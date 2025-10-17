第1回「ENJOY!ウエルネス卓球」　卓球マッチ参加者募集

一般社団法人Ｔリーグ

Ｔリーグでは、ウエルネスパートナーであるイオンリテール株式会社との取組として実施するイベント「ENJOY!ウエルネス卓球」の実施にあたり、第1回となるイオンレイクタウンでの開催において、卓球マッチの参加者を募集いたします。今回は、業務提携をしている大会運営サポートサービス「P4match」を活用しての募集となります。

【　ENJOY！ウエルネス卓球イオンレイクタウンスペシャル　】
開催日 ： 2025年11月16日（日）　
時間 ： 11:00～18:00　
会場 ： イオンレイクタウンmori 1F 木の広場
　　　　　（〒343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン３丁目１－１）
アクセス ： 越谷レイクタウン駅　徒歩15分　（https://www.aeon-laketown.jp/mori/access/）

◆　イベント内容
・P4match（卓球マッチ）
誰でも参加可能の卓球ワンマッチをP4match方式で開催。11点マッチのガチンコ卓球勝負！勝者には景品を進呈！！（参加には事前申込が必要です）　
・卓球エンジョイ
老若男女誰でも参加可能！Tリーグ照井雄太卓球エンジョイコーチがお相手する卓球体
験コーナー！
・Ｔリーガーと対決できる！Tリーグ照井コーチのデモンストレーション
照井コーチ、元トップおとめピンポンズ名古屋の安藤みなみTリーグ卓球エンジョイコーチによるデモンストレーション。Tリーガーと対決できるスペシャルコーナーも実施します！(参加選手は、決定次第お知らせいたします)
※「卓球エンジョイ」「Ｔリーガーと対決できる！Tリーグ照井コーチのデモンストレーション」は申込不要となります。

◆　P4match（卓球マッチ）の応募について
申込には、P4matchアカウントでのログインが必要です。（無料登録）

・第1部10:30集合　初中級　　11:00～12:15(1ゲームマッチ3試合：定員10名)
第1回 ENJOY！ウエルネス卓球 P4match（第1部:初中級クラス）
https://p4match.com/game/game_detail.php?id=11324

・第2部11:45集合　フリー　　12:15～13:30(1ゲームマッチ3試合：定員10名)
第1回 ENJOY！ウエルネス卓球 P4match（第2部:フリー）
https://p4match.com/game/game_detail.php?id=11325

・第3部15:00集合、受付　初中級　　15:30～16:45(1ゲームマッチ3試合：定員10名)
第1回 ENJOY！ウエルネス卓球 P4match（第3部:初中級クラス）
https://p4match.com/game/game_detail.php?id=11326

第4部16:15集合、受付　フリー　　16:45～18:00(1ゲームマッチ3試合：定員10名)
第1回 ENJOY！ウエルネス卓球 P4match（第４部:フリー）
https://p4match.com/game/game_detail.php?id=11327

※その他、詳細は、申込ページをご確認ください。


【今後の「ENJOY!ウエルネス卓球」開催スケジュール】

2025年11月16日（日）　　イオンレイクタウン（埼玉県）　
2025年12月13日（土）14日（日）　　イオンモール佐野新都市（栃木県）
2026年1月17日（土）18日（日）　　イオン三好ショッピングセンター（愛知県）
2026年1月31日（土）2月1日（日）　　イオンモール茨木(大阪府）

※第2回以降の参加者募集は、決まり次第改めましてお知らせいたします。


★「卓球でつなぐ未来へ」のタグラインの実現を目指す活動は「つなぐプロジェクト」として活動してまいります。
詳しくはこちら　https://tleague.jp/connect/



