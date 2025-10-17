4人組バンド BILLY BOO”WIGGLY tour 2025-2026”開幕！ツアー初日、地元・仙台公演にて新曲「ラブソング」配信リリースを発表！

2024年5月に結成された仙台出身の4人組バンド”BILLY BOO(ビリーブー)”の全国対バンツアー"WIGGLY tour 2025-2026"が本日10月17日(金)に地元・仙台にて開幕。



本ツアーは対バン形式で開催され、仙台公演ではG over、友成空を迎えてツアーがスタート。
チケットはSOLD OUTとなっており、2組の熱演によって更に会場の熱気が高まる中、BILLY BOOが登場。



ツアー初日となった本公演は冒頭から盛り上がりをみせ、会場の熱気は最高潮に。
そんな中、BILLY BOOは新曲「ラブソング」を10月29日に配信リリースすることを発表し、同曲を初披露。声援に包まれながら、大盛況のうちにライブは幕を閉じた。




新曲「ラブソング」は、ピュアでストレートなラブソング。
情景や感情が浮かぶ共感性の高い歌詞と、耳に残る力強いメロディーが特徴の、何度も聴きたくなる楽曲に仕上がっている。本作は約3年前に制作され、過去のライブでたびたび披露されてきた楽曲をリアレンジし、満を持してのリリースとなる。
共同アレンジにはCarlos K.を迎え、これまでとは一味違う、新たなBILLY BOOの魅力を感じられる作品となっている。



また、「ラブソング」のPre-add/Pre-save、iTunesプリオーダーを開始。配信予約が出来るので、ぜひチェックしてほしい。



▼Pre-add/Pre-save、iTunesプリオーダーはこちら


https://smr.lnk.to/LoveSong



【新曲リリース情報】




BILLY BOO「ラブソング」


10月29日(水)配信


https://smr.lnk.to/LoveSong



◆ライブ情報


【BILLY BOO "WIGGLY tour 2025-2026"】




＜ツアー日程＞


・2025年


10月17日(金)　18:30 open / 19:00 start　※SOLD OUT


【宮城】ROCKATERIA


w/ G over , 友成空



10月25日(土) 17:00 open / 17:30 start


【北海道】札幌KLUB COUNTER ACTION


w/ UMEILO , でかくてまるい。



11月8日(土) 17:00 open / 17:30 start


【石川】金沢GOLD CREEK


w/ chef’s , Maverick Mom



11月21日(金) 18:30 open / 19:00 start　※SOLD OUT


【愛知】ell.SIZE


w/ 13.3g , クボタカイ



12月12日(金) 18:30 open / 19:00 start


【香川】高松TOONICE


w/ 帝国喫茶 , Apes



12月13日(土) 17:00 open / 17:30 start　※SOLD OUT


【大阪】Live House Pangea


w/ 606号室 , 窓際ぼっち倶楽部



・2026年


1月24日(土) 17:00 open / 17:30 start


【福岡】LIVE HOUSE Queblick


w/ クレナズム , osage



1月25日(日) 17:00 open / 17:30 start


【広島】Cave-Be


w/ シズクノメ , osage



2月7日(土) 17:00 open / 17:30 start　※SOLD OUT


【東京】Spotify O-Crest


w/ Klang Ruler , 雨のパレード



＜TICKET＞


\3,500- (tax in / 1D代別)



・チケット一般販売開始中


ぴあ : https://w.pia.jp/t/billyboo-fo/


ローソン : https://l-tike.com/billyboo/


イープラス : https://eplus.jp/billyboo/



BILLY BOO 公式ホームページ


https://billyboo.jp/



◆リリース情報


BILLY BOO「Shake it!!」


＜配信中＞


▼配信リンク


https://billyboo.lnk.to/Shakeit



BILLY BOO「ラプソディ」


TVアニメ『謎解きはディナーのあとで』エンディング・テーマ


＜配信中＞


▼配信リンク


https://billyboo.lnk.to/Rhapsody_



＜シングルパッケージ発売中＞


▼CD購入リンク


https://BILLYBOO.lnk.to/RhapsodyIn


\1,650（税込）


SRCL-13318



・CD収録内容


01　ラプソディ


02　Dejavu



■BILLY BOOプロフィール


2024年5月結成。R&B、HIPHOP、ソウル・ファンクをルーツに、ジャンルの垣根を超えた独自のミクスチャーサウンドと、キャッチーなメロディが融合した4人組バンド。


ボーカル・KAZUKI UJIIEの歌声は、一度聞いたら耳を離さない天性の歌声で人々を魅了する。


昨年10月にリリースした「レンズ」はABEMA「キミとオオカミくんには騙されない」BGMに抜擢、


今年2月にはバンド初となるEP「逆光」をリリースし、2月度のFM802ヘビーローテーションに選出される。


今年4月に配信リリースされた「ラプソディ」はTVアニメ『謎解きはディナーのあとで』のエンディング・テーマとして書き下ろし、初のアニメタイアップを務める。


全国57局のプッシュ曲(パワープレイ)を獲得し、配信リリース前にも関わらずBillboard JAPAN総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100”にチャートインという異例の快挙を成し遂げる。


配信後も“JAPAN Hot 100”45位、Billboard JAPAN Hot Animation 13位にチャートイン。


さらに”Billboard Japan Heatseekers Songs”にて2週連続首位、2025年上半期8位を獲得。


2025年の最注目バンド。



HP：https://billyboo.jp/


YouTube: https://www.youtube.com/@BILLYBOO_OFFICIAL


X: https://x.com/BILLYBOO_offici


Instagram: https://www.instagram.com/billyboo_official/