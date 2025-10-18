【JR新木場駅】にてtoroaがポップアップストア開催。

株式会社フードクリエイティブファクトリー

株式会社フードクリエイティブファクトリー（本社：東京都中野区、代表取締役社長：五十嵐豪）が展開する、日本最大級おとりよせサイトおとりよせネットベストお取り寄せ大賞2022総合大賞受賞および3年連続入賞殿堂入りの「toroa（トロア）」は、2025年10月20日(月)～10月31日(金)までの期間中「JR新木場駅」に出店いたします。

https://www.kutsurogi-ya.com/(https://www.kutsurogi-ya.com/)

【期間限定】日本最大級お取り寄せサイトおとりよせネットベストお取り寄せ大賞2022総合大賞受賞および3年連続入賞殿堂入り「とろ生チーズケーキ」が期間限定登場

とろ生チーズケーキ

オンラインショップと全国のポップアップストアにて販売を行っている極上スイーツブランド「toroa」。日本最大級お取り寄せサイトおとりよせネットベストお取り寄せ大賞2022総合大賞受賞および3年連続入賞殿堂入り『とろ生チーズケーキ』をはじめ、極上の美味しさを目指して試作を重ねたスイーツが大変ご好評をいただいております。そんな「toroa」が2025年10月20日(月)～10月31日(金)の期間限定で「JR新木場駅」に出店します。

販売場所：JR新木場駅

販売期間：10月20日(月)～10月31日(金)

販売商品：とろ生チーズケーキ、食べきりとろ生チーズケーキ、とろ生ミニチーズケーキ、とろ生シュー（カスタード、チョコカスタード）、トロバタ（レーズン、レーズン&ストロベリー、レーズン&マロン、レーズン&抹茶）

営業時間：13:00～21:00

取扱商品

とろ生チーズケーキ

とろ生チーズケーキ

販売価格：3,780円（税込）

日本最大級お取り寄せサイトおとりよせネットベストお取り寄せ大賞2022総合大賞受賞および3年連続入賞殿堂入りの「とろ生チーズケーキ」。



北海道チーズ・生クリーム・発酵バターの濃厚生地に自家製焦がしキャラメルクリームが隠し味。濃厚ながらも心地のいい酸味が後を引く味わいで夏のおやつにぴったりです。

食べきりとろ生チーズケーキ

食べきりとろ生チーズケーキ

販売価格：1,460円（税込）

「食べきりとろ生チーズケーキ」は、日本最大級お取り寄せサイトおとりよせネットベストお取り寄せ大賞2022総合大賞受賞および3年連続入賞殿堂入り「とろ生チーズケーキ」のたっぷり1～2人分サイズです。

とろ生ミニチーズケーキ

とろ生ミニチーズケーキ

販売価格：730円（税込）

「とろ生ミニチーズケーキ」は、日本最大級お取り寄せサイトおとりよせネットベストお取り寄せ大賞2022総合大賞受賞および3年連続入賞殿堂入り「とろ生チーズケーキ」の1人分サイズです。

とろ生シュー（カスタード）

とろ生シュー（カスタード）

販売価格：340円（税込）

とろ生シュー（カスタード）は、カスタードクリームの美味しさを追求したtoroaこだわりのシュークリームです。香ばしいシュー生地にたっぷりのクリームを詰め込んでいます。クリームは、北海道純生クリームでコク、バニラの芳醇な香り、隠し味のキャラメルで深みを加えています。

とろ生シュー（チョコカスタード）

とろ生シュー（チョコカスタード）

販売価格：340円（税込）

とろ生シュー（チョコカスタード）は、チョコカスタードクリームの美味しさを追求したtoroaこだわりのシュークリームです。香ばしいシュー生地にたっぷりのクリームを詰め込んでいます。

クリームは、カオカ社の有機チョコレート、北海道生乳使用の練乳でコク、隠し味のキャラメルで深みを加えた濃厚でリッチな味わいです。

トロバタ（レーズン）

トロバタ（レーズン）

販売価格：3個入り 1,080円（税込）、6個入り 1,980円（税込）

背徳のレーズンバターサンド「トロバタ」の中でも一番人気のレーズン味。 ミルクリッチでジューシーなラム漬けレーズン入りのクリームを発酵バターたっぷりの香ばしいクッキーで挟んでいます。

手絞りで限界ギリギリまでクリームをたっぷり絞っています。 クリームはカカオバター、練乳を配合したリッチな味わい。香ばしいビターキャラメルが隠し味です。

トロバタ（レーズン&ストロベリー）

トロバタ（レーズン&ストロベリー）

販売価格：6個入り 1,980円（税込）

ミルクリッチでジューシーなラム漬けレーズン入りのいちごクリームを発酵バターたっぷりの香ばしいクッキーで挟んでいます。

トロバタ（レーズン&マロン）

トロバタ（レーズン&マロン）

販売価格：6個入り 1,980円（税込）

ミルクリッチでジューシーなラム漬けレーズン入りのマロンクリームを発酵バターたっぷりの香ばしいクッキーで挟んでいます。

トロバタ（レーズン&抹茶）

トロバタ（レーズン&抹茶）

販売価格：6個入り 1,980円（税込）

ミルクリッチでジューシーなラム漬けレーズン入りの抹茶クリームを発酵バターたっぷりの抹茶香るクッキーで挟んでいます。

【株式会社フードクリエイティブファクトリー】

「おいしいごはんで暮らしにくつろぎを」をモットーに、SNSではたくさんの方に簡単、美味しい、時短レシピを提供することで、暮らしに楽しみとゆとりをつくり、くつろぎ屋では極上に美味しいスイーツを通して、暮らしに悦びとくつろぐ時間をつくります。FCFの事業は「おいしさ」と「くつろぎ」を広めていくことです。

https://foodcreativefactory.com/



【toroa】

誰も体験したことのない極上の美味しさをお届けするスイーツブランドです。忙しい日々の中でも、とびっきり美味しいスイーツを味わう時間を通して、ほっと一息ついて心を緩めていただけたら…そんな想いからtoroaは生まれました。誰も体験したことのない唯一無二の美味しさをお届けするスイーツブランドとして、誰もが愛する定番スイーツをこれまでの常識にとらわれることなく、ひたすらに「美味しい」を追求して商品開発をしています。こだわり抜いたスイーツを開発するために、創業40年続いていた町工場をコロナ禍に事業承継してアトリエにし、商品開発・製造をしています。

https://www.kutsurogi-ya.com/

関連情報

オンラインストア：https://www.kutsurogi-ya.com/

LINE：https://page.line.me/932wzhfi?oat__id=533044&openQrModal=true(https://page.line.me/932wzhfi?oat__id=533044&openQrModal=true)

X：https://twitter.com/home

Instagram：https://www.instagram.com/toroa_kutsurogiya/