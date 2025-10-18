トラリンクTV 年末特番「岡田彰布が語る、野球人生と２０２５年　with鳥谷敬」公開収録を実施いたします

株式会社スカイＡ

CSスポーツチャンネル「スカイＡ」（運営：株式会社スカイA 本社：大阪市福島区 代表取締役社長：塩浜 昭男)は、岡田彰布氏の野球人生と、数々のドラマが生まれたプロ野球2025シーズンの振り返り企画として、岡田彰布氏、鳥谷敬氏をお迎えしてのトラリンクTV年末特番の放送、および公開収録の実施を決定いたしました。

■公開収録概要

日時：11月4日(火) 開場17時00分／開始18時00分 （20時15分終了予定）

場所：神戸新聞 松方ホール

（〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町１-５-７ 神戸情報文化ビル４階）

出演：岡田彰布／鳥谷敬／寺尾博和（日刊スポーツ）／嶋尾康史／とこわか吾郎

観覧について：10/18（土）午前10時より、公開収録の観覧チケットを販売いたします。

ローソンチケット https://l-tike.com/search/?lcd=54867

SSS席：13,500円（岡田＆鳥谷サイン色紙付き）、SS席：11,000円、

S席：8,800円、A席：7,500円 ※全席指定、いずれも消費税込み

■番組概要

トラリンクTV 年末特番「岡田彰布が語る、野球人生と２０２５年 with鳥谷敬」

【放送日時】

2025年12月下旬初回放送予定（再放送あり）

※最新の放送スケジュールはスカイA公式HP（https://sky-a.asahi.co.jp/）をご確認ください。

