KLab株式会社

KLab株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 真田哲弥）が提供する爽快3Dアクションゲーム『BLEACH Brave Souls（ブリーチ ブレイブソウルズ）』（以下「ブレソル」）は、11月3日（月・祝）に開催する初のリアルイベント「BLEACH Brave Souls 10th Anniversary Fes.」のチケット3次販売を開始したことをお知らせします。また、イベント当日に予定されているステージ内容を発表した他、グッズ販売の内容も決定しました。

またゲーム内では、原作スペシャルコラボキャラクターが登場する「10周年記念特別・プレイアブルプロジェクトガチャ―Fight―」が10月17日よりスタート。今回は黒崎一護と阿散井恋次が登場します。

BLEACH Brave Souls 10th Anniversary Fes. 追加情報

『BLEACH Brave Souls』10周年記念特別・原作スペシャルコラボガチャに一護、恋次が登場！～リアルイベントのチケット3次販売がスタート、ステージ内容も決定～

ブレソル初のリアルイベント「BLEACH Brave Souls 10th Anniversary Fes.」のチケットの3次販売が開始しました。

当日はここでしか見られないステージ企画やブレソル10周年を記念した特別なコンテンツを多数ご用意しています。

チケットのご購入はこちら：

https://bbs.zaiko.io/e/10thannivfes

※先着販売のため、売り切れの場合がございます

開催日：2025年11月3日（月・祝）

《Day》

開場時間：13:00 / 開演時間 14:00

《Night》

開場時間：17:00 / 開演時間 18:00

会場：東京ビッグサイトTFTホール

出演者：

森田成一さん（黒崎一護役）

置鮎龍太郎さん（朽木白哉役）

杉山紀彰さん（石田雨竜役）

松岡由貴さん（井上織姫役）

速水奨さん（藍染惣右介役）

真殿光昭さん（コン役）

イベント来場者限定 アイテムコード配布決定！

ブレソルFes.翌日以降、イベント来場者にアイテムコード取得用URLをメールで送付予定です。こちらのアイテムコードをBLEACH Brave Souls Game Storeで入力すると、ゲーム内のアイテムを受け取ることができます。

・選べる★5確定ガチャチケット【Brave Souls Fest】1枚

・虹のリンク強化薬 5000個

・虹のリンク強化超薬 1200個

・リンク強化秘薬 3個

・真髄の巻物 5個

※BLEACH Brave Souls Game Storeでの受け取りは、モバイル版（Apple/Google play）・Steam版でのみ行うことができます。ご了承ください。

ブレソルFes.オリジナルストーリー朗読

豪華声優陣が、ブレソルFes.オリジナルストーリーを本イベント限定で朗読します。初めての体験をご堪能ください。 さらに、「Day」と「Night」では朗読内容が異なる特別企画となります。後日アプリ内にも実装予定となります。

ブレソルFes. ブレソルニュース

ブレソルの最新情報を公開予定！

Night公演では、過去に実施された「みんなで遊ぼう！ブレソルオリジナル衣装投票」の新キャラクターを発表する予定です。

登場する2体の新キャラクターのシルエットを公開！

『BLEACH Brave Souls』10周年記念特別・原作スペシャルコラボガチャに一護、恋次が登場！～リアルイベントのチケット3次販売がスタート、ステージ内容も決定～『BLEACH Brave Souls』10周年記念特別・原作スペシャルコラボガチャに一護、恋次が登場！～リアルイベントのチケット3次販売がスタート、ステージ内容も決定～イベントグッズ販売

ブレソルFes.にて新しいブレソルグッズの販売が決定！

当日に販売されるグッズはこちら！▼

『BLEACH Brave Souls』10周年記念特別・原作スペシャルコラボガチャに一護、恋次が登場！～リアルイベントのチケット3次販売がスタート、ステージ内容も決定～

詳しくは、BLEACH Brave Souls 10周年の公式Xアカウント(https://x.com/Bleach_BS10th)またはブレソル10周年特設サイト(https://www.bleach-bravesouls.com/campaign/anniversary10/250720-event.html)をご確認ください。

10周年記念特別・プレイアブルプロジェクトガチャ―Fight―

『BLEACH Brave Souls』10周年記念特別・原作スペシャルコラボガチャに一護、恋次が登場！～リアルイベントのチケット3次販売がスタート、ステージ内容も決定～

