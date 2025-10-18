収益特化AIエージェント「Alchemy」βテストを完了、一般販売に向けた準備を開始
AI・Blockchain・Cultivationに特化したソフトウェア開発を行うABC株式会社（本社：愛知県名古屋市）は、収益特化AIエージェントサービス「Alchemy（アルケミー）」のβテストを2025年10月15日をもって終了したことを発表いたします。
αテスト・βテストを通じて、複数ジャンルでの自動収益化モデルの検証を行い、今後はソフトウェア自動開発およびSNS自動運用に絞って年内の一般販売開始を予定しています。
テスト概要と検証結果
Alchemyは「AIによる収益化」を目的に開発されたAIエージェントです。アルファテスト以降、以下の領域で自動収益化の検証を実施しました。
・ソフトウェア開発の自動化
・仮想通貨の自動投資運用
・SNSアカウントの自動運用・収益化
・仮想通貨エアドロップ活動の自動化
・国内外ECを活用したせどり（アービトラージ）ビジネス
・チャットボットの自動化
・会計データの不正・粉飾検知の自動化
・不動産賃貸物件の自動提案
・WiordPressサイトのコンテンツ運用自動化
・東証への上場申請書類の作成自動化
βテストでは、実際のユーザー環境下における継続稼働性と収益性を検証。その結果、最も安定した成果を示した「ソフトウェア自動開発」と「SNS自動運用」を主軸とする形で、商用展開を決定いたしました。
今後の展開
商用版Alchemyは、年内を目処に一般販売を開始予定です。
開発者や企業がAIをチームメンバーのように活用し、収益活動やマーケティング運用を自律的に行える環境を提供します。
当社では、これまでのテストで蓄積した運用データを基に、商用版では以下の強化を行います。
・マルチエージェントによる開発タスク自動分担
・SNS運用における生成AIによる投稿最適化・効果測定
今後もABC株式会社は、AI技術を駆使し、ビジネスの自動収益化を支援する革新的なサービスの提供を進めてまいります。
サービス概要「Alchemy」
AlchemyはAIによる意思決定・実行を組み合わせた収益化エージェント群です。特に長時間の自律稼働に特化しており、通常の人が逐次介入するようなAIの使い方ではなく、週末や休日の丸投げ作業に最適化されています。24時間体制でマーケティングや開発業務を実行・最適化し、人の手を介さずに持続的な収益を創出します。
商用版では以下の2エージェントを中心に展開予定です。
Alchemy Dev（自動ソフトウェア開発）
開発要件の解析からコード生成・テスト・デプロイまでをAIが自動で実行します。
Alchemy SNS（自動SNS運用）
投稿生成・トレンド分析・コメント対応・収益化投稿を自動化し、企業や個人クリエイターのSNS活動を効率化します。
サービスコンセプト動画[動画: https://www.youtube.com/watch?v=5ERTBXgo-G8 ]
会社概要
会社名：ABC株式会社
所在地：愛知県名古屋市中村区名駅2-45-14
代表取締役：小田稀菜
事業内容：AI・Blockchain・Cultivationを中心としたソフトウェア開発
URL：https://www.abckk.dev