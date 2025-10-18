「未来のフットボール人材育成」を目指すプロジェクト”MVV Maastricht Football HUB”ローンチのお知らせ

Deshima Football Consultancy B.V.

オランダ・エールステ・ディヴィジ(2部リーグ相当)に所属するMVVマーストリヒトの共同オーナーである出島フットボール (オランダ、代表取締役:利重孝夫、英語名 Deshima Football Consultancy)は、このたびMVVマーストリヒトと連携し、「未来のフットボール人材育成」を目指すプロジェクト”MVV Maastricht Football HUB”をローンチしたことをお知らせいたします。

出島フットボールは、フットボール人材育成のための新たな欧州拠点を構築する会社として、2024年10月にオランダで設立。ビジネス・フットボール両分野に日本のみならず国際的にも精通したプロフェッショナルなメンバーで構成されています。2025年4月より出島フットボールはMVVマーストリヒトの共同オーナーとなっておりますが、この度、「未来のフットボール人材育成」を目指し、欧州の新たなフットボール人材育成の拠点・HUBを築くプロジェクトとなる”MVV Maastricht Football HUB”をローンチいたしました。これは、出島フットボールの掲げる理念「フットボール人材の育成」を体現し、日本・欧州をフットボールを通じて橋渡しするグローバル事業となります。

日本女子代表の2011年W杯優勝、日本男子代表のカタールW杯グループステージにおけるスペイン戦、ドイツ戦での勝利、2026年北米W杯への世界最速での出場決定、に象徴されるように、現在までに日本フットボールは世界に比肩する水準まで成長を続けてきました。それは、JFAが掲げる「2050年までにW杯で日本サッカーが優勝する」という夢に、多くの日本人が共感し挑戦を積み重ね続けてきた歩みと歴史によるものです。そして、ここから更に日本フットボールの歩みを進め、進化の時計の針を早めるためには、選手の競争力に加え、フットボールビジネス人材、テクニカルスタッフ人材においても世界と肩を並べられるグローバル人材の育成が必要です。

MVV Maastricht Football HUBは、オランダ・マーストリヒトの地理的優位性、MVVマーストリヒトが培ってきた伝統・文化、そして出島フットボールが持つ国際的なフットボールナレッジを融合し、日本の育成年代の選手たち、フットボールビジネス人材や国際的なテクニカルスタッフ人材を志す方々に向けて、国際経験の機会とフットボールビジネスの実践的プログラムを提供します。その中には、日本とオランダをフットボールを通じて繋ぐ国際的な事業として、ユース・大学年代の遠征・キャンプやユース国際大会の開催、日本国内のユース大会支援、大学や企業向けのフットボールビジネス教育・研修が事業の柱として含まれており、日本と欧州をつなぐフットボール人材の育成を推進する国際的プラットフォームとして機能することを目指しています。

■出島フットボール オランダ執行役 飯塚晃央 コメント

「MVV Maastricht Football HUBプロジェクトのローンチを発表できたことを嬉しく思います。日本フットボールが次のレベルへ成長するためには、日本だけでなく国際的に活躍できる多様な人材が必要となる時代となりました。フットボールの発展に関わってきた、またこれから関わる人々からも欧州での研鑽の場の必要性や海外への意識の高まりを感じおり、その気運に応え、人々に成長の機会を与えられるのが正にこのプロジェクトだと考えています。ぜひ、欧州を志す多様な方々に我々の活動を知って使ってもらい、日本フットボールの新たな拠点・HUBとなれるようにしていきたいと思います。」

【MVV Maastricht Football HUBについて】

「フットボールを通じて、世界で学び世界に挑む機会を提供し、日本フットボールを次のレベルへ引き上げる」のVISIONの下、遠征・キャンプ、フットボールビジネス教育、国際大会開催、国内ユース大会支援を通じた未来のフットボール人材の育成を目指す。

公式サイト：https://football-hub.education/

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@MVVMaastrichtFootballHUB

【MVVマーストリヒト (MVV Maastricht) について】

1902 年設立、マーストリヒトに本拠を置く歴史と伝統のあるオランダのプロフットボールクラブ。現在は2 部に相当するエールステ・ディヴィジに所属するが、過去には長年にわたりエールディビジ（1部リーグ相当）でプレーした実績も持つ。熱狂的なサポーターがいることでも知られており、クラブの持続的な成長を目指す。

MVVマーストリヒト 公式サイト：https://www.mvv.nl/home

【出島フットボール (DFC) について】

オランダを拠点とし、フットボール人材育成のための新たな欧州拠点を構築する会社。ビジネス・フットボール両分野に日本のみならず国際的にも精通したプロフェッショナルなメンバーで構成されている。2025年4月よりオランダ・エールステ・ディヴィジ(2部リーグ相当)所属のMVVマーストリヒトの株式を取得し本格的な活動を開始。日蘭を橋渡しする国際的なビジネス創出を推進し、クラブ経営の健全化や、地元コミュニティへの貢献、次世代の人材育成、等に注力していく。

オランダ会社正式名称：Deshima Football Consultancy BV

DFC 公式LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/deshima-football-consultancyDFC 公式Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=61576773654601

問い合わせ先メール：info@deshimafc.com