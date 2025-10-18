東京・名古屋・大阪のトレカショップ「ミント」で『NBA FLAGSHIP LAUNCH CELEBRATION』が10/25(土)に開催

株式会社ミント

株式会社ミント（代表：新家達雄 本社：東京都台東区）は、NBA公式トレーディングカードの最新作「2025-26 TOPPS BASKETBALL」の発売を記念し、全国3店舗にて開封イベント「NBA FLAGSHIP LAUNCH CELEBRATION」を開催いたします。

「2025-26 TOPPS BASKETBALL」

「2025-26 TOPPS BASKETBALL」は、本年度よりNBAの公式ライセンスを再度取得したTopps社による、初のフラッグシップ製品となります。

蘇ったToppsならではの象徴的デザインをはじめ、高校・大学・国際大会で圧倒的な実績を残し、2025年NBAドラフトで、ダラス・マーベリックスに全体1位指名されたスーパールーキー、クーパー・フラッグの収録も注目の商品です。

もちろん、レブロン・ジェームスやステフィン・カリーなど、スーパースターのカードも収録されています。

注目ルーキーであるクーパー・フラッグの直筆サインカードも収録

当日は来場者の皆さまに、「2025-26 TOPPS BASKETBALL」をはじめとするNBAカードの魅力を存分に体感いただける、各店舗ごとに異なるオリジナル企画を実施いたします。

レブロン・ジェームス

ステフィン・カリー



中でも東京・虎ノ門の「MINT LAB TOKYO」では、スペシャルゲストにイラストレーターの三辺詩音氏が特別ゲストとして参加。

開封を楽しむ恒例イベント「パックウォーズ」を盛り上げます。



本イベントでは、開封・コレクション・展示の3要素を融合させ、トレカ初心者からコレクターまで楽しめる一日となります。

ぜひお近くの会場までご来店ください。

■「2025-26 TOPPS BASKETBALL」発売記念開封イベント 開催概要

開催日：2025年10月25日（土）

開催店舗：MINT LAB TOKYO / MINT 大丸心斎橋店 / MINT 名古屋店

特設ページ：https://mint-web.jp/?mode=f239

■ 開催店舗情報

【MINT LAB TOKYO】

所在地：東京都千代田区霞が関3-2-1 霞が関コモンゲート西館1F

電話番号：03-6206-2326

NBA公式グッズも手掛けるイラストレーターの三辺詩音氏が、特別ゲストとしてパックウォーズに参加！

イベント中のパックウォーズで“いい引き”をされた方には、三辺氏による特別イラストを描いていただけるチャンスもご用意しています。



【大丸心斎橋店】

所在地：大阪市中央区心斎橋筋一丁目7番1号 大丸心斎橋店本館9階

電話番号：06-4256-3803

「Topps SHOW CASE DAY」として、店内中央の円柱型ショーケースを「NBAカード」で埋め尽くした特別展示を実施。

さらに、Toppsが手がけてきたNBAカードの歴史を辿る特別展示「Topps NBA History Gallery」も同時開催。

過去から現在に至るデザインの変遷と魅力を一挙に公開します。



【MINT 名古屋店】

所在地：名古屋市中区栄3-18-1 ナディアパーク アルペンナゴヤ6F

電話番号：052-684-7733

ガラガラくじやパックウォーズ、Lucky Challengeなど、豪華景品が当たるイベントを多数開催いたします。

※その他、各店舗で抽選プレゼント企画も実施予定です。詳細は各店の公式Xアカウントおよび店頭告知をご確認ください。



■スペシャルゲスト・三辺詩音氏 プロフィール

イラストレーター、漫画家、カリカチュアアーティスト。

2020年に独立後、NBA、Bleacher Reportなどの海外プロジェクトに携わる。

漫画とカリカチュアにルーツを持アートは、人物のキャラクター(性格、個性、オーラ、雰囲気、魅力など)を写真以上に表現します。

時にダイナミックに、時にコミカルに、スポーツ選手の魅力を伝えることに情熱を注いでいます。

【イベントに関するお問い合わせ】

株式会社ミント お問い合わせフォーム

https://dp00012698.shop-pro.jp/secure/?mode=inq&shop_id=PA01031426(https://dp00012698.shop-pro.jp/secure/?mode=inq&shop_id=PA01031426)

■株式会社ミントとは

株式会社ミントは「コレクション文化を創造する」ことを理念とし、日本でもいち早くスポーツトレーディングカードの専門店を展開してきたことに加え、卸売りやトレーディングカードに関する付加サービスの提供も行ってまいりました。

近年でも世界最大のトレーディングカードの鑑定会社PSAとの提携や、カードの保管委託販売サービスMINT Seller‘s VAULTの運用開始など、常に挑戦的な取り組みを続け、その歴史や背景にまつわるカルチャーを広めるための活動を行っています。

公式サイト：https://mint-web.jp/