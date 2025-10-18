10/22(水)「DX BOOST FUKUOKA 2025」にLively合同会社代表の種田が登壇

Lively合同会社

2025年10月22日(水)に福岡市天神 Fukuoka Groth Nextで行われる「DX BOOST FUKUOKA 2025」（主催：アピスパ福岡）にて、Lively合同会社代表の種田が登壇いたします。イベントでは、福岡・九州地域の企業の持続可能な成長を後押しをすることを目的に、地場企業やスタートアップに対して価値創造のためのDXやサステナビリティ、インパクト創出について解説します。

■背景

本イベントの主催者であるJ1「アビスパ福岡」は、「地域に根ざしたスポーツクラブとして、地域に生活する人々とともに発展する」を理念として、地域の成長に資する取組みを推進しています。2021年には「アビスパ福岡DXパートナー」制度を設立し、パートナーと共に福岡・九州地域の企業のDX推進を通じた成長支援に取り組んでいます。



Livelyは、アピスパ福岡のスポンサーであるハイタレント株式会社のパートナーとして「DX BOOST FUKUOKA 2025」に登壇し、価値創造のためのDXやサステナビリティ、インパクト創出について解説いたします。当日は参加企業との交流会もありますので、ご関心のある方はぜひご参加ください。

■イベント概要

イベント名称：アビスパ福岡DXセミナー DX BOOST FUKUOKA 2025

開催期間：2025年10月22日(水) 18：00 - 20：30

開催場所：Fukuoka Growth Next(〒810-0041 福岡市中央区大名２丁目６－１１)

駐車場・駐輪場はございませんので、お車でお越しの際は近隣の駐車場・駐輪場をご利用ください。

対象：福岡・九州に拠点がある企業（中小企業・スタートアップ含む）の経営者・DX責任者/担当者

参加費：無料

主催：アビスパ福岡株式会社、アビスパ福岡DXパートナー企業

【タイムスケジュール】

18:00-18:10 オープニング

18:10-18:40 導入セッション（Livelyは「価値創造のためのDX」をテーマに登壇いたします）

18:40-19:25 DX先進企業クロストーク（GMOペパボ、Hakuhodo DY ONE、ヤプリ）

・AI×PR×アプリで実装するエンゲージメントDX［全企業向け］

19:25-19:50 アビスパ事例セッション（ニコン、アビスパ福岡）

・AIアバター接客の最新潮流［大企業受け］

19:50-20:00 Q&A・クロージング

20:00-20:30 ネットワーキング

※プログラムは予告なく変更となる可能性があります

■Livelyからのコメント

お申し込みはこちらから :https://avispa-dx-2025.peatix.com/viewLively代表：種田 毅

福岡・九州で活動している企業や自治体の皆様とつながれる貴重な機会をいただけて光栄に思います。Livelyは、サステナビリティを価値創造につなげるコンサルティングや事業創出、オープンイノベーションに取り組む会社です。

本イベントを通して、皆様と一緒に「社会を一歩前に進める」取り組みができることを楽しみにしています。

■Livelyについて

Livelyは、「豊かな生命が息づく地球環境と持続可能な社会を次世代へ繋ぐ」ことを目指し活動する会社です。2022年12月の設立以来、ネットゼロ、サーキュラーエコノミー、生物多様性、人権、動物福祉といった領域において、国内外企業へのコンサルティングや新たな事業の創出に取り組んでいます。各メンバーは、事業会社・金融機関・コンサルティングファーム・法律事務所・大学・NGOなどの多様なバックグラウンドを活かし、企業への実践的なコンサルティングに加え、未来のイノベーション創出に向けた大学との共同研究や事業開発を行っています。



【会社概要】

会社名 : Lively合同会社

本社：東京都千代田区平河町2-5-3 Nagatacho GRiD 5F

設立：2022年12月12日

代表：種田 毅、三浦 友見

事業：

ネットゼロ・サーキュラーエコノミー・生物多様性・人権・動物福祉といったサステナビリティ領域における国内外企業へのコンサルティングや新たな事業の創出、企業・大学との先端分野に関する実証プロジェクトなど

コーポレートサイト：https://livelyjp.com/

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/livelyjp/

Instagram：https://www.instagram.com/lively.jp/

お問合せ窓口：info@livelyjp.com

■アビスパ福岡DXパートナーについて

本イベント・DXパートナーに関するお問い合わせ先：https://forms.gle/CvEei6dDhPEmGLXf6

アビスパ福岡DXパートナー公式note：https://note.com/avispa_dx