【新店オープン】オーダースーツ専門店グローバルスタイルが、『GINZAグローバルスタイル・コンフォート 吉祥寺店』を2025年10月22日(水)にGRAND OPEN！事前のご来店予約も受付中！

グローバルスタイル株式会社

オーダースーツ専門店「グローバルスタイル」を運営するグローバルスタイル株式会社（東京証券取引所 スタンダード市場：7126、本社：大阪市中央区、代表取締役社長 田城弘志）は、 10月22日(水)より、JR線「吉祥寺駅」より徒歩5分、京王井の頭線「吉祥寺駅」より徒歩8分に「GINZAグローバルスタイル・コンフォート 吉祥寺店」をオープンいたします。東京都武蔵野エリアでは初めての出店となり、東京都内の店舗は14店舗を構えます。

【新店オープン記念】オーダースーツ2着コンビフェア！全店舗で開催中！

今なら人気のイタリアブランド生地もお得！

「吉祥寺店」の詳細はこちら :https://www.global-style.jp/shop/kichijoji

吉祥寺店のオープンを記念して『グローバルスタイル全店舗』でお得なフェアが開催中です。

事前のご来店予約も受付中！

本格オーダースーツ専門店「グローバルスタイル」とは？

創業97年以上の老舗生地問屋のネットワークを活かし、上質なインポートブランド生地を豊富に入荷。提携工場のネットワークも幅広く、本格オーダースーツをコスパ価格にてご提供しています。

取り扱いの生地は業界最多クラス約5,000種類以上

「ワールドトラベルオールシーズン」というシステムを採用し、一年中いつでもお好きな季節モノのスーツをオーダーできます。また、スーツモデルも10型以上と業界内でも類を見ない数をご用意。お客様のお好みや体型に幅広くお応えできるバリエーションをご用意しております。

お得なコンビプランが組み合わせ自由！

グローバルスタイルでは2着以上をまとめてのオーダーでお得になる「コンビ価格」のシステムを取り入れており、お一人で2着はもちろんのこと、メンズ＆レディース1着ずつでも適用。

お知り合いやご家族と一緒にオーダーをお楽しみいただけます。

『GINZAグローバルスタイル・コンフォート 吉祥寺店』のご紹介

【アクセスが良くお買い物に大変便利！】

『GINZAグローバルスタイル・コンフォート 吉祥寺店』は、JR線「吉祥寺駅」より徒歩5分、京王井の頭線「吉祥寺駅」より徒歩8分にオープン。東急百貨店の裏手に位置し、サンロードや駅前ロータリーといった吉祥寺の賑わいから少し離れた落ち着いた場所で、ゆっくりとオーダースーツを楽しめます。

【快適な空間でお買い物いただけます】

吉祥寺店では、人気の個室空間「プライベートフィッティングルーム（無料・要予約）」に加え、フリーWi-Fi・フリードリンク付きの「ウェイティング・カフェ」も併設しており、ご友人やご家族と一緒にご利用いただけます。

生地・モデル選びを上質な空間でくつろぎながらオーダーをお楽しみください。

【ドレスシューズブランドBerwick1707（バーウィック）の取り扱い】

吉祥寺店では、スペイン発のシューズブランド『Berwick1707』を取り扱っております。

※取り扱い店舗は随時拡大予定です。

▼「Berwick1707」のフィロソフィー

「Berwick1707」の革靴は、すべて職人の手仕事によって生み出される。

卓越した技巧を持つ職人だけが織り成すことのできるグッドイヤーウエルト製法を取り入れ、一つひとつのクオリティを限界まで高めているのも特筆すべき点である。

伝統工芸品にも通ずるといわれることもあり、見た目の美しさを追求し、足を通すことで初めて実感できる至高の履き心地も実現している。

【一部店舗限定のヴィンテージ生地をご用意】

吉祥寺店は、数量限定”ヴィンテージ生地”の取り扱いのある店舗となっております。

オーダースーツの特性上、どうしても発生する残り1～2着分の「切れ端」生地を集め、お得にお仕立ていただけるようになりました。

メジャーブランドからマイナーブランドまで幅広く取り揃えており、ほとんどが1点限りの生地なので生地在庫は数量限定。眠っていた上質なインポートブランド生地のバリエーションをどうぞお楽しみください。

