矢野 貴之騎手が地方競馬通算3,000勝達成！

特別区競馬組合

東京シティ競馬（TCK）所属の矢野 貴之騎手は、本日（10/17）行われた川崎競馬第11競走において、14番カラリパヤット号（内田 勝義きゅう舎）に騎乗し、地方競馬通算3,000勝を達成しましたので、お知らせいたします。

なお、地方競馬通算3,000勝を達成した騎手は、地方競馬現役では14人目、南関東現役では矢野騎手ただ1人となります。

■矢野 貴之（やの たかゆき）騎手プロフィール

生年月日：1984年8月3日

所属：東京都騎手会

騎手免許取得：2002年3月31日

初騎乗：2002年4月12日 高崎3R ハンティングレディ 8着

初勝利：2002年5月3日 高崎2R コスモヒリュウ

大井移籍：2005年2月2日

通算成績：19,998戦3,000勝 2着2,406回（令和7年10月17日第11R終了時点）

※地方競馬のみ。JRA・海外競馬は含まない

＜矢野騎手のコメント＞

「3,000という数字はさすがにすごい数字だなと思います。応援してくれる人がいたから、こういう数字が出せたと思って感謝しています。（記録は）意識はしていませんでした。近くになるにつれ、そのひとつの目標として、今回達成できたらいいなとか来週中にはしたいなとか、そういう感じで乗っていました。

JRAで勝ったり海外で勝たせてもらったり、刺激的な１年でした。気を引き締めてそのたびに変わらず、また明日から頑張っていきたいと思うところです。全国リーディングは狙っていないと言ったら失礼になるけど、目の前のレースを勝つことでそういう結果になってくると思うので、まずは僕の仕事として陣営の期待に応えていきたいです。」