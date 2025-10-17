COS AW2025コレクション | カシミヤの魅力を再解釈

COS

ロンドンを拠点とするCOS（コス）は、AW2025コレクションにて、再びカシミヤの素材に焦点を当てました。繊細な質感と洗練されたディテールが、身体を優しく包み込むようなコクーンシルエットに表現されます。

本コレクションでは、幅広いゲージ（編み目）とスタイルを採用し、カシミヤ素材の魅力を引き出しています。

起毛カシミヤは身体を温かく包み込み、より軽量なメリノカシミヤのブレンドは、柔らかな肌触りで幅広いスタイリングを可能にします。

使用される糸は一本一本厳選され、丁寧に紡がれることで柔らかな質感が維持されており、COSの品質へのこだわりを反映しています。

カラーパレットは、深みのあるダークトーンと柔らかなニュートラルを基調に、エスプレッソブラウン、ディープオーベルジン、ダークネイビーといった色彩で豊かに彩られています。

COSの定番アイテムであるカーディガン、クルーネック、ハイネック、ウエストコートは、シーズンを通して快適に動きながら着用できるよう設計されています。

さらに、羽のように軽やかなカシミヤのトライアングルスカーフは、暖かさと快適さを自在に調整できるレイヤーを提供します。

Aid by Trade Foundation（AbTF）が定める Good Cashmere Standard(R)に準拠して作られたこのコレクションは、高品質な繊維と考え抜かれたデザインによって、COSの品質へのコミットメントを体現しています。

このカシミヤコレクションは、シーズンを通して、全国のCOS店舗および公式オンラインストア（https://www.cos.com/ja-jp/）にてお求めいただけます。

COS について

現代文化にインスパイアされた、ロンドンを拠点とするファッションブランドであるCOSは、アイコニックなワードローブ、再解釈されることで新たな付加価値がつけられた定番アイテム、そして永続的に使用できる革新的なデザインの商品を展開し続けていることで知られています。商品のクオリティとサステナビリティへの取り組みを重視しながらも、オリジナルのデザインに、機能性とタイムレスなスタイルを兼ね備えたCOSならではのコレクションを生み出しています。デザインのディテールにおいても適宜見直しを図り、また、リサイクルや再生素材といった革新的で持続 可能な方法で調達された生地を採用するなど、環境にも配慮したコレクションを展開しています。

公式サイト https://www.cos.com/ja-jp/

Instagram @cosstores(https://www.instagram.com/cosstores/)