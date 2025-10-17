4人組バンド BILLY BOO”WIGGLY tour 2025-2026”開幕！ツアー初日、地元・仙台公演にて新曲「ラブソング」配信リリースを発表！
2024年5月に結成された仙台出身の4人組バンド”BILLY BOO(ビリーブー)”の全国対バンツアー"WIGGLY tour 2025-2026"が本日10月17日(金)に地元・仙台にて開幕。
本ツアーは対バン形式で開催され、仙台公演ではG over、友成空を迎えてツアーがスタート。
チケットはSOLD OUTとなっており、2組の熱演によって更に会場の熱気が高まる中、BILLY BOOが登場。
Photo by 村長
ツアー初日となった本公演は冒頭から盛り上がりをみせ、会場の熱気は最高潮に。
そんな中、BILLY BOOは新曲「ラブソング」を10月29日に配信リリースすることを発表し、同曲を初披露。声援に包まれながら、大盛況のうちにライブは幕を閉じた。
Photo by 村長
Photo by 村長
Photo by 村長
Photo by 村長
新曲「ラブソング」は、ピュアでストレートなラブソング。
情景や感情が浮かぶ共感性の高い歌詞と、耳に残る力強いメロディーが特徴の、何度も聴きたくなる楽曲に仕上がっている。本作は約3年前に制作され、過去のライブでたびたび披露されてきた楽曲をリアレンジし、満を持してのリリースとなる。
共同アレンジにはCarlos K.を迎え、これまでとは一味違う、新たなBILLY BOOの魅力を感じられる作品となっている。
Photo by 村長
また、「ラブソング」のPre-add/Pre-save、iTunesプリオーダーを開始。配信予約が出来るので、ぜひチェックしてほしい。
▼Pre-add/Pre-save、iTunesプリオーダーはこちら
https://smr.lnk.to/LoveSong
【新曲リリース情報】
BILLY BOO「ラブソング」
10月29日(水)配信
https://smr.lnk.to/LoveSong
◆ライブ情報
【BILLY BOO "WIGGLY tour 2025-2026"】
＜ツアー日程＞
・2025年
10月17日(金) 18:30 open / 19:00 start ※SOLD OUT
【宮城】ROCKATERIA
w/ G over , 友成空
10月25日(土) 17:00 open / 17:30 start
【北海道】札幌KLUB COUNTER ACTION
w/ UMEILO , でかくてまるい。
11月8日(土) 17:00 open / 17:30 start
【石川】金沢GOLD CREEK
w/ chef’s , Maverick Mom
11月21日(金) 18:30 open / 19:00 start ※SOLD OUT
【愛知】ell.SIZE
w/ 13.3g , クボタカイ
12月12日(金) 18:30 open / 19:00 start
【香川】高松TOONICE
w/ 帝国喫茶 , Apes
12月13日(土) 17:00 open / 17:30 start ※SOLD OUT
【大阪】Live House Pangea
w/ 606号室 , 窓際ぼっち倶楽部
・2026年
1月24日(土) 17:00 open / 17:30 start
【福岡】LIVE HOUSE Queblick
w/ クレナズム , osage
1月25日(日) 17:00 open / 17:30 start
【広島】Cave-Be
w/ シズクノメ , osage
2月7日(土) 17:00 open / 17:30 start ※SOLD OUT
【東京】Spotify O-Crest
w/ Klang Ruler , 雨のパレード
＜TICKET＞
\3,500- (tax in / 1D代別)
・チケット一般販売開始中
ぴあ : https://w.pia.jp/t/billyboo-fo/
ローソン : https://l-tike.com/billyboo/
イープラス : https://eplus.jp/billyboo/
BILLY BOO 公式ホームページ
https://billyboo.jp/
◆リリース情報
BILLY BOO「Shake it!!」
＜配信中＞
▼配信リンク
https://billyboo.lnk.to/Shakeit
BILLY BOO「ラプソディ」
TVアニメ『謎解きはディナーのあとで』エンディング・テーマ
＜配信中＞
▼配信リンク
https://billyboo.lnk.to/Rhapsody_
＜シングルパッケージ発売中＞
▼CD購入リンク
https://BILLYBOO.lnk.to/RhapsodyIn
\1,650（税込）
SRCL-13318
・CD収録内容
01 ラプソディ
02 Dejavu
■BILLY BOOプロフィール
2024年5月結成。R&B、HIPHOP、ソウル・ファンクをルーツに、ジャンルの垣根を超えた独自のミクスチャーサウンドと、キャッチーなメロディが融合した4人組バンド。
ボーカル・KAZUKI UJIIEの歌声は、一度聞いたら耳を離さない天性の歌声で人々を魅了する。
昨年10月にリリースした「レンズ」はABEMA「キミとオオカミくんには騙されない」BGMに抜擢、
今年2月にはバンド初となるEP「逆光」をリリースし、2月度のFM802ヘビーローテーションに選出される。
今年4月に配信リリースされた「ラプソディ」はTVアニメ『謎解きはディナーのあとで』のエンディング・テーマとして書き下ろし、初のアニメタイアップを務める。
全国57局のプッシュ曲(パワープレイ)を獲得し、配信リリース前にも関わらずBillboard JAPAN総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100”にチャートインという異例の快挙を成し遂げる。
配信後も“JAPAN Hot 100”45位、Billboard JAPAN Hot Animation 13位にチャートイン。
さらに”Billboard Japan Heatseekers Songs”にて2週連続首位、2025年上半期8位を獲得。
2025年の最注目バンド。
HP：https://billyboo.jp/
YouTube: https://www.youtube.com/@BILLYBOO_OFFICIAL
X: https://x.com/BILLYBOO_offici
Instagram: https://www.instagram.com/billyboo_official/