【幅広いラインナップをご用意】

メンズオーダースーツはもちろん、レディースオーダースーツ、キッズオーダースーツにも対応。

オーダーシャツ、オーダーセットアップ、オーダーコートなど含めたトータルコーディネートのご提案もお任せください。

皆様のご来店を心よりお待ちしております。

【ショップインフォメーション】

■店舗名

GINZAグローバルスタイル・コンフォート 吉祥寺店



■開店日時

2025年10月22日(水)11:00～OPEN



■営業時間

平日／11:00～21:00

土日・祝日／11:00～20:00



■電話番号

0422-29-3770

※オープンまで表示のお電話は繋がらないためご注意お願いいたします。



■住所

〒180-0004

東京都武蔵野市吉祥寺本町2-13-5 三松第3ビル 1・2F



■交通アクセス

・JR中央線「吉祥寺駅」より徒歩5分

・JR中央・総武線「吉祥寺駅」より徒歩5分

・京王井の頭線「吉祥寺駅」より徒歩8分



■お取り扱い商品

<メンズ>

オーダースーツ / オーダージャケット / オーダーシャツ / フォーマルオーダースーツ(礼服、喪服) / ブライダルオーダースーツ / リクルートオーダースーツ(就活スーツ) / セレモニーオーダースーツ(卒入スーツ) / オーダーセットアップ / オーダーコート(春秋冬限定) / Berwick1707(シューズ) / ネクタイ・チーフ / ギフト券 / カフス / ベルト / オーダーダウンコート



<レディース>

オーダースーツ / ジャケット / オーダーシャツ / オーダーブラウス / オーダーコート(春秋冬限定) / フォーマル / リクルート / セレモニー / スカート / パンツ / パンプス / クルーネックジャケット



<キッズ/ジュニア（男の子用）>

オーダースーツ、オーダーシャツ

<一部ストア限定>

ヴィンテージ生地

グローバルスタイルでは、全店舗で豪華なフェアを開催しております。最新のトレンドから定番アイテムまで、お得な情報が盛りだくさん。ぜひ「グローバルスタイル フェア」で検索して、自分に合ったフェアを見つけてみてください！

【GINZAグローバルスタイル 店舗一覧（10月18日時点）】

【札幌】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 札幌パルコ店

【仙台】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート クラックス仙台店

【東京】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 銀座本店

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 表参道店

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 新宿3丁目店

・PREMIUM MARUNOUCHI 本店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 東京ミッドタウン八重洲店

・GINZAグローバルスタイル 銀座新本店

・GINZAグローバルスタイル 銀座本店・本館

・GINZAグローバルスタイル 銀座5丁目店

・GINZAグローバルスタイル 神田中央通り店

・グローバルスタイル 新宿南口店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 吉祥寺店（2025.10.22 GRAND OPEN!)

・GINZAグローバルスタイル 池袋東口店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 立川高島屋S.C.店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 町田東急ツインズ店

【横浜】

・Premium Marunouchi 横浜スカイビル店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 横浜西口店

【埼玉】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 大宮門街店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 浦和パルコ店

【千葉】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート ビックカメラ千葉駅前店

【静岡】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 静岡呉服町店

【名古屋】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 名古屋広小路通り店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 大名古屋ビルヂング店

・GINZAグローバルスタイル 名古屋セントラルパーク店

【大阪】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM KITTE大阪店

・PREMIUM MARUNOUCHI なんばパークス店

・GINZAグローバルスタイル グランフロント大阪店

・MARUNOUCHIグローバルスタイル ディアモール大阪店

・GINZAグローバルスタイル 大阪本町店

・GINZAグローバルスタイル なんばスカイオ店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 枚方モール店

【奈良】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート ならファミリー近鉄奈良店

【京都】

・GINZAグローバルスタイル 京都四条店

【神戸】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 神戸三宮店

【広島】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 広島パルコ新館店

【福岡】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 福岡天神店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 博多駅中央街店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート セントシティ北九州店

【熊本】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート COCOSA熊本店

【グローバルスタイル株式会社について】

「店舗一覧」はこちら :https://www.global-style.jp/shop/

グローバルスタイル株式会社は1949年に創業、独自の生地仕入れネットワーク網を活かして、2009年にオーダースーツショップブランド「Global Style」を立ち上げました。 2021年8月24日には東京証券取引所・スタンダード市場（証券コード：7126）へ新規上場(IPO)しております。

“高い” “古くさい” “入りづらい” などと思われがちなオーダースーツ業界を根本から変えるべく、リーズナブルな価格でのご提供や、ファッション性を重視した豊富なスーツモデルや生地のご用意、お洒落な空間デザインなどの工夫を重ねて、ブランドのコンセプト「ENJOY ORDER!」のもと、オーダースーツを通してビジネスマンの皆様を応援することを追及し続けています。

【ENJOY ORDER! 全ての方にオーダーメイドを楽しんでいただきたい】

■ 会社概要

企業名：グローバルスタイル株式会社

代表取締役社長：田城 弘志

本社所在地：大阪府大阪市中央区淡路町3-5-1 タンゴヤビル

資本金：8,000万円

業種：ファッション（メンズアパレル・レディースアパレル）

■ 本件に関するお問い合わせ先

グローバルスタイル株式会社

マーケティング本部 広報担当

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビルヂング北館 5F

TEL：03-6264-4740