【竜王戦】「主役もっていかれる！」笑いにつつまれた、大盤解説棋士と公式キャラの街巡りに密着！【写真たっぷりお届け】

福井県あわら市

2025年10月16日（木）・17日（金）の二日間、あわら市にて、「第38期竜王戦 七番勝負」第2局が行われています。藤井聡太竜王と佐々木勇気八段の注目の対局です。

この対局の大盤解説を務める冨田誠也五段と藤井奈々女流初段が、16日にあわら市を訪れ、街の魅力スポットを巡りました。

左：冨田誠也五段 右：藤井奈々女流初段

「権三の方が主役みたい」

色浴衣に着替えたお二人。

あわら市の公式キャラクター・湯巡権三（ゆめぐりごんぞう）も合流し、撮影タイムに。

藤井奈々女流初段は「頭に乗ってるのは湯気ですか？」「あ、三男なんですね！」と興味津々の様子。

手をつないで歩く姿に、思わず笑みがこぼれます。

芦湯では、権三が先にスタスタと歩いて行く姿も。



細い通路を通り抜けるその後ろ姿に、カメラが一斉に向けられると、冨田五段が一言--

「権三の方が主役みたいですね」と軽妙に突っ込み。

湯巡権三

あわら市公式おもてなしキャラクター。五人兄弟。

おもてなしの心から生まれたキャラクターで、頭に湯桶をかぶり、手ぬぐいを引っ掛けている。

冨田誠也五段と藤井奈々女流初段は、17日に行われる竜王戦・大盤解説を務めます。

▶︎お二人のあわらでの様子はこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000326.000055664.html

