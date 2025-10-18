累計30万DL突破の英語学習アプリ「ディズニー ファンタスピーク」に『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』新作が登場！
株式会社アルク（本社：東京都品川区、代表取締役社長：田中 伸明）が提供する英語学習アプリ「ディズニー ファンタスピーク」において、10月17日（金）に『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』の新作コンテンツ（サリー視点）が登場します。同日からは、応募者全員プレゼントがもらえる10月限定の学習応援イベントも開催されます。
サリー視点の『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』［ショート版］を追加。学習応援イベントも同時開催
※「ディズニー ファンタスピーク」は、株式会社アルク開発・提供、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社監修の英語・英会話アプリです。
■サリー目線の『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』［ショート版］が新登場！
ディズニー作品やピクサーの作品で英語を学ぶ「ストーリー」のコーナーに、サリーの視点で語る『ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』の［ショート版］が追加されました。
今回の新作追加で、『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』シリーズの収録作品数は計3作品になり、「ファンタスピーク」の総収録作品数は、合計50作品となりました。
■オリジナル版をやさしくアレンジした［ショート版］
今回追加された［ショート版］の作品は、易しい英単語と読みやすい英文で構成された、計15話（※）の作品。英語初心者の方にもおすすめの、取り組みやすいレベルとレッスン数です。
中上級向けの［オリジナル版］と、初中級向けの［ショート版］2作品があるので、レベルに応じて、学習作品を選べます。
※オリジナル版：32話構成／ジャック目線の［ショート版］：17話構成
■10月限定の学習応援イベントを開催！
「ディズニー ファンタスピーク」では、英語学習のモチベーションを高めるために、定期的に学習応援イベントを実施しています。
10月は、新作［ショート版］『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』（サリー）のほか、英語初心者も取り組みやすい［ショート版］の計9作品で学べる学習応援イベントを開催。アプリ内の「リスニング」や「スピーキング」レッスンの学習回数に応じて、プレゼントにご応募いただけます。
【実施期間】
2025年10月17日（金）～10月31日（金）
【プレゼント】
- 応募すれば絶対もらえる！アプリ内チケット（※）20枚
応募条件：「物語を聞く」レッスンを5回実施
2. 抽選で15名様に当たる！『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』フレームマグネット（株式会社アントレックス）
応募条件：「スピーキング」レッスンを2回実施
※アプリ内チケットは、以下の用途でご利用いただけます。
・連続学習日数のキープ
・コレクションくじを引く
イベントの詳細は、以下のページでご確認いただけます。
https://services.fantaspeak.me/hc/ja/articles/47696068526617
■累計30万ダウンロード突破！「ディズニー ファンタスピーク」とは
2025年8月に累計30万ダウンロードを突破した「ディズニー ファンタスピーク」は、ディズニーやピクサーの物語、50作品を題材に、英語を楽しく学べる大人向けの英語学習アプリです（2025年10月時点）。
【50作品】ディズニー作品やピクサー作品で学べる「ストーリー」
【約450フレーズ】海外パークや海外旅行を想定した英語フレーズを学べる「パーク英会話」
【日替わり】ディズニー作品やピクサー作品のミニコンテンツで単語や文法を楽しく学べる「トリビア」
といった豊富な学習コンテンツに加え、
AIによる発音チェック機能
自分だけの英単語帳を作れる、「マイ単語帳」
オーディオブックのようにリスニングを楽しめる「まとめ聞き」
ディズニー公式のメダルやアートを集められる「コレクション」
など、効率的に、楽しく英語が身につく機能も多数搭載しています。
忙しい日常の中でも、スキマ時間を活用して自然と英語が習慣化し、続けられる自信もついてくる。そんな学びのスタイルを提供しています。
■アプリ情報
アプリ名：ディズニー ファンタスピーク（Disney fantaSpeak）
開発・提供：株式会社アルク
監修：ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社
対象：英語初級者～
ダウンロード：App Store / Google Play にて配信中
公式サイト：https://fantaspeak.me/
▼アプリのダウンロードはこちら
https://itunes.apple.com/jp/app/id1628277122
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.alc.fantaspeak
※「Android」「Google Play」は、Google Inc.の商標または登録商標です。
［アルクとは］
アルクは、1969年4月の創業以来、半世紀にわたって、企業理念として「地球人ネットワークを創る」を掲げ、実践的な語学力を身につける教材の開発をすすめてきた語学教育総合カンパニーです。通信教育講座、書籍、研修、ｅラーニング教材、学習アプリ、各種デジタルコンテンツの提供など、語学分野における学習者向けの様々な支援を行っております。
https://www.alc.co.jp