開催期間：10月17日（金）～ 10月31日（金）15:59

原作スペシャルコラボのキャラクターたちが期間限定で新登場！

プレイアブルプロジェクトは、久保帯人先生のイラストを元にプレイアブルキャラクターを作成！あの衣装のキャラクターが遊べる！をコンセプトに進行する、原作スペシャルコラボです。第3弾として、黒崎一護と阿散井恋次が登場します。

10連は全てのSTEPがおまけ付きで、「10周年記念交換所メダル(October)」が手に入ります！

また、STEP20とSTEP40では「新キャラ選べる★5確定チケット【Fight】」がもらえます！

【ブレソル/BLEACH】黒崎一護、阿散井恋次【10周年記念特別・プレイアブルプロジェクトガチャ―Fight―】新キャラ紹介

【ブレソル/BLEACH】黒崎一護、阿散井恋次【10周年記念特別・プレイアブルプロジェクトガチャ―Fight―】新キャラ紹介

https://www.youtube.com/playlist?list=PLP8eMeJMOy8sABn08e0OJRHuZynYu6PjE

★5キャラクター紹介

■黒崎一護（原作スペシャルコラボver.）

ブレソル10周年記念企画の“プレイアブルプロジェクト”の第３弾としてつくられた。拳を交え、熱く語り合う。

次の相手はオメーか 不足は無えな

■阿散井恋次（原作スペシャルコラボver.）

ブレソル10周年記念企画の“プレイアブルプロジェクト”の第３弾としてつくられた。拳と熱き魂をぶつけ合う。

相手が誰だろうと負けやしねえよ

『BLEACH』とは

『BLEACH』は、集英社が発行する少年漫画雑誌「週刊少年ジャンプ」で2016年 38号まで連載していた、超人気剣戟バトルアクションコミックです。2001年の連載より絶大な支持を集め、コミックスは全74巻で全世界シリーズ累計1億3000万部を超えています。TVアニメーションは2004年から2012年3月まで放送され、これまでに劇場版も計4作が公開されました。

前シリーズの放送からキャラクターデザインも一新し、パワーアップした最終章『千年血戦篇』のアニメは、2022年10月から放送が開始され、昨年10月に第3クールとなる『BLEACH 千年血戦篇ｰ相剋譚ｰ』が放送されました。そして2026年にはいよいよ最終クールとなる『BLEACH 千年血戦篇ｰ禍進譚ｰ』の放送が予定されています。

日本だけでなく世界的に熱烈な支持を受けており、その人気はまだまだ広がり続けています。

『BLEACH Brave Souls（ブレソル）』概要

タイトル BLEACH Brave Souls

プラットフォーム iOS /Android(TM)/PC/PS4(TM)/Xbox One/Nintendo Switch

スマートフォン版対応OS iOS 15.0以降、Android(TM)7.0以降

PC版（Steam）動作環境 Windows 10以降(全て64bit OSのみ)

PC版（BlueStacks）動作環境 Windows 10以降(32bit/64bit OSに対応)

※Mac/Linuxは非対応となります。

※上記条件を満たしている場合でもご利用いただけない場合が あります。

ジャンル 爽快3Dアクションゲーム

配信開始日 2015年7月23日

プレイ料金 基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

10周年特設サイト http://bit.ly/3ZRI1jd

公式サイト https://www.bleach-bravesouls.com

公式Xアカウント @Bleach_BS

公式Facebookページ https://www.facebook.com/BleachBraveSouls

公式Instagramアカウント ＠bleachbravesouls_official

公式TikTokアカウント https://www.tiktok.com/@bleach_bs_official

著作権表記 (C)久保帯人／集英社・テレビ東京・ｄｅｎｔｓｕ・ぴえろ

(C)KLabGames

【ダウンロードURL】

App Store(R)（iOS版）

https://itunes.apple.com/jp/app/id1003168863

Google Play(TM)（Android(TM)版）

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.klab.bleach

Steam

https://store.steampowered.com/app/1201240/BLEACH_Brave_Souls

PlayStation Store

https://store.playstation.com/concept/10002097

ニンテンドーeショップ

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000070789.html

Microsoft Store

https://www.xbox.com/games/store/bleach-brave-souls/9nnrnx65nknb

※Apple および Apple ロゴは米国その他の国で登録されたApple Inc. の商標です。

App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

※Android、Google Play、Google Playロゴは、Google LLC の商標です。

※(C)2025 Valve Corporation. Steam 及び Steam ロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporation の商標及びまたは登録商標です。

※“プレイステーション ファミリーマーク”、“PlayStation”および”PS4ロゴ”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※その他、記載された会社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。