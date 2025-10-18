収益特化AIエージェント「Alchemy」βテストを完了、一般販売に向けた準備を開始

ABC株式会社

AI・Blockchain・Cultivationに特化したソフトウェア開発を行うABC株式会社（本社：愛知県名古屋市）は、収益特化AIエージェントサービス「Alchemy（アルケミー）」のβテストを2025年10月15日をもって終了したことを発表いたします。



αテスト・βテストを通じて、複数ジャンルでの自動収益化モデルの検証を行い、今後はソフトウェア自動開発およびSNS自動運用に絞って年内の一般販売開始を予定しています。

テスト概要と検証結果

Alchemyは「AIによる収益化」を目的に開発されたAIエージェントです。アルファテスト以降、以下の領域で自動収益化の検証を実施しました。

・ソフトウェア開発の自動化

・仮想通貨の自動投資運用

・SNSアカウントの自動運用・収益化

・仮想通貨エアドロップ活動の自動化

・国内外ECを活用したせどり（アービトラージ）ビジネス

・チャットボットの自動化

・会計データの不正・粉飾検知の自動化

・不動産賃貸物件の自動提案

・WiordPressサイトのコンテンツ運用自動化

・東証への上場申請書類の作成自動化

βテストでは、実際のユーザー環境下における継続稼働性と収益性を検証。その結果、最も安定した成果を示した「ソフトウェア自動開発」と「SNS自動運用」を主軸とする形で、商用展開を決定いたしました。

今後の展開

商用版Alchemyは、年内を目処に一般販売を開始予定です。

開発者や企業がAIをチームメンバーのように活用し、収益活動やマーケティング運用を自律的に行える環境を提供します。

当社では、これまでのテストで蓄積した運用データを基に、商用版では以下の強化を行います。

・マルチエージェントによる開発タスク自動分担

・SNS運用における生成AIによる投稿最適化・効果測定

今後もABC株式会社は、AI技術を駆使し、ビジネスの自動収益化を支援する革新的なサービスの提供を進めてまいります。

サービス概要「Alchemy」

AlchemyはAIによる意思決定・実行を組み合わせた収益化エージェント群です。特に長時間の自律稼働に特化しており、通常の人が逐次介入するようなAIの使い方ではなく、週末や休日の丸投げ作業に最適化されています。24時間体制でマーケティングや開発業務を実行・最適化し、人の手を介さずに持続的な収益を創出します。



商用版では以下の2エージェントを中心に展開予定です。

Alchemy Dev（自動ソフトウェア開発）

開発要件の解析からコード生成・テスト・デプロイまでをAIが自動で実行します。

Alchemy SNS（自動SNS運用）

投稿生成・トレンド分析・コメント対応・収益化投稿を自動化し、企業や個人クリエイターのSNS活動を効率化します。

サービスコンセプト動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=5ERTBXgo-G8 ]

会社概要

会社名：ABC株式会社

所在地：愛知県名古屋市中村区名駅2-45-14

代表取締役：小田稀菜

事業内容：AI・Blockchain・Cultivationを中心としたソフトウェア開発

URL：https://www.abckk.dev