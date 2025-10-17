4人組バンド BILLY BOO”WIGGLY tour 2025-2026”開幕！ツアー初日、地元・仙台公演にて新曲「ラブソング」配信リリースを発表！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

2024年5月に結成された仙台出身の4人組バンド”BILLY BOO(ビリーブー)”の全国対バンツアー"WIGGLY tour 2025-2026"が本日10月17日(金)に地元・仙台にて開幕。

本ツアーは対バン形式で開催され、仙台公演ではG over、友成空を迎えてツアーがスタート。

チケットはSOLD OUTとなっており、2組の熱演によって更に会場の熱気が高まる中、BILLY BOOが登場。

Photo by 村長

ツアー初日となった本公演は冒頭から盛り上がりをみせ、会場の熱気は最高潮に。

そんな中、BILLY BOOは新曲「ラブソング」を10月29日に配信リリースすることを発表し、同曲を初披露。声援に包まれながら、大盛況のうちにライブは幕を閉じた。

Photo by 村長Photo by 村長Photo by 村長Photo by 村長

新曲「ラブソング」は、ピュアでストレートなラブソング。

情景や感情が浮かぶ共感性の高い歌詞と、耳に残る力強いメロディーが特徴の、何度も聴きたくなる楽曲に仕上がっている。本作は約3年前に制作され、過去のライブでたびたび披露されてきた楽曲をリアレンジし、満を持してのリリースとなる。

共同アレンジにはCarlos K.を迎え、これまでとは一味違う、新たなBILLY BOOの魅力を感じられる作品となっている。

Photo by 村長

また、「ラブソング」のPre-add/Pre-save、iTunesプリオーダーを開始。配信予約が出来るので、ぜひチェックしてほしい。

▼Pre-add/Pre-save、iTunesプリオーダーはこちら

https://smr.lnk.to/LoveSong

【新曲リリース情報】

BILLY BOO「ラブソング」

10月29日(水)配信

https://smr.lnk.to/LoveSong

◆ライブ情報

【BILLY BOO "WIGGLY tour 2025-2026"】

＜ツアー日程＞

・2025年

10月17日(金) 18:30 open / 19:00 start ※SOLD OUT

【宮城】ROCKATERIA

w/ G over , 友成空

10月25日(土) 17:00 open / 17:30 start

【北海道】札幌KLUB COUNTER ACTION

w/ UMEILO , でかくてまるい。

11月8日(土) 17:00 open / 17:30 start

【石川】金沢GOLD CREEK

w/ chef’s , Maverick Mom

11月21日(金) 18:30 open / 19:00 start ※SOLD OUT

【愛知】ell.SIZE

w/ 13.3g , クボタカイ

12月12日(金) 18:30 open / 19:00 start

【香川】高松TOONICE

w/ 帝国喫茶 , Apes

12月13日(土) 17:00 open / 17:30 start ※SOLD OUT

【大阪】Live House Pangea

w/ 606号室 , 窓際ぼっち倶楽部

・2026年

1月24日(土) 17:00 open / 17:30 start

【福岡】LIVE HOUSE Queblick

w/ クレナズム , osage

1月25日(日) 17:00 open / 17:30 start

【広島】Cave-Be

w/ シズクノメ , osage

2月7日(土) 17:00 open / 17:30 start ※SOLD OUT

【東京】Spotify O-Crest

w/ Klang Ruler , 雨のパレード

＜TICKET＞

\3,500- (tax in / 1D代別)

・チケット一般販売開始中

ぴあ : https://w.pia.jp/t/billyboo-fo/

ローソン : https://l-tike.com/billyboo/

イープラス : https://eplus.jp/billyboo/

BILLY BOO 公式ホームページ

https://billyboo.jp/

◆リリース情報

BILLY BOO「Shake it!!」

＜配信中＞

▼配信リンク

https://billyboo.lnk.to/Shakeit

BILLY BOO「ラプソディ」

TVアニメ『謎解きはディナーのあとで』エンディング・テーマ

＜配信中＞

▼配信リンク

https://billyboo.lnk.to/Rhapsody_

＜シングルパッケージ発売中＞

▼CD購入リンク

https://BILLYBOO.lnk.to/RhapsodyIn

\1,650（税込）

SRCL-13318

・CD収録内容

01 ラプソディ

02 Dejavu

■BILLY BOOプロフィール

2024年5月結成。R&B、HIPHOP、ソウル・ファンクをルーツに、ジャンルの垣根を超えた独自のミクスチャーサウンドと、キャッチーなメロディが融合した4人組バンド。

ボーカル・KAZUKI UJIIEの歌声は、一度聞いたら耳を離さない天性の歌声で人々を魅了する。

昨年10月にリリースした「レンズ」はABEMA「キミとオオカミくんには騙されない」BGMに抜擢、

今年2月にはバンド初となるEP「逆光」をリリースし、2月度のFM802ヘビーローテーションに選出される。

今年4月に配信リリースされた「ラプソディ」はTVアニメ『謎解きはディナーのあとで』のエンディング・テーマとして書き下ろし、初のアニメタイアップを務める。

全国57局のプッシュ曲(パワープレイ)を獲得し、配信リリース前にも関わらずBillboard JAPAN総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100”にチャートインという異例の快挙を成し遂げる。

配信後も“JAPAN Hot 100”45位、Billboard JAPAN Hot Animation 13位にチャートイン。

さらに”Billboard Japan Heatseekers Songs”にて2週連続首位、2025年上半期8位を獲得。

2025年の最注目バンド。

HP：https://billyboo.jp/

YouTube: https://www.youtube.com/@BILLYBOO_OFFICIAL

X: https://x.com/BILLYBOO_offici

Instagram: https://www.instagram.com/billyboo_official/