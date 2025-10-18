累計30万DL突破の英語学習アプリ「ディズニー ファンタスピーク」に『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』新作が登場！

株式会社アルク

株式会社アルク（本社：東京都品川区、代表取締役社長：田中 伸明）が提供する英語学習アプリ「ディズニー ファンタスピーク」において、10月17日（金）に『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』の新作コンテンツ（サリー視点）が登場します。同日からは、応募者全員プレゼントがもらえる10月限定の学習応援イベントも開催されます。

サリー視点の『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』［ショート版］を追加。学習応援イベントも同時開催

※「ディズニー ファンタスピーク」は、株式会社アルク開発・提供、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社監修の英語・英会話アプリです。

■サリー目線の『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』［ショート版］が新登場！

ディズニー作品やピクサーの作品で英語を学ぶ「ストーリー」のコーナーに、サリーの視点で語る『ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』の［ショート版］が追加されました。

今回の新作追加で、『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』シリーズの収録作品数は計3作品になり、「ファンタスピーク」の総収録作品数は、合計50作品となりました。

■オリジナル版をやさしくアレンジした［ショート版］

今回追加された［ショート版］の作品は、易しい英単語と読みやすい英文で構成された、計15話（※）の作品。英語初心者の方にもおすすめの、取り組みやすいレベルとレッスン数です。

中上級向けの［オリジナル版］と、初中級向けの［ショート版］2作品があるので、レベルに応じて、学習作品を選べます。

※オリジナル版：32話構成／ジャック目線の［ショート版］：17話構成

■10月限定の学習応援イベントを開催！

「ディズニー ファンタスピーク」では、英語学習のモチベーションを高めるために、定期的に学習応援イベントを実施しています。

10月は、新作［ショート版］『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』（サリー）のほか、英語初心者も取り組みやすい［ショート版］の計9作品で学べる学習応援イベントを開催。アプリ内の「リスニング」や「スピーキング」レッスンの学習回数に応じて、プレゼントにご応募いただけます。

【実施期間】

2025年10月17日（金）～10月31日（金）

【プレゼント】

- 応募すれば絶対もらえる！アプリ内チケット（※）20枚

応募条件：「物語を聞く」レッスンを5回実施

2. 抽選で15名様に当たる！『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』フレームマグネット（株式会社アントレックス）

応募条件：「スピーキング」レッスンを2回実施

※アプリ内チケットは、以下の用途でご利用いただけます。

・連続学習日数のキープ

・コレクションくじを引く

イベントの詳細は、以下のページでご確認いただけます。

https://services.fantaspeak.me/hc/ja/articles/47696068526617

■累計30万ダウンロード突破！「ディズニー ファンタスピーク」とは

2025年8月に累計30万ダウンロードを突破した「ディズニー ファンタスピーク」は、ディズニーやピクサーの物語、50作品を題材に、英語を楽しく学べる大人向けの英語学習アプリです（2025年10月時点）。

累計DL数30万突破！英語・英会話アプリ「ディズニー ファンタスピーク」

【50作品】ディズニー作品やピクサー作品で学べる「ストーリー」

【約450フレーズ】海外パークや海外旅行を想定した英語フレーズを学べる「パーク英会話」

【日替わり】ディズニー作品やピクサー作品のミニコンテンツで単語や文法を楽しく学べる「トリビア」

といった豊富な学習コンテンツに加え、

AIによる発音チェック機能

自分だけの英単語帳を作れる、「マイ単語帳」

オーディオブックのようにリスニングを楽しめる「まとめ聞き」

ディズニー公式のメダルやアートを集められる「コレクション」

など、効率的に、楽しく英語が身につく機能も多数搭載しています。

忙しい日常の中でも、スキマ時間を活用して自然と英語が習慣化し、続けられる自信もついてくる。そんな学びのスタイルを提供しています。

■アプリ情報

アプリ名：ディズニー ファンタスピーク（Disney fantaSpeak）

開発・提供：株式会社アルク

監修：ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

対象：英語初級者～

ダウンロード：App Store / Google Play にて配信中

公式サイト：https://fantaspeak.me/

▼アプリのダウンロードはこちら

https://itunes.apple.com/jp/app/id1628277122

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.alc.fantaspeak

※「Android」「Google Play」は、Google Inc.の商標または登録商標です。

