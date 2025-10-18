休暇村嬬恋鹿沢・鹿沢園地で「嬬恋ほくほくマルシェ」10月24日・25日の2日間開催　～温泉割引やマルシェ限定ランチなど、滞在型で楽しむ秋イベント～

一般財団法人休暇村協会

群馬県の西端、高原野菜の産地や愛妻家の聖地として知られる嬬恋村に建つリゾートホテル「休暇村嬬恋鹿沢」（所在地：群馬県吾妻郡嬬恋村田代1312、支配人：関谷剛）では、ホテルに隣接する鹿沢園地（休暇村キャンプ場エリア）にて、10月24日（金）、25日（土）の2日間、「嬬恋ほくほくマルシェ」が開催されます。

標高1,400ｍの大自然に包まれた会場では、地元グルメや音楽ライブ、ハロウィン気分を楽しめるイベントなど多彩なプログラムをお楽しみいただけます。

標高1,400ｍの大自然に包まれた鹿沢園地を会場に、様々なイベントが開催されます

◆高原リゾート・休暇村嬬恋鹿沢のキャンプ場エリアを会場に「嬬恋ほくほくマルシェ」開催朝採れ高原野菜をお楽しみください

マルシェの会場となるのは、休暇村嬬恋鹿沢のキャンプエリア「鹿沢園地」。ホテル棟に隣接する広大な高原サイトで、紅葉に包まれた自然の中で開催されます。金曜日は静かで落ち着いた雰囲気、土曜日は親子で楽しめるにぎやかな時間を過ごせます。

【テーマ】森が語りかける、癒しとハロウィンの2日間

【開催日時】2025年10月24日（金）、25日（土）

10：00～15：00

【会 場】鹿沢園地（休暇村嬬恋鹿沢キャンプ場）

【内 容】嬬恋村内や周辺エリアから出店した約20店舗が自慢の自慢の商品を販売。

【公式Instagram】https://www.instagram.com/tsumagoi_hokuhoku/

◆開催期間中限定 休暇村を含む鹿沢温泉5施設で入浴割引

鹿沢温泉エリア5施設にて、「鹿沢温泉」日帰り入浴が100円引きで利用できます。千年以上の歴史を持つ名湯「鹿沢温泉」を、この機会にお楽しみください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/85653/table/659_1_49b4e7a9da0d7adbcf8f20ca22b9561f.jpg?v=202510180355 ]千年以上の歴史を持つ名湯「鹿沢温泉」 （画像：休暇村嬬恋鹿沢の「雲井の湯」）

◆同時開催イベント

・五感を研ぎ澄ます森林浴ツアー（限定先着5名、要予約）

・自然を楽しむガイドツアー（土曜日のみ）

・森の小径ライブ by The Tokyo Celts（土曜日のみ）

・さつまいも直売会「おいもやかんばら」

・ほくほく福引（金曜日のみ、13：00以降）など

The Tokyo Celts：アイリッシュを中心としたケルト音楽バンド。やすらぎの森林空間に色彩豊かな音楽で会場を包んでくれます。

◆【マルシェ期間限定】休暇村のホテルレストランで味わう秋の嬬恋キャベツ

マルシェ会場近くのホテル2階レストランでは、マルシェ開催日の2日間限定でランチ営業を行います。地元の嬬恋高原キャベツや新鮮な高原野菜をたっぷり使用し、当休暇村の料理長がイチから仕込んだスープが自慢の「嬬恋キャベツちゃんぽん」他、地元食材を生かしたメニューをご用意。

【営業時間】11：00～14：00（オーダーストップ13：30）

当休暇村の料理長がイチから仕込んだスープが自慢の「嬬恋キャベツちゃんぽん」

◆休暇村 嬬恋鹿沢

群馬県の西端、標高1400ｍの高原に建ち、周囲をカラマツやシラカバに囲まれ、ホテルから半径1400ｍ以内に民家や観光施設が無い「ポツンと温泉リゾート」。広大な敷地の中にホテルやキャンプ場、遊歩道などが整備されています。大浴場には名湯「鹿沢温泉」を引湯。周辺には花や新緑・紅葉を満喫できるハイキングや登山コースが多数存在しています。

所在地：〒377-1695 群馬県吾妻郡嬬恋村田代1312

TEL：0279-98-0511 FAX：0279-98-0513

支配人：関谷 剛

ＵＲＬ：https://www.qkamura.or.jp/kazawa/

ゆったりできる和洋室リゾワテラス日中とは違う姿をみせるリゾワテラス

◆自然にときめくリゾート休暇村

日本の景色を代表する国立公園・国定公園など優れた自然環境の中にあるリゾートホテル。35か所ある休暇村は、「自然にときめくリゾート」のコンセプトのもと、地元の食材を活かした料理や、地域の自然、文化、歴史とのふれあいプログラムなど、その土地ならではの魅力にふれる場を提供し、すべてのお客様に心が自然にときめくひとときをお届けします。