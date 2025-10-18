日本ではお馴染み！ウィーン・リング・アンサンブルがニューイヤーコンサートをお届け！
エローラ運営委員会主催、「ニューイヤーコンサート2026『ウィーン・リング・アンサンブル』」 が2026年1月4日 (日)に田園ホール・エローラ（松伏町中央公民館）にて開催されます。 ※埼玉県北葛飾郡松伏町ゆめみ野東3丁目14-6
チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて2025年10月30日(木) 10:00 ～ 発売開始です。
10/30(木)10:00～受付開始 :
http://confetti-web.com/@/NewYearConcert2026
公式ホームページ
https://www.town.matsubushi.lg.jp/www/contents/1756199433485/index.html
演奏予定曲
J.シュトラウス2世：オペレッタ《ジプシー男爵》序曲
J.シュトラウス2世：ワルツ「芸術家の人生」
ヨーゼフ・シュトラウス：ポルカ・シュネル「おしゃべりなかわいい口」
J.シュトラウス2世：ワルツ「シトロンの花咲くところ」
J.シュトラウス2世：芸術家のカドリーユ
J.シュトラウス1世：リストの主題による狂乱のギャロップ
J.シュトラウス2世：オペレッタ《ヴェネツィアの一夜》ワルツ・メドレー
J.シュトラウス2世：ポルカ・シュネル「突進」
C.M.ツィーラー：ワルツ「ウィーン市民」
J.シュトラウス2世：新ピツィカート・ポルカ
J.ランナー：ワルツ「シェーンブルンの人々」
J.シュトラウス2世：ニコ・ポルカ
ウィーン・リング・アンサンブル（Wiener Ring-Ensemble）
ウィーンの旧市街を取り巻くこの街ならではのみごとな環状道路、“リング”にちなんで命名されたこのアンサンブルは、まさにウィーンの音楽を演奏するために結成された。
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の名コンサートマスターとして、45年にわたり同団を率いたライナー・キュッヒルを中心に、ヴァイオリン2人、ヴィオラ、チェロ、コントラバス、フルート、ホルン各1人にクラリネット2人の9人編成で、ウィーン・フィルの腕利きの主要メンバーたちである。
ウィーン情緒の香り高いシュトラウス・ファミリーやツィーラー、ランナーたちのワルツ、ポルカの演奏は、ウィーンに寄せる彼らの愛情と誇りを痛感させ、聴く者をこの上ない幸福感で満たしてくれる。
ウィーン楽友協会での年末恒例のコンサート・シリーズでは、1999年以降、ウィーン・リング・アンサンブルの演奏会が毎年ブラームスザールで行われ、地元ウィーン子の絶賛を集めている。2002年夏には、ルツェルン・フェスティバルに招待された。
日本へは1991年に初来日し、引き続き1993年以降毎年のように来日。ウィーンでの「ウィーン・フィルのニューイヤー・コンサート」に出演後、すぐに日本へ駆けつけてニューイヤー・コンサートを行い、本場の響きと香りをそっくり日本のファンに届けている。
1998年には長野オリンピック文化・芸術祭参加公演に選ばれ、現地で2回の演奏会を行った。その他、度重なるテレビ放映やCDで、日本でもすっかりおなじみの存在である。
2026年は34回目の来日ツアーとなる。
公演概要
ニューイヤーコンサート2026『ウィーン・リング・アンサンブル』
公演日：2026年1月4日 (日)
会場：田園ホール・エローラ（埼玉県 北葛飾郡松伏町 ゆめみ野東 ３丁目１４－６）
■出演者
ライナー・キュッヒル （ヴァイオリン）Rainer Küchl，Violin
ダニエル・フロシャウアー （ヴァイオリン）Daniel Froschauer，Violin
ハインリヒ・コル （ヴィオラ）Heinrich Koll，Viola
シュテファン・ガルトマイヤー （チェロ）Stefan Gartmayer，Cello
ミヒャエル・ブラデラー （コントラバス）Michael Bladerer, Contrabass
カール=ハインツ・シュッツ（フルート）Karl-Heinz Schütz, Flute
アレックス・ラドシュテッター（クラリネット）Alex Ladstatter，Clarinet
ヨハン・ヒントラー（クラリネット）Johann Hindler, Clarinet
ロナルド・ヤネシッツ（ホルン）Ronald Janezic，Horn
■公演スケジュール
2026年1月4日 (日)13:15 開場14:00 開演
※開場は、開演の45分前
※上演時間：約2時間
■チケット料金
大人：8,000円
高校生以下：4,000円
（全席指定・税込）
