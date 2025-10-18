Not Found,BATTLE BOYS SKY,滴,中川そらなど、Z世代に人気ゲストも集結！10月19日(日)、「シンデレラフェス」がZ世代女子の未来を創るSpecialミニイベントを渋谷で開催！
日本最大級Z世代女子1万人を集めるイベント「シンデレラフェス」を主催する株式会社メディアミックスプロダクツ（本社：東京都港区、代表取締役：岡崎宏之）は、Z世代女子に新しい自分と出会う体験を提供する入場無料イベント「新・自分フェス」を、2025年10月19日（日）に渋谷BAIAにて開催します。
本イベントは、現役の女子高生・女子大生からなるZ世代女子チーム「チームシンデレラ」が企画・運営を手掛け、最先端のAIなども駆使しながら、同世代のリアルな感性を活かしたコンテンツを展開します。
そしてこの度、イベント内での特別企画として、日本マイクロソフト株式会社とのコラボレーションが決定しましたので、ここにお知らせいたします。同社のAIアシスト機能「Copilot」搭載の最新鋭パソコン「Surface Pro 12 インチ」「Surface 13 インチ」を活用し、未来の自分探しができる体験型コンテンツや、AIの進化と日常について考えるステージプログラムを行います。
■ 日本マイクロソフトとのスペシャルコラボ企画内容
1. タッチ&トライ「Surfaceで出会う、未来の自分 ～4つのNEW体験～」
会場内1Fフロアでは、Microsoft Surfaceの最新機能に触れられる4つの体験ZONEを展開します。
ZONE1: 「Surfaceに相談してみよう」
Copilotの音声会話モードを活用し、恋愛や進路などZ世代女子が直面するリアルな悩みをAIと気軽に対話体験できるコーナーを設置。スタジオカメラで美顔になるAIフィルターも体験できます。
ZONE2: 「New ME ウォール」
Surfaceに搭載されたカメラとCopilotのAI画像生成機能によって“将来なりたい自分”をビジュアル化して、来場者自身がなりたい姿を会場内のウォールに掲出。Z世代の自己表現や夢のリアルな多様性を体感できる展示型コンテンツです。
ZONE3: 「マイスタイル PHOTO」
スタイルやカラーが複数ラインナップされているSurfaceから自由に選び、フォトシューティングを体験。学生生活に寄り添うSurfaceを、デジタルネイティブ世代ならではの自己表現に活用してもらう企画となっています。
ZONE4: 「Surfaceで秒で作成」
Copilot in Wordによるレポートやエントリーシート作成の自動化を体験。AI活用が学生生活・就職活動に役立つ具体例を提示します。
○「４つのNEW体験」では、豪華プレゼントも用意！
アンケート回答者には、もれなく景品をプレゼント。また、抽選で最新の Microsoft Surface Pro 12インチなどが当たるプレゼント企画も実施！シンデレラフェスならではの来場者参加型企画が盛りだくさんです。
2. ステージプログラム： 「話そう！ AIスゴイ & AIモヤモヤ！」 ～YouTubeで人気のAI専門家、うすたくさんも登場！～
ステージでは、ゲストを招いてのスペシャルトークセッションを実施。Z世代に人気のクリエイターゲストが自身のAI体験エピソードを披露。AIの「スゴイ」ところや、日常で感じる「モヤモヤ」をテーマにトークを展開。また、AIの専門家として臼井拓水（うすたく）氏も迎え、AIの面白い使い方や学生生活への活用法をアドバイス、楽しく役立つトークセッションです。
■その他にも、女子高生・女子大生の未来づくりを応援するコンテンツが盛りだくさん！
＊Z世代に人気の豪華ゲストによるライブパフォーマンスやトークステージ
出演アーティスト: FYURA、TMTS、20SI.、Notfound、BATTLEBOYS
出演タレント: 臼井拓水、おジョー、北爪美月、滴、中川そら、ゆめﾁｬﾝ様
MC: 小浜桃奈
※ 五十音順敬称略
＊シンデレラならでは！学生団体・サークルが一緒にイベントを盛り上げ
参加団体: 学生団体mof.、BACKPACKER、Magadipita、東京女子大学ゴルフ部、学習院女子大学HANA
＊Z世代女子の新しい自分探しを手伝ってくれる協賛企業エリア
化粧水やドリンクなどまだ試したことのない商品をポップアップで体験できます。
■シンデレラフェス恒例！豪華お土産バッグも全員に！
美容品やコスメ、ドリンクを始め来場者全員が貰えるお土産バッグを開場で配布。とってもお得なお土産バッグとなっています。
「新・自分フェス」イベント概要
日本最大級10,000人規模のZ世代女子イベント「シンデレラフェス」が企画するミニイベント。Z世代女子に特化し、新しい自分と出会える参加・体験型企画で、楽しく、お得に過ごせる1日を提供します。女子高生・女子大学生チーム「チームシンデレラ」が企画運営する、完全入場無料のイベントです。
日時: 2025年10月19日（日） 14:00～19:00
会場: BAIA（東京都渋谷区宇田川町16-17 渋谷PARCOからすぐ）
対象: 15～24歳の女性限定
入場: 完全無料・事前予約制
公式HP: https://cinderellafes.com/newme/
入場予約: https://x.gd/BLCTy
※ご入場の際に年齢のわかる身分証明書をご提示いただく場合がございます。
公式SNS: https://www.instagram.com/teamcinderella/
※ゲストやコンテンツは随時、公式SNSにて発表します。
コンテンツ: アーティストやタレントによる「ライブパフォーマンス」
コスメをはじめとする「なんでもタッチ&トライ」
豪華なお土産の詰まった「おみやげバッグプレゼント」
高校・大学の外側の仲間とつながれる「学生コミュニティコーナー」
来場者全員が1ドリンク無料の「ドリンクサンプリング」 など
※Microsoft、Surfaceは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
<本件に関する報道関係からの問い合わせ先＞
株式会社メディアミックスプロダクツ 田口・東郷
Tel：03-6804-2125 / Email：info@mmproducts.co.jp