳をはじめとする穂高連峰とのコントラストは、上高地ならではの絶景です。

＜アクセスしやすい施設＞

白骨温泉 小梨の湯笹屋（車で約70分ほど）白骨温泉 お宿つるや（車で約70分ほど）

【中国エリア】松江城

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」の舞台となった松江市、松江城の紅葉は例年11月中旬から下旬にかけて見頃を迎え、国宝の天守と紅葉のコントラストが楽しめます。特に「もみじ谷」は紅葉の名所として知られ、お堀を巡る遊覧船から眺めるのもおすすめです。

＜アクセスしやすい施設＞

RYOKAN OQOQ（車で約30分ほど）湯元 玉井館（車で約30分ほど）

女将塾の旅館・ホテル一覧

[表: https://prtimes.jp/data/corp/85511/table/95_1_92c36a5e9133bc231d3d449fd834a2ce.jpg?v=202510180355 ]

この秋の旅を、もっと楽しむなら「紅葉MAP」で詳しくご案内しておます。

紅葉MAP2025はこちら ＞ :https://okamijuku.my.canva.site/2025-autumn

紅葉×宿泊を満喫する旅を

紅色に染まる木々を、趣ある旅館で寛ぐひとときを感じてみませんか。

白骨温泉 小梨の湯笹屋 客室一例恵那峡温泉ホテルゆずり葉 客室一例安比高原森のホテル レストラン

24施設運用になった「女将塾」で、宿泊も絶景も楽しみたい方むけに特設ページを公開。

紅葉MAP2025はこちら ＞ :https://okamijuku.my.canva.site/2025-autumn

会社概要

代表者 ：三宅 大功

会社名 ：株式会社 女将塾

設立 ：2004年8月20日

所在地 ： 東京都千代田区神田錦町3丁目23番 神田錦町安田ビル11F

事業内容：旅館・ホテルの直接経営・受託経営

URL ：https://okamijuku